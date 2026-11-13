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Tạm giam đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 760 triệu đồng

Đức Quý
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(Baohatinh.vn) - Trịnh Thị Quyên (SN 1972, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã bị Công an Hà Tĩnh bắt tạm giam vì đưa ra thông tin gian dối về xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt hơn 760 triệu đồng của nhiều bị hại.

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Trịnh Thị Quyên tại cơ quan công an.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Quyên (SN 1972, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua việc tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố giác về tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Trịnh Thị Quyên có dấu hiệu bất thường trong hoạt động nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động nên đã tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm.

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Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Trịnh Thị Quyên.

Quá trình điều tra xác định, Trịnh Thị Quyên đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân đang làm môi giới xuất khẩu lao động cho một công ty ở Thành phố Hà Nội, nhận làm các thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Úc, các nước châu Âu và một số chương trình xuất khẩu lao động khác. Thủ tục đơn giản với số tiền đặt cọc ban đầu chỉ từ 5 - 10 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, Quyên đã nhận và chiếm đoạt tiền của 63 người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An với tổng số tiền 764 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Thị Quyên khai nhận do không có việc làm ổn định, nợ nần và cần tiền sử dụng cho cá nhân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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Tags:

#Lừa đảo xuất khẩu lao động #Hà Tĩnh 24h #Công an Hà Tĩnh

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

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