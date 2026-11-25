(Baohatinh.vn) - Lớp tập huấn giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Thạch Hà nắm vững kỹ thuật chăn nuôi gà, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.
Chiều 25/11, UBND xã Thạch Hà tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà cho các hộ nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.
Lớp tập huấn có 34 học viên là đại diện các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện được hỗ trợ sinh kế chăn nuôi gà trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.
Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, trang bị những kiến thức cơ bản về quy trình chăn nuôi gà an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của các hộ gia đình. Nội dung tập trung vào kỹ thuật chăn nuôi; cách thiết kế, xây dựng chuồng trại thông thoáng, hợp vệ sinh; chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và quản lý đàn gà theo từng giai đoạn sinh trưởng.
Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu bất thường, phòng ngừa và xử lý một số bệnh thường gặp trên đàn gà; thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêm phòng vắc-xin và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học trong chăn nuôi.
Không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên môn, các học viên còn có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn thường gặp trong quá trình chăn nuôi tại hộ gia đình để được cán bộ hướng dẫn, giải đáp cụ thể. Thông qua lớp tập huấn, các hộ dân được hỗ trợ sinh kế có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động tổ chức sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ.
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