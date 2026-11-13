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Tạo điểm tựa để các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng

Thục Anh
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(Baohatinh.vn) - Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và Trại giam Xuân Hà (đóng ở Hà Tĩnh) trong công tác giáo dục, cải tạo, động viên phạm nhân tích cực rèn luyện, phấn đấu tiến bộ, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Sáng 13/11, Trại giam Xuân Hà, Cục C10 Bộ Công an tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2026.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục C10 Bộ Công an; một số ban, ngành cấp tỉnh cùng 50 phạm nhân đang chấp hành án và 100 người thân.

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Đại biểu tham dự hội nghị.

Trại giam Xuân Hà hiện có 350 cán bộ, chiến sĩ, đang quản lý, giam giữ hơn 2.500 phạm nhân. Tại hội nghị, đơn vị đã thông tin về kết quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân; việc thực hiện các chế độ, chính sách và những chuyển biến trong quá trình cải tạo, cũng như công tác xét giảm án, đề nghị đặc xá năm 2026.

Theo đó, căn cứ các quyết định của cấp có thẩm quyền, 157 phạm nhân được đặc xá; 1.224 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Đồng thời, 5 phạm nhân được cấp có thẩm quyền quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

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Phạm nhân và thân nhân tham gia hội nghị.

Đơn vị chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, kỹ năng và chuẩn bị các điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Trại giam Xuân Hà đã tổ chức 4 lớp đào tạo nghề hàn xì, may công nghiệp cho 140 phạm nhân, trong đó 137 phạm nhân được cấp chứng chỉ nghề.

Cùng với đó, tổ chức 45 lớp học tập pháp luật cho 1.200 phạm nhân mới nhập trại; 16 lớp giáo dục công dân cho 1.113 phạm nhân đang chấp hành án; 36 lớp phổ biến thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, thị trường lao động và kỹ năng tìm kiếm việc làm. Đơn vị cũng hỗ trợ vay vốn cho 724 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù và mở 1 lớp xóa mù chữ cho 25 phạm nhân.

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Đại tá Phan Đình Thành - Giám thị Trại giam Xuân Hà phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Trại giam Xuân Hà đã khen thưởng 147 phạm nhân có thành tích trong phong trào thi đua chấp hành án phạt tù, cải tạo tốt; tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra và cấp phát thuốc cho phạm nhân với tổng số 76.620 lượt. Công tác thăm gặp được thực hiện với gần 7.000 lượt phạm nhân; gần 7.500 lượt phạm nhân được nhận quà qua đường bưu điện.

Tại hội nghị, những tâm tư, nguyện vọng của phạm nhân và thân nhân cũng được lắng nghe, chia sẻ. Qua đó, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và trại giam trong công tác giáo dục, cải tạo, động viên phạm nhân tích cực rèn luyện, phấn đấu tiến bộ, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

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Hội nghị gắn kết tình thân, tiếp thêm động lực để phạm nhân vững tin hoàn lương.

Dịp này, Trại giam Xuân Hà cũng đã trao quà “Quỹ Tấm lòng vàng” cho 183 phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời phát động xây dựng “Quỹ Tấm lòng vàng” năm 2027, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để phạm nhân yên tâm cải tạo, tiến bộ.

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Lãnh đạo trại giam trao quà hỗ trợ các phạm nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Thông qua hội nghị, Trại giam Xuân Hà tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác phối hợp giữa lực lượng công an với gia đình và xã hội trong giáo dục, cải tạo phạm nhân, giúp họ có thêm động lực, ý chí hoàn lương, quyết tâm làm lại cuộc đời.

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Gia đình và phạm nhân được gặp mặt, tham dự "Bữa cơm hạnh phúc" sau hội nghị.

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Tags:

#Trại giam Xuân Hà #Tái hòa nhập cộng đồng #phạm nhân

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