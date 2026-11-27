Nguy cơ tai nạn từ hành vi sang đường tùy tiện 23/11/2026 08:08 Tình trạng sang đường tùy tiện, thiếu quan sát vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, chủ yếu do sự chủ quan, thiếu ý thức chấp hành luật giao thông.

Ninh Bình: 20 kg cần sa được cất giấu trong các xô bột giặt Thái Lan 22/11/2026 11:36 Trong chuyên án ma tuý này, lực lượng chức năng đã thu giữ 20 kg cần sa được các đối tượng cất giấu tinh vi bên trong các xô bột giặt Thái Lan.

Đặt mua “sổ đỏ” giả trên mạng, mang đi cầm cố lấy 25 triệu đồng 21/11/2026 10:35 Thái Văn Nam (xã Hương Phố, Hà Tĩnh) đã đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi mang đi cầm cố lấy 25 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 165 triệu đồng qua mạng 20/11/2026 18:15 Sử dụng tài khoản Messenger bị chiếm quyền, các đối tượng giả danh con trai của một phụ nữ ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để yêu cầu chuyển gấp 165 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng sản xuất 273 két sắt giả nhãn hiệu Việt Tiệp tại Sơn La 20/11/2026 10:37 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh (SN 1995, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ".

Lừa đảo góp vốn mua đất, một đối tượng ở Thanh Hoá bị bắt tạm giam 18/11/2026 09:40 Đối tượng Ninh Thị Oanh (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh bắt tạm giam vì lừa đảo, chiếm đoạt 750 triệu đồng của người khác bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn mua đất.

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây phát tán hơn 35.000 bộ phim trái phép trên không gian mạng 18/11/2026 06:07 Công an Hà Tĩnh đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây phát tán phim lậu trên website “ophim17.cc” với hơn 35.000 bộ phim phát tán trái phép trên không gian mạng.

Đừng để những bình gas thành “bom nổ chậm” 18/11/2026 05:00 Vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas ở TP Hồ Chí Minh khiến 12 người thương vong là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong hoạt động kinh doanh, bảo quản và sang chiết khí gas.

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến một người tử vong 17/11/2026 14:40 Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, Nguyễn Bá T. (SN 1994, trú tại xã Đức Thịnh - Hà Tĩnh) đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người.

Lừa bán flycam, bể cá cảnh qua mạng, 3 đối tượng ở Phú Thọ bị Công an Hà Tĩnh khởi tố 17/11/2026 08:55 Nguyễn Danh M., Bùi Xuân Tr. và Trần Văn S. (cùng sinh năm 2007, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ) bị Công an Hà Tĩnh khởi tố về hành vi lừa bán flycam, bể cá cảnh qua mạng xã hội.

TAND TP Hà Nội tuyên Mr Pips tù chung thân, bồi thường 822 tỷ đồng 16/11/2026 15:54 Tòa xác định Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu lừa đảo số tiền đặc biệt lớn - 1.547 tỷ đồng, tuyên phạt tù chung thân, buộc bồi thường 822 tỷ đồng cho các bị hại.

Đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu gần trạm thu phí trên đường cao tốc 16/11/2026 15:35 Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép 16/11/2026 14:54 Nguyễn Phi Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 (Hà Tĩnh) đã tổ chức khai thác, bán đất với trị giá hơn 29,5 tỉ đồng khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mua bán 27 tài khoản ngân hàng, một đối tượng ở Ninh Bình bị khởi tố 16/11/2026 10:24 Mai Thanh Tùng (SN 1997, trú xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) bị Công an Hà Tĩnh khởi tố vì đã mua bán 27 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng.

Kịp thời xử lý các trường hợp tự ý cải tạo vườn và vận chuyển khoáng sản 16/11/2026 08:23 Công an xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) vừa tiến hành kiểm tra một hộ gia đình tự ý cải tạo vườn và một công trình sử dụng đất chưa rõ nguồn gốc, qua đó kịp thời chấn chỉnh các vụ việc.

Chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông 15/11/2026 19:04 Ngày 15/11/2026 - "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" là dịp tưởng nhớ người đã mất, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.

Nhân viên bán ô tô dựng tin nhắn giả, lừa đảo chiếm đoạt hơn 730 triệu đồng của khách hàng 15/11/2026 14:54 Lợi dụng công việc là nhân viên bán hàng của một đại lý bán ô tô, Đinh Thành Sơn (SN 1996, trú xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 730 triệu đồng của khách hàng.

Học sinh Hương Xuân hào hứng trải nghiệm kỹ năng chữa cháy 14/11/2026 05:00 Không chỉ được trang bị kiến thức về PCCC và CNCH, học sinh Trường TH&THCS Hương Xuân (Hà Tĩnh) còn trực tiếp thực hành các kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn và bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố.

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo 13/11/2026 21:31 Tối 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án “Hiệp đen” đã khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều bị can liên quan…

Tạo điểm tựa để các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng 13/11/2026 11:25 Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và Trại giam Xuân Hà (đóng ở Hà Tĩnh) trong công tác giáo dục, cải tạo, động viên phạm nhân tích cực rèn luyện, phấn đấu tiến bộ, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Ra mắt mô hình “Phường Thành Sen an toàn giao thông” 13/11/2026 10:43 Mô hình nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Tạm giam đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 760 triệu đồng 13/11/2026 08:55 Trịnh Thị Quyên (SN 1972, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã bị Công an Hà Tĩnh bắt tạm giam vì đưa ra thông tin gian dối về xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt hơn 760 triệu đồng của nhiều bị hại.

Bộ Công an triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ liên quan nhiều cầu thủ 11/11/2026 12:22 Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã khởi tố 21 bị can trong đường dây cá độ thể thao do một người quốc tịch Ukraine cầm đầu, liên quan đến việc dàn xếp tỷ số nhiều trận bóng đá, bóng rổ.

TAND Hà Nội xét xử đường dây 1,27 triệu bình chữa cháy giả 11/11/2026 08:51 Từ trình báo của khách mua 180 bình chữa cháy không dập được lửa, cảnh sát phát hiện đường dây sản xuất hơn 1,27 triệu bình giả, hối lộ 17 tỷ để được cấp giấy kiểm định.

Khởi tố đối tượng không có giấy phép lái xe, gây tai nạn chết người 10/11/2026 15:37 Dù không có giấy phép lái xe nhưng Vũ Thị Văn Cúc (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thượng - Hà Tĩnh) vẫn điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, gây tai nạn chết người.

Hải quan khu vực XI chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa 08/11/2026 13:00 Trên tuyến biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan khu vực XI tăng cường kiểm soát, phối hợp đấu tranh, quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.

Đã bắt được phạm nhân trốn trại cuối cùng 07/11/2026 16:55 Hồ Văn Tình (24 tuổi), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (đóng tại tỉnh Khánh Hòa) đã bị công an bắt giữ sau hơn 10 ngày lẩn trốn.

Tuyên truyền, trang bị kỹ năng PCCC cho học sinh 07/11/2026 09:36 Ngày 7/11, tại Trường THCS Kỳ Khang (xã Kỳ Khang), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đăng tải thông tin sai sự thật, người phụ nữ bị xử phạt 12,5 triệu đồng 06/11/2026 19:07 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt L.T.L (SN 1988, trú xã Hồng Lộc) 12,5 triệu đồng về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.