Giá điện giảm 2%: Giảm áp lực chi phí, góp sức kiềm chế lạm phát

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giảm 2% tuy không quá lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi được triển khai đồng bộ trên phạm vi rộng và trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh tăng cao dịp cuối năm.

Từ 1/11/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân.

Bình quân mỗi ngày, cơ sở cu đơ ông bà Thư Viện (phường Thành Sen) sản xuất 10.000 sản phẩm. Dịp cuối năm, khi nhu cầu thị trường tăng cao, cơ sở dự kiến mở rộng sản xuất, kéo theo mức tiêu thụ điện lớn hơn.

Bà Đặng Thị Hương – chủ cơ sở cu đơ ông bà Thư Viện chia sẻ: “Giá điện giảm giúp chúng tôi tiết giảm một phần chi phí, có thêm điều kiện để thu mua nguyên liệu, duy trì và phát triển sản xuất”.

Giá điện giảm giúp cơ sở cu đơ ông bà Thư Viện tiết giảm chi phí sản xuất.

Trong cơ cấu chi phí của nhiều ngành sản xuất, điện năng là yếu tố đầu vào quan trọng. Với những doanh nghiệp sử dụng nhiều máy móc, thiết bị công suất lớn, biến động giá điện đều tác động trực tiếp đến chi phí vận hành, nhất là khi sản lượng tăng cao. Vì vậy, việc giảm giá điện góp phần giảm áp lực đầu vào, cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (CCN Bắc Cẩm Xuyên) đang đẩy mạnh sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện đúc sẵn, gạch, ngói không nung... Cuối năm là giai đoạn nhiều công trình, dự án được đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo cơ hội để doanh nghiệp gia tăng đơn hàng. Nhu cầu đặt hàng tăng, đồng nghĩa doanh nghiệp phải nâng công suất, kéo theo mức tiêu thụ điện năng lớn hơn.

Bà Trần Thị Thanh - Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu cho hay: "Việc giảm giá điện không chỉ giúp đơn vị tiết giảm đáng kể chi phí sản xuất trực tiếp, tạo thêm nguồn lực để tái đầu tư và mở rộng hoạt động, mà còn mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực đến toàn bộ chuỗi cung ứng. Khi chi phí điện giảm, giá thành các vật liệu đầu vào như: cát, đá, xi măng, sắt, thép… cũng có cơ hội giảm theo. Qua đó, doanh nghiệp sản xuất có thể tối ưu chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường".

Dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện cung cấp điện cho hơn 490.000 khách hàng, trong đó hơn 430.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và gần 60.000 khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt.

Ông Lê Long Khánh – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Việc giá bán điện có điều chỉnh giảm trong giai đoạn này có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm chi phí sử dụng điện, hỗ trợ người dân giảm bớt gánh nặng chi tiêu và giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất - kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất - kinh doanh dự báo tiếp tục tăng, chính sách này góp phần hỗ trợ khách hàng chủ động cân đối tài chính. Tuy nhiên, mức giảm thực tế trên hóa đơn của từng khách hàng còn phụ thuộc vào nhóm đối tượng sử dụng điện, sản lượng tiêu thụ và biểu giá áp dụng".

Theo ông Lê Long Khánh, ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành quyết định về giá bán điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai quy định mới; rà soát khách hàng, cập nhật hệ thống quản lý phục vụ điều chỉnh giá. Đồng thời, công ty tổ chức chốt chỉ số công tơ đúng thời điểm, đúng đối tượng và cài đặt lại khung giờ bình thường, cao điểm, thấp điểm trên hơn 12.000 công tơ để áp dụng giá bán điện theo khung giờ mới.

Cùng với đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để được áp dụng giá bán điện đối với cơ sở lưu trú du lịch; đồng thời rà soát, điều chỉnh giá bán điện đối với các trạm, trụ sạc xe điện trên địa bàn. Công ty sẽ triển khai việc điều chỉnh giá công khai, minh bạch, chính xác, bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện cung cấp điện cho hơn 490.000 khách hàng.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc giảm giá điện 2% góp phần giảm chi phí sinh hoạt cho người dân, chi phí sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp có thêm dư địa tiết giảm giá thành, duy trì hoạt động và nâng cao sức cạnh tranh. Dù mức giảm không lớn, đây vẫn là sự hỗ trợ thiết thực trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều áp lực, góp phần ổn định giá cả thị trường và hoạt động sản xuất, kinh doanh.