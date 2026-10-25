Đảm bảo quyền được hỗ trợ pháp lý cho người bị thu hồi đất, bồi thường, tái định cư

Dự án khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1003/QĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, nhà đầu tư là Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Theo đó, tập trung ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Dương (người đeo kính) và ông Lê Quang Cương kỳ vọng dự án khu công nghiệp Bắc Thạch Hà sẽ góp phần thay đổi diện mạo của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đến nay, quá trình thực hiện dự án đã nhận được sự đồng thuận cao từ các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; trong đó, có đóng góp không nhỏ từ công tác trợ giúp pháp lý (TGPL), tuyên truyền pháp luật.

Những ngày vừa qua, trên công trường dự án rộn ràng tiếng máy, từng tốp công nhân làm việc với nhịp độ khẩn trương. Chứng kiến sự sôi động ấy, ông Nguyễn Hoài Dương (thôn Hoà Bình, xã Việt Xuyên) không giấu được niềm hứng khởi. Năm 2024, ông được nhận đền bù từ dự án với tổng số tiền 380 triệu đồng cho mảnh đất có diện tích 2.500m2.

"Để kịp bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai dự án, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác GPMB; tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản các hộ dân bị ảnh hưởng. Nhờ được thông tin đầy đủ về dự án và phổ biến quy định của pháp luật; người dân đã nhận thức rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của mình đối với chủ trương chung, từ đó đồng thuận cao với chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện", ông Dương nhớ lại.



Công trường dự án khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh).

Trong khi đó, gia đình ông Lê Quang Cương (thôn Hoà Bình, xã Việt Xuyên) được nhận 760 triệu đồng tiền đền bù với tổng diện tích đất 5.000m2. "Chúng tôi kỳ vọng, việc triển khai dự án không chỉ góp phần thay đổi diện mạo của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn tạo việc làm cho lao động quê nhà", ông Cương bộc bạch.

Tại phường Nam Hồng Lĩnh, công tác TGPL về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ được hệ thống chính trị tập trung cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND phường đã phê duyệt 10 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có tổng diện tích 8,6961 ha. Theo đó, có 147 hộ gia đình bị ảnh hưởng với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 27,99 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 100%.

Tại phường Nam Hồng Lĩnh, mọi vấn đề liên quan tới công tác TGPL về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được chính quyền địa phương tập trung cao.

Ông Nguyễn Thái Diễn - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh trao đổi: "Người dân trên địa bàn đều bày tỏ sự thống nhất, đồng tình với phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ gắn với từng dự án; bố trí nguồn lực, phân công công chức làm đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ pháp lý ban đầu cho người dân. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giải thích đầy đủ, rõ ràng cho người dân về chủ trương, chính sách, trình tự, thủ tục, quyền lợi, nghĩa vụ và căn cứ pháp lý ngay từ khi có chủ trương thu hồi đất, bảo đảm công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện tốt nghiệp vụ về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát huy vai trò hòa giải ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Cùng với đó, hướng dẫn, rà soát, lập danh sách người thuộc diện được TGPL để kịp thời giới thiệu đến Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh".

Ông Nguyễn Thái Diễn - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh (người mặc áo trắng) trao đổi các nội dung liên quan tới đền bù, GPMB với các hộ dân.

Ngoài sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các địa phương, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã đồng hành, hỗ trợ các xã, phường trong công tác truyền thông, tư vấn pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức 19 cuộc truyền thông về TGPL liên quan đến pháp luật đất đai, dân sự, các chính sách an sinh xã hội... thu hút hơn 2.000 lượt người tham dự. Từ hoạt động TGPL, cán bộ trung tâm nhận thấy phần lớn vướng mắc pháp luật mà người dân cần được giải đáp, hỗ trợ liên quan đến đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng và thực hiện các dự án. Chính vì vậy, đơn vị đã tham mưu Sở Tư pháp xây dựng Đề án Tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.

Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh thường xuyên chú trọng công tác truyền thông, tư vấn pháp luật tại các xã, phường nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân.

Đến ngày 9/10 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của đề án nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động TGPL về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; giảm thiểu tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, đảm bảo an ninh trật tự; góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ.

Cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh tích cực nghiên cứu các nội dung tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ông Võ Quốc Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Việc thực hiện đề án nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa bàn. Đặc biệt, hỗ trợ pháp lý cần lấy người dân làm trung tâm trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin cho bà con và góp phần phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ xa. Chúng tôi sẽ chú trọng phổ biến, truyền thông pháp luật; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, TGPL trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời, thiết lập cơ chế hỗ trợ pháp lý thống nhất, đồng bộ và xuyên suốt trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến lĩnh vực này".