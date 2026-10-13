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Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hơn 2.370 tỷ đồng tại VSIP Hà Tĩnh

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Dự án TC APPAREL (VIETNAM) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh với diện tích sử dụng hơn 238.400 m², nhằm sản xuất nhằm sản xuất các sản phẩm dệt may và bao bì...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty World Gate (H.K) LIMITED (trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc) thực hiện Dự án TC APPAREL (VIETNAM) tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 (Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh).

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Dự án TC APPAREL (VIETNAM) thuộc lô A8, Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh.

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.373,12 tỷ đồng (tương đương 90 triệu USD); trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 38 triệu USD, chiếm 42,22% tổng vốn đầu tư, phần còn lại là vốn huy động.

Địa điểm thực hiện dự án tại lô A8, Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh. Diện tích sử dụng hơn 238.400 m2.

Mục tiêu dự án là sản xuất các sản phẩm dệt may (sợi, trang phục) và bao bì (thùng carton, túi plastic); xây dựng phát triển hạ tầng dịch vụ phụ trợ bao gồm cho thuê nhà xưởng, nhà kho; sản xuất, phân phối hơi nước.

Dự án có công suất thiết kế may trang phục 8.500.000 cái/năm; sợi 6.400 tấn/năm; sản xuất thùng carton (từ giấy và bìa) 5.500.000 cái/năm; sản xuất túi plastic 9.000.000 cái/năm; sản xuất, phân phối hơi nước 57.600 tấn hơi/năm; diện tích nhà xưởng, nhà kho, văn phòng cho thuê khoảng 53.633 m2.

Theo Ban quản lý KKT tỉnh, dự án khi đi vào hoạt động có nhu cầu sử dụng khoảng 5.000 lao động.

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ, văn phòng và các nhà xưởng cùng nhà xưởng sản xuất thùng giấy, túi plastic trước tháng 1/2029. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành xây dựng ba nhà xưởng còn lại, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước tháng 5/2030.

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