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Ra mắt mô hình “Phường Thành Sen an toàn giao thông”

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Mô hình nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

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Đại biểu tham dự lễ ra mắt.

Sáng 13/11, UBND phường Thành Sen tổ chức ra mắt và triển khai xây dựng mô hình “Phường Thành Sen an toàn giao thông”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

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Chủ tịch UBND phường Thành Sen Nguyễn Văn Chung thông tin một số nội dung tại lễ ra mắt.

Thực hiện chủ trương của Công an tỉnh về xây dựng mô hình “Xã, phường an toàn giao thông”, phường Thành Sen được lựa chọn là một trong những địa bàn triển khai. Là địa bàn trung tâm, tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, trường học và các tuyến giao thông quan trọng, Thành Sen có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

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Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn phường xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người chết, 19 người bị thương. Mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giải tỏa hành lang an toàn giao thông, song tình trạng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại hội nghị, phường đã công bố quyết định thành lập mô hình, ban chỉ đạo; tổ chức ra mắt, phát động hưởng ứng và ký cam kết thực hiện với đại diện các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.

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Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt.

Việc triển khai mô hình “Phường Thành Sen an toàn giao thông” kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

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Đại diện các tổ chức, đoàn thể ký kết quy chế phối hợp.

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