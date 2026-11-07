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Đã bắt được phạm nhân trốn trại cuối cùng

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Hồ Văn Tình (24 tuổi), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (đóng tại tỉnh Khánh Hòa) đã bị công an bắt giữ sau hơn 10 ngày lẩn trốn.

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Hồ Văn Tình bị bắt sau nhiều ngày trốn trại

Ngày 7/11, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Hồ Văn Tình – phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 đã bị bắt giữ.

Trước khi bỏ trốn, Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm nhân Hồ Văn Tình. Ảnh: Công an Khánh Hòa
Phạm nhân Hồ Văn Tình. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Chiều 21/10, Tình cùng 3 phạm nhân khác là Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường lao động tại phân trại số 1 Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm) thuộc Cục C10, Bộ Công an, đã bỏ trốn.

Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan triển khai truy bắt 4 phạm nhân. Nhiều chốt kiểm soát được lập trên các tuyến đường, tại khu dân cư nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng.

Công an tiến sâu vào các khu rừng có địa hình hiểm trở để truy bắt phạm nhân. Ảnh: Xuân Ngọc
Công an tiến sâu vào các khu rừng có địa hình hiểm trở để truy bắt phạm nhân. Ảnh: Xuân Ngọc

Sau hơn hai ngày lẩn trốn, hôm 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) bị bắt trên xe khách tại quốc lộ 27C.

Ngày 28/10, Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), bị bắt tại khu rừng xã Diên Lâm.

Đến rạng sáng 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú Thanh Hóa) bị công an bắt tại khu vực núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh.

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#Hồ Văn Tình #Trại giam A2 #phạm nhân trốn trại #Khánh Hòa #truy bắt phạm nhân #Công an Khánh Hòa

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