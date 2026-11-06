Tiêu hủy gần 1,4 tấn thực phẩm bốc mùi, phạt hộ kinh doanh 10 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với ngành chức năng tiến hành tiêu hủy gần 1,4 tấn thực phẩm ôi thiu, không rõ nguồn gốc và xử phạt hộ kinh doanh vi phạm 10 triệu đồng.
Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục QLTT Hà Tĩnh vừa phối hợp với UBND xã Toàn Lưu xử phạt 10 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh trú tại xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời tổ chức tiêu hủy gần 1,4 tấn thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi thối.
Trước đó, vào hồi 15 giờ 50 phút ngày 5/11, trên tuyến quốc lộ 15, đoạn qua địa phận xã Toàn Lưu, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29B-603.06 do anh Hoàng Văn Chuyên (SN 1979, trú tại thôn Thụy Ứng, xã Thường Tín, Hà Nội) điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 19 bao mỡ bò đã qua chế biến, 2 bao móng chân bò và 60 kg tóp mỡ, với tổng trọng lượng gần 1,4 tấn. Đáng chú ý, toàn bộ số thực phẩm trên có dấu hiệu ôi thiu, đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Tổng trị giá hàng hóa được xác định gần 19 triệu đồng.
Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, lực lượng quản lý thị trường đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hộ kinh doanh 10 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ gần 1,4 tấn thực phẩm vi phạm theo quy định.
Một lời mời cưới từ tài khoản người quen, tấm thiệp điện tử được thiết kế bắt mắt kèm đường link tưởng chừng vô hại... có thể là “cánh cửa” dẫn đến chiếc bẫy lừa đảo trên không gian mạng. Công an Hà Tĩnh cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời cưới trực tuyến có yêu cầu bất thường.
Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 50 trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực thủy sản với tổng số tiền xử phạt hơn 620 triệu đồng, góp phần chống khai thác IUU.
Vừa qua, Bộ Tài chính thông tin về khoảng 4.000 trường hợp người dân phản ánh bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, kéo theo nợ thuế, nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh. Tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận nhiều trường hợp tương tự.
Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.
Công ty Long Thành cử Dong Liang sang làm việc tại Công ty Vietlink để điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc. Quá trình Dong Liang làm việc tại đây, Công ty Vietlink đã sản xuất và bán cho đại lý hơn 1 triệu bình bột chữa cháy, thu lời 344 tỷ đồng.
Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia; bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.
Việc ban hành Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và tạo sự đồng thuận xã hội.
Bỏ kiểm tra công tác nghiệm thu, bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, bỏ cấp phép trước khi lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy là ba thủ tục được đề xuất bãi bỏ trong dự án Luật Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2; Quốc hội dự kiến nghe Tờ trình ngày 26/10. Đi cùng là cơ chế hậu kiểm chặt chẽ hơn, đặt trách nhiệm rõ ràng lên chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở và doanh nghiệp.
Trong lúc làm nhiệm vụ tại chợ Bình Hương, phường Trần Phú (Hà Tĩnh), anh Hoàng Xuân Dũng nhặt được túi xách bên trong có 9 chỉ vàng và đã chủ động trình báo Công an để tìm người đánh rơi, trao trả tài sản.
Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.
Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Truyền tải điện Hà Tĩnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực có đường dây 500kV đi qua, chấp hành tốt các quy định pháp luật, nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, nguy cơ mất an toàn lưới điện.
Một trang mạng xã hội giả mạo xuất hiện với lượt theo dõi “khủng”, livestream công khai chuyển khoản, giá vé rẻ mà tiền thưởng cao… Tuy nhiên, đằng sau đó là một kịch bản được dàn dựng để đánh vào lòng tham, rồi buộc nạn nhân nộp hết khoản phí này đến khoản phí khác mà không bao giờ nhận được thưởng.