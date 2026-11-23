(Baohatinh.vn) - Sau 2 tháng khởi công, Dự án 4F Quế Lâm Lam Hồng tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy phân bón và nhà máy sấy lúa.
Để bù đắp thời gian thi công bị gián đoạn do thời tiết, hiện tại, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã huy động máy móc, phương tiện, bố trí nhiều mũi thi công, tranh thủ tối đa những khoảng thời gian tạnh ráo để đẩy nhanh tiến độ.
Thay vì triển khai dàn trải, trong giai đoạn này, chủ đầu tư ưu tiên nguồn lực cho nhà máy sản xuất phân bón và nhà máy sấy lúa. Tại khu vực thi công phần móng, máy móc, phương tiện tiếp tục được huy động để đẩy nhanh các phần việc.
Sau thời gian triển khai, những công trình nhà xưởng đầu tiên đã dần thành hình. Tại khu vực này, phần nền bê tông, hệ thống cột đã được thi công, các đơn vị đang tiếp tục xây tường, lắp dựng kết cấu thép và lợp mái.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, công nhân tập trung gia công kết cấu thép. Việc sớm hoàn thành hệ thống nhà xưởng sẽ tạo điều kiện để triển khai lắp đặt thiết bị, dây chuyền công nghệ trong thời gian tới.
Một phần nhà xưởng đã được lợp mái, tạo thêm không gian thi công có mái che trong điều kiện thời tiết thường xuyên có mưa. Mục tiêu chủ đầu tư đặt ra là hoàn thành, đưa nhà máy sản xuất phân bón và nhà máy sấy lúa vào hoạt động trong tháng 4/2027.
Song hành với các mũi thi công xây dựng là những phần việc chăm sóc cây xanh, thảm cỏ và hoàn thiện cảnh quan. Chủ đầu tư không chờ đến khi các nhà máy hoàn thành mới triển khai việc tạo lập không gian xanh.
Cảnh quan xanh đang từng bước hình thành bên cạnh các công trình nhà xưởng, tạo nên nét riêng của dự án ngay trong quá trình thi công.
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