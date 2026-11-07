Đã bắt được phạm nhân trốn trại cuối cùng

Hồ Văn Tình (24 tuổi), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (đóng tại tỉnh Khánh Hòa) đã bị công an bắt giữ sau hơn 10 ngày lẩn trốn.
Ngày 7/11, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Hồ Văn Tình – phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 đã bị bắt giữ.
Trước khi bỏ trốn, Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.
Chiều 21/10, Tình cùng 3 phạm nhân khác là Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường lao động tại phân trại số 1 Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm) thuộc Cục C10, Bộ Công an, đã bỏ trốn.
Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan triển khai truy bắt 4 phạm nhân. Nhiều chốt kiểm soát được lập trên các tuyến đường, tại khu dân cư nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng.
Sau hơn hai ngày lẩn trốn, hôm 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) bị bắt trên xe khách tại quốc lộ 27C.
Ngày 28/10, Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), bị bắt tại khu rừng xã Diên Lâm.
Đến rạng sáng 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú Thanh Hóa) bị công an bắt tại khu vực núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung (SN 2001, trú tại xã Thạch Xuân – Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe, song Nguyễn Thị Bé (SN 1984, trú tại phường Thành Sen – Hà Tĩnh) vẫn giao xe mô tô có dung tích xi - lanh trên 50cm³ cho con sử dụng, dẫn tới gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Các phương tiện mua bán chưa sang tên, đã thanh lý, quá niên hạn sử dụng nhưng chưa thu hồi đăng ký… đang được Công an Hà Tĩnh tập trung rà soát, xử lý trong chiến dịch 100 ngày làm sạch dữ liệu phương tiện.
Trong tình huống xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố cần cứu nạn, cứu hộ, gọi 114 là thao tác đầu tiên để kết nối với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, gọi điện thế nào, cần cung cấp những thông tin gì và phải làm gì trong lúc chờ lực lượng ứng cứu? Những kỹ năng đơn giản dưới đây có thể giúp người dân chủ động hơn khi đối mặt với tình huống khẩn cấp.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Trương Quang Viên (phường Vũng Áng) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo Trung tá Bùi Văn Giáp - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, chỉ một lần quên tắt bếp, sử dụng thiết bị điện quá tải hay sạc pin thiếu an toàn cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn. Thay đổi những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày là cách thiết thực để mỗi gia đình chủ động phòng ngừa cháy, nổ.
Khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách bờ khoảng 2 hải lý, tàu cá có 5 ngư dân Hà Tĩnh bị chìm, trong đó 2 người mất tích. Tới 14h ngày 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 ngư dân và đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại.
Để hỗ trợ lực lượng chức năng truy tìm các phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 (Bộ Công an), Công an tỉnh Khánh Hòa kêu gọi toàn thể nhân dân chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
Trước những thủ đoạn vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, Hải quan khu vực XI chú trọng chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới Hà Tĩnh và Nghệ An.
Việc dạy trẻ các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Khi được trang bị kiến thức cần thiết, trẻ sẽ biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro do hỏa hoạn gây ra.
Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh phát huy hiệu quả kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lượng xe tải trọng lớn gia tăng trên tuyến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là qua khu vực trường học.
Xác định Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh có vi phạm trong công tác bảo trì dự án BOT quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!