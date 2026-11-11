Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

TAND Hà Nội xét xử đường dây 1,27 triệu bình chữa cháy giả

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Từ trình báo của khách mua 180 bình chữa cháy không dập được lửa, cảnh sát phát hiện đường dây sản xuất hơn 1,27 triệu bình giả, hối lộ 17 tỷ để được cấp giấy kiểm định.

Ngày 11/11, TAND Hà Nội dự kiến xét xử 9 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả và đưa, nhận hối lộ để hợp thức hóa kết quả kiểm định chất lượng.

Vụ án bắt nguồn từ trình báo của ông Long, người mua 180 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon với giá hơn 63 triệu đồng nhưng phát hiện chúng không có khả năng dập lửa. Kết quả kiểm định của công an xác định hàm lượng chất chữa cháy trong các sản phẩm chỉ đạt 2-6%, trong khi tiêu chuẩn yêu cầu từ 90% trở lên.

Từ manh mối này, cơ quan điều tra làm rõ đường dây sản xuất hàng giả có sự tham gia của người Trung Quốc, cùng hành vi đưa, nhận hơn 17 tỷ đồng để các sản phẩm kém chất lượng được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn.

Hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả được bán ra thị trường

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Đặng Quốc Hoàng cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (hiện trốn truy nã, điều hành Công ty Vietlink) hợp tác với Công ty Long Thành của Trung Quốc nhập khẩu bột chữa cháy kém chất lượng, vỏ bình và linh kiện về lắp ráp tại Việt Nam.

Đồng Lượng (quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Long Thành) được đối tác cử sang trực tiếp giám sát nhà máy, quản lý công nhân.

Cuối năm 2024, dây chuyền được chuyển nhượng cho Công ty An Phú do Phùng Hữu Lợi làm giám đốc. Doanh nghiệp này tiếp tục sản xuất bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon và nhận gia công sản phẩm mang nhãn hiệu 990.

Cơ quan tố tụng xác định Vietlink đã bán hơn một triệu bình bột Dragon giả, thu về trên 344 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận dây chuyền, An Phú tiêu thụ thêm 226.568 sản phẩm cùng nhãn hiệu, doanh thu 118 tỷ đồng, và 1.392 bình giả nhãn hiệu 990, thu 560 triệu đồng.

Tổng cộng, hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả được đưa ra thị trường thông qua hệ thống đại lý kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Hoàng, Lợi và Đồng Lượng bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bị cáo Đặng Quốc Hoàng. Ảnh: ANTV
Bị cáo Đặng Quốc Hoàng. Ảnh: ANTV

Chi 17 tỷ đồng để được cấp giấy kiểm định

Để số hàng kém chất lượng được dán tem, bán ra thị trường, Ngân bị cáo buộc thỏa thuận đưa tiền cho Phạm Đức Cảnh, khi đó là Giám đốc Trung tâm PCCC 4/10 thuộc Công an TP HCM.

Cảnh nhờ người quen là Phạm Thị Hương đứng tên thành lập Công ty Phương Nam, đồng thời thuê Đặng Kim Tựu, người có chuyên môn phòng cháy chữa cháy, làm Trưởng phòng kỹ thuật để thực hiện việc kiểm định theo chỉ đạo.

Mức hối lộ được thỏa thuận là 8.000-10.000 đồng cho mỗi bình bột chữa cháy kém chất lượng và 3.000-5.000 đồng cho một phụ kiện.

Nhận tiền, Cảnh chỉ đạo Hương và Tựu cho nhân viên lấy mẫu sai quy trình, lập khống kết quả thử nghiệm để cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn.

VKS xác định Ngân đã chi hơn 17 tỷ đồng hối lộ. Trong đó, Cảnh hưởng lợi gần 15 tỷ, Hương 2,2 tỷ đồng và chia lại cho Tựu 160 triệu đồng.

Cả ba bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

302 giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị được lập khống

Quá trình điều tra còn phát hiện sai phạm tại khâu hiệu chuẩn máy móc thử nghiệm của Công ty Phương Nam.

Cảnh thuê Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng phòng thuộc Viện Đo lường Việt Nam, thực hiện việc hiệu chuẩn thiết bị. Dù biết máy móc không đạt chuẩn, Trung vẫn bị cáo buộc thông đồng với Nguyễn Khắc Toàn và Đinh Xuân Các, thuộc Công ty TechBoss, lập hồ sơ khống mà không kiểm tra thực tế.

Từ cuối năm 2022 đến năm 2024, TechBoss cấp khống 302 giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị cho Công ty Phương Nam, xuất 8 hóa đơn giá trị gia tăng, thu tổng cộng 353 triệu đồng.

Trung, Toàn và Các bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Cơ quan điều tra ghi nhận các bị cáo và gia đình đã giao nộp tiền hưởng lợi bất chính, tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả. Cáo trạng nêu các khoản gồm 14,5 tỷ đồng của Cảnh, hơn 8,1 tỷ đồng của Hương và 3,44 tỷ đồng của Hoàng.

Riêng Ngân đang bỏ trốn và bị truy nã. Do người này còn có dấu hiệu đưa tiền cho một số cá nhân tại các cơ quan quản lý nhà nước, nhà chức trách tách phần liên quan để tiếp tục điều tra.

Các tài liệu về Công ty Long Thành của Trung Quốc cũng được tách ra do chưa có kết quả ủy thác tư pháp quốc tế.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/lo-duong-day-1-27-trieu-binh-chua-chay-gia-tu-mot-khach-hang-5143132.html

Tags:

#bình chữa cháy giả #bình Dragon giả #hơn 1 #27 triệu bình #hối lộ kiểm định #vụ án tại Hà Nội #Công ty Vietlink #Công ty An Phú

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Gọi 114 thế nào để được hỗ trợ nhanh nhất?

Gọi 114 thế nào để được hỗ trợ nhanh nhất?

Trong tình huống xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố cần cứu nạn, cứu hộ, gọi 114 là thao tác đầu tiên để kết nối với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, gọi điện thế nào, cần cung cấp những thông tin gì và phải làm gì trong lúc chờ lực lượng ứng cứu? Những kỹ năng đơn giản dưới đây có thể giúp người dân chủ động hơn khi đối mặt với tình huống khẩn cấp.
Khởi tố đối tượng dùng dao gây thương tích cho người khác

Khởi tố đối tượng dùng dao gây thương tích cho người khác

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Trương Quang Viên (phường Vũng Áng) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
5 thói quen nhỏ, nguy cơ cháy lớn

5 thói quen nhỏ, nguy cơ cháy lớn

Theo Trung tá Bùi Văn Giáp - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, chỉ một lần quên tắt bếp, sử dụng thiết bị điện quá tải hay sạc pin thiếu an toàn cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn. Thay đổi những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày là cách thiết thực để mỗi gia đình chủ động phòng ngừa cháy, nổ.
Nỗ lực tìm kiếm ngư dân Hà Tĩnh mất tích khi tàu cá chìm

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân Hà Tĩnh mất tích khi tàu cá chìm

Khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách bờ khoảng 2 hải lý, tàu cá có 5 ngư dân Hà Tĩnh bị chìm, trong đó 2 người mất tích. Tới 14h ngày 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 ngư dân và đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại.
Sáng mai, xét xử Mr Pips, Mr Hunter và "Shark" Bình

Sáng mai, xét xử Mr Pips, Mr Hunter và "Shark" Bình

Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình cùng 185 bị cáo khác bị xét xử về nhiều tội danh do liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng từ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ

Những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ

Việc dạy trẻ các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Khi được trang bị kiến thức cần thiết, trẻ sẽ biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro do hỏa hoạn gây ra.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!