Chính phủ vừa ban hành Nghị định 416/2026/NĐ-CP quy định chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 19/11, quy định các chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Kiểm đếm VND tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Được vay tối đa 200 triệu đồng mua đất, làm nhà với lãi suất 3%/năm

Theo Điều 8 Nghị định 416, chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở áp dụng với hai nhóm hộ gia đình.

Thứ nhất là hộ gia đình người dân tộc thiểu số, có chủ hộ hoặc vợ, chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số theo quy định pháp luật.

Thứ hai là hộ gia đình người Kinh thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn hoặc xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để được vay vốn, các hộ phải đáp ứng đầy đủ điều kiện. Cụ thể, hộ gia đình phải cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú và có tên trong danh sách được thụ hưởng chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thành viên đại diện hộ gia đình đứng tên vay vốn phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay.

Về mục đích sử dụng vốn, người dân được vay để trang trải chi phí có đất ở; xây mới, sửa chữa hoặc cải tạo nhà ở.

Đáng chú ý, người vay có thể lựa chọn một trong hai chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở hoặc thụ hưởng đồng thời cả hai nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Theo đó, mức vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ đối với nhu cầu có đất ở và 100 triệu đồng/hộ đối với nhu cầu làm nhà. Như vậy, nếu vay cả hai khoản, một hộ gia đình có thể được vay tổng cộng tối đa 200 triệu đồng.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội và người vay thỏa thuận. Lãi suất áp dụng là 3%/năm; trường hợp nợ quá hạn, lãi suất bằng 130% lãi suất cho vay.

Thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận căn cứ khả năng trả nợ, nhưng tối đa không quá 15 năm. Hộ gia đình thuộc nhóm đối tượng vay vốn theo chính sách này không phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay.

Hộ thiếu đất sản xuất được vay 200 triệu đồng, cơ sở kinh doanh vay đến 10 tỷ đồng

Ngoài hỗ trợ đất ở, nhà ở, Nghị định 416 còn quy định chính sách tín dụng đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp không có đất sản xuất hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo quy định của địa phương.

Các hộ thuộc nhóm này được vay vốn để trang trải chi phí tạo quỹ đất sản xuất hoặc học nghề, chuyển đổi nghề. Tuy nhiên, người vay chỉ được lựa chọn một trong hai chính sách hỗ trợ đất sản xuất hoặc hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề.

Đối với khoản vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, hạn mức tối đa là 200 triệu đồng/hộ. Lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn vay tối đa 10 năm.

Riêng khoản vay hỗ trợ học nghề, mức vay và thời hạn vay được áp dụng theo chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Một chính sách khác là hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối tượng được vay gồm hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa bàn; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh hoạt động hợp pháp tại vùng này.

Trong đó, chính sách ưu tiên doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, có hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo quy định.

Mức vay tối đa đối với hộ gia đình là 200 triệu đồng/hộ; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh là 10 tỷ đồng/cơ sở.

Người vay phải có phương án sử dụng vốn phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Riêng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải được thành lập theo quy định pháp luật và hoạt động hợp pháp tại địa bàn thụ hưởng chính sách.

Thời hạn vay tối đa 10 năm. Lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Đối với khoản vay của cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 200 triệu đồng, khách hàng phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay theo quy định và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.