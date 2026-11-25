Triển khai đợt cao điểm đấu tranh

Chi cục Hải quan khu vực XI quản lý địa bàn rộng của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với nhiều cửa khẩu trọng điểm và hàng trăm km đường biên giới. Địa bàn lại nằm trên tuyến giao thương Việt Nam - Lào, kết nối khu vực Tam giác vàng nên tiềm ẩn nguy cơ cao về trung chuyển ma túy và hàng hóa trái phép. Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao nên hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm càng diễn biến phức tạp.

Cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nên tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm.

Trước tình hình đó, ngày 20/10/2026, Chi cục Hải quan khu vực XI đã ban hành Kế hoạch số 4317/KH-HQKV11 về triển khai "cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và hàng cấm qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027". Đợt cao điểm kéo dài đến hết ngày 15/3/2027.

Ông Thái Văn Hà - Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XI) cho biết: “Trên tuyến đường bộ, chúng tôi tập trung kiểm soát các mặt hàng có nguy cơ cao như: ma túy, pháo nổ, thuốc lá, xăng dầu, vàng, ngoại tệ, đường, rượu bia, thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng đông lạnh, động vật và sản phẩm động vật, hàng tiêu dùng, hàng hóa đã qua sử dụng... Trên tuyến biển, trọng tâm kiểm soát là các mặt hàng cấm, hàng có điều kiện, hàng hóa có nguy cơ vi phạm về xuất xứ, mã số, trị giá, thuế và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại cảng biển Vũng Áng, Cửa Lò và các địa bàn ngoài cửa khẩu, công tác quản lý rủi ro được tăng cường. Chúng tôi tập trung rà soát doanh nghiệp, lô hàng có dấu hiệu bất thường trong hoạt động xuất nhập khẩu”.

Các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI xây dựng phương án kiểm soát phù hợp để ngăn chặn vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo kế hoạch, các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn để xây dựng phương án kiểm soát phù hợp; tăng cường thu thập, phân tích thông tin, dự báo tình hình buôn lậu theo từng tuyến, nhóm hàng, phương thức và thủ đoạn hoạt động. Mục tiêu đặt ra là kiểm soát chặt địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm nhưng không làm gián đoạn hoạt động thông quan hợp pháp.

Kiểm soát hiệu quả, ngăn chặn vi phạm

Tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An), từ cuối tháng 11, hoạt động xuất nhập khẩu bắt đầu sôi động hơn khi nhu cầu hàng hóa cuối năm gia tăng. Trước nguy cơ phát sinh vi phạm, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tập trung đánh giá phương tiện, hàng hóa và hồ sơ để nhận diện rủi ro, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Công tác kiểm tra được thực hiện trên cơ sở kết hợp phân tích thông tin, đánh giá rủi ro với kiểm tra thực tế phương tiện, hàng hóa; qua đó nâng cao hiệu quả giám sát và tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan.

Anh Lê Huy Sinh ở xã Đô Lương (Nghệ An) chia sẻ về hệ thống nhận diện thông tin qua biển kiểm soát giúp lái xe chấp hành đúng lịch trình, thời gian di chuyển.

Anh Lê Huy Sinh - lái xe khách Hiền Hào, ở xã Đô Lương (Nghệ An) cho biết: “Tôi thường xuyên điều khiển xe qua cửa khẩu nên đã quen với quy trình kiểm tra, giám sát của lực lượng hải quan. Các phương tiện hoạt động thường xuyên đều được nhận diện, đối chiếu thông tin qua biển kiểm soát để phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra. Việc này giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện những phương tiện có dấu hiệu bất thường, đồng thời tạo thuận lợi cho lái xe chấp hành đúng lịch trình, thời gian di chuyển và quy định khi làm thủ tục qua cửa khẩu”.

Cùng với kiểm soát tại cửa khẩu, lực lượng hải quan còn phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra trên những tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép. Mới đây nhất, ngày 20/11, tại Km 224 Quốc lộ 7, thuộc bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, Nghệ An), Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện Hờ Bá Thông (SN 1992, trú xã Nậm Cắn) cùng các đối tượng vận chuyển 11 con bò nhập khẩu từ Lào về Việt Nam nhưng không có chứng từ mua bán hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ gia súc để xác minh, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Thế Hải (SN 1982, trú xã Sơn Hồng) vận chuyển 13 hộp pháo hoa nổ qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ngày 18/10

Trước khi triển khai đợt cao điểm, ngày 18/10, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) kiểm tra xe đầu kéo do anh Phạm Thế Hải (SN 1982, trú xã Sơn Hồng) điều khiển, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 13 hộp pháo hoa nổ với tổng khối lượng 26kg. Lực lượng chức năng đã xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Long – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI nhấn mạnh: “Những kết quả bước đầu của đợt cao điểm cho thấy sự chủ động, quyết liệt của các đơn vị trong công tác nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý vi phạm. Thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng chức năng, kiên quyết đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027".

Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cường giám sát phương tiện xuất nhập cảnh dịp cuối năm.

Trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu gia tăng, phương thức buôn lậu ngày càng tinh vi, Hải quan khu vực XI xác định nhiệm vụ trọng tâm là chủ động nhận diện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Đợt cao điểm hướng đến mục tiêu không để hình thành điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ an ninh kinh tế, giữ ổn định thị trường và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.