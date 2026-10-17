Lập lại trật tự an toàn giao thông trước cổng trường

Hai tuyến đường dẫn vào Trường Tiểu học Can Lộc – Trường chính, xã Can Lộc đều chật hẹp.

Vào đầu giờ sáng và thời điểm tan học, khu vực trước cổng Trường Tiểu học Can Lộc – Trường chính, xã Can Lộc thường xuyên đông đúc. Trường có hơn 850 học sinh, nhiều phụ huynh đưa đón, trong khi hai tuyến đường dẫn vào và ra khỏi trường đều chật hẹp, khiến nguy cơ ùn tắc, va chạm giao thông luôn hiện hữu.

Trước thực tế đó, Công an xã Can Lộc đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường triển khai mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông”. Vào các khung giờ cao điểm, lực lượng công an cùng giáo viên trực tiếp hướng dẫn, phân luồng phương tiện, nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ đúng nơi quy định, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đến trường và ra về an toàn.

Lực lượng chức năng và giáo viên Trường Tiểu học Can Lộc – Trường chính, xã Can Lộc nhắc nhở phụ huynh đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường.

Không chỉ điều tiết giao thông, cán bộ công an còn hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, như quan sát trước khi qua đường, không chạy nhảy, đùa nghịch tại khu vực có phương tiện qua lại. Những hoạt động này góp phần chủ động phòng ngừa tai nạn, nhất là đối với học sinh tiểu học, lứa tuổi còn hạn chế về khả năng nhận biết và xử lý các tình huống nguy hiểm.

Sự có mặt của lực lượng Công an xã làm cho học sinh yên tâm hơn khi đi lại trước cổng trường học.

Cùng với công tác phân luồng, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn cho phụ huynh và học sinh.

Trung tá Nguyễn Minh Thiên - cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Can Lộc cho biết: “Việc bố trí lực lượng trực tiếp tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm giúp chủ động điều tiết phương tiện, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả lâu dài, cần có sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng công an, nhà trường và phụ huynh”.

Trường Tiểu học Đan Hải – Phân hiệu 2, xã Đan Hải nằm trên trục đường tỉnh 547, còn gọi là đường ven biển có lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nếu tại xã Can Lộc, đường vào trường chật hẹp là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông thì tại Trường Tiểu học Đan Hải – Phân hiệu 2, xã Đan Hải, mối lo lại đến từ lưu lượng phương tiện lớn trên tuyến đường tỉnh 547 (còn gọi là đường ven biển).

Điểm trường có 245 học sinh, nằm ngay trên trục đường có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày. Vào giờ học sinh đến lớp và tan học, dòng xe qua lại liên tục khiến việc đưa đón các em tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là khi phụ huynh dừng xe thiếu quan sát hoặc học sinh bất ngờ đi xuống lòng đường.

Lực lượng Công an xã Đan Hải đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh khi qua đường.

Để bảo đảm an toàn, Công an xã Đan Hải đã phối hợp với nhà trường và Đoàn Thanh niên triển khai mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông”. Các lực lượng tham gia hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh đưa đón con đúng vị trí, nhắc nhở học sinh chú ý quan sát, đồng thời điều tiết giao thông trong những khung giờ cao điểm.

Cô giáo Lê Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đan Hải – Phân hiệu 2, xã Đan Hải cho biết: “Nhà trường thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông vào các hoạt động học tập, đồng thời phối hợp với phụ huynh và lực lượng chức năng để xây dựng nền nếp đưa đón học sinh an toàn”.

Thời gian tới Phòng Cảnh sát giao thông nghiên cứu nhân rộng mô hình phù hợp với thực tiễn các địa phương.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện toàn tỉnh có 20 trong tổng số 69 xã, phường triển khai mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông”. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, việc nhân rộng cần gắn với điều kiện thực tế của từng địa bàn, nhất là mật độ học sinh, lưu lượng phương tiện và hạ tầng giao thông xung quanh trường học.

Thượng tá Nguyễn Nam Đông, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời nghiên cứu nhân rộng mô hình phù hợp với thực tiễn”.