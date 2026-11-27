(Baohatinh.vn) - Song song với việc vận hành thông suốt 2 trạm BOT Bến Thủy sau khi được thu phí trở lại, Cienco 4 đang tiếp tục huy động máy móc, nhân lực tiếp tục khắc phục hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ).
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian bị tạm dừng thu phí, nhà đầu tư - Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và doanh nghiệp dự án - Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh đã nghiêm túc, tích cực huy động nhân lực, thiết bị, tài chính để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến. Qua kiểm tra hiện trường của đoàn liên ngành, trên quốc lộ đoạn BOT qua tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An đã cơ bản được khắc phục, không còn vị trí hư hỏng nặng.
Sau khi được thu phí trở lại, song song với việc vận hành thông suốt 2 trạm BOT Bến Thủy, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đang tiếp tục huy động máy móc, nhân lực, tiếp tục khắc phục hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ).
Mặt đường hư hỏng, xuống cấp trước kia đã được cào bóc, thảm lại lớp bê tông nhựa mới. Vạch kẻ đường cũng được sơn bổ sung.
Việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) nhận được đánh giá tích cực từ cơ quan quản lý đường bộ và người tham gia giao thông.
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