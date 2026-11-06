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Tiêu hủy gần 1,4 tấn thực phẩm bốc mùi, phạt hộ kinh doanh 10 triệu đồng

Tuệ Trang - Trọng Hùng
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(Baohatinh.vn) - Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với ngành chức năng tiến hành tiêu hủy gần 1,4 tấn thực phẩm ôi thiu, không rõ nguồn gốc và xử phạt hộ kinh doanh vi phạm 10 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục QLTT Hà Tĩnh vừa phối hợp với UBND xã Toàn Lưu xử phạt 10 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh trú tại xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời tổ chức tiêu hủy gần 1,4 tấn thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi thối.

Trước đó, vào hồi 15 giờ 50 phút ngày 5/11, trên tuyến quốc lộ 15, đoạn qua địa phận xã Toàn Lưu, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29B-603.06 do anh Hoàng Văn Chuyên (SN 1979, trú tại thôn Thụy Ứng, xã Thường Tín, Hà Nội) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 19 bao mỡ bò đã qua chế biến, 2 bao móng chân bò và 60 kg tóp mỡ, với tổng trọng lượng gần 1,4 tấn. Đáng chú ý, toàn bộ số thực phẩm trên có dấu hiệu ôi thiu, đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối.

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Gần 1,4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Tổng trị giá hàng hóa được xác định gần 19 triệu đồng.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, lực lượng quản lý thị trường đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hộ kinh doanh 10 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ gần 1,4 tấn thực phẩm vi phạm theo quy định.

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Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

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