Theo số liệu từ Sở Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 25/11, toàn tỉnh có 2.534 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 21.471 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 1,5 lần, tổng vốn đăng ký tăng gần 2 lần.

Cùng với “làn sóng” doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng ghi nhận tín hiệu phục hồi khi có 495 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Số doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Những con số này phản ánh phần nào sức bật của khu vực kinh tế tư nhân tại Hà Tĩnh, trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo đó, thời gian qua, Hà Tĩnh tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, mặt bằng và nguồn vốn; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, việc tăng cường thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn mở thêm dư địa phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Không chỉ tạo động lực tăng trưởng, các dự án này còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh.

Hà Tĩnh thu hút nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực về thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tình hình doanh nghiệp cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý. Từ đầu năm đến ngày 25/11, toàn tỉnh có 1.051 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, số doanh nghiệp giải thể tăng một phần do nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ trước, có trường hợp kéo dài nhiều năm nhưng chưa làm thủ tục giải thể và chấm dứt mã số thuế. Thông qua quá trình rà soát, xử lý hồ sơ trong năm 2026, gắn với Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” của Cục Thuế, nhiều doanh nghiệp tồn đọng đã được hoàn tất thủ tục giải thể. Điều này khiến số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Thời gian tới, Hà Tĩnh xác định tiếp tục thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm phù hợp với định hướng, quy hoạch và chiến lược phát triển của tỉnh. Song song với việc thu hút các nhà đầu tư mới, tỉnh sẽ tăng cường đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chủ lực và doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm. Hà Tĩnh cũng hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp trong tỉnh với các dự án, tập đoàn kinh tế lớn, tạo điều kiện mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương.