Hợp tác phát triển bền vững chuỗi nông nghiệp hữu cơ Quế Lâm ở Hà Tĩnh

Sáng 2/11, tại văn phòng Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), diễn ra tọa đàm về kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm. Tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh và đại diện một số xã trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tọa đàm tập trung đánh giá kết quả, trao đổi giải pháp triển khai chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (Tập đoàn Quế Lâm), hướng tới phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn hiệu quả, bền vững.

Theo báo cáo tại tọa đàm, trong 9 tháng năm 2026, các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi giá trị Quế Lâm tại Hà Tĩnh tiếp tục được mở rộng với sự phối hợp giữa doanh nghiệp, các sở, ngành, tổ chức hội và người dân.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm chủ trì tọa đàm.

Đến nay, chuỗi liên kết đã thu hút hơn 500 hộ dân tham gia, với tổng đàn 7.000 con lợn, trong đó có 380 lợn nái, cùng hàng nghìn con gia cầm. Các địa phương đã triển khai canh tác lúa hữu cơ và theo hướng hữu cơ trên diện tích 500 ha; xử lý rơm rạ bằng men vi sinh trên 4.200 ha. Hoạt động đào tạo được tổ chức cho nông dân, cán bộ quản lý và khuyến nông.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương và đại diện các hộ nông dân tham dự tọa đàm.

Hệ thống máy xử lý rác hữu cơ đã được lắp đặt, vận hành tại các chợ dân sinh ở Cẩm Bình, Thạch Lạc. Mô hình này đang được chuẩn bị triển khai tại Kim Hoa và một số địa phương khác. Toàn chuỗi đã hình thành 15 cửa hàng kinh doanh nông sản hữu cơ; từng bước xây dựng làng kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn tại xã Kim Hoa và xã Thạch Lạc.

Đặc biệt, Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng tại xã Cẩm Xuyên đã hoàn thành các thủ tục và khởi công theo kế hoạch.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh Bùi Huy Cường đóng góp ý kiến về việc duy trì liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tập đoàn Quế Lâm, việc thực hiện chương trình hợp tác giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Một số nơi đã ký biên bản hợp tác nhưng chưa triển khai xây dựng mô hình; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chưa được quan tâm đúng mức.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Dũng trao đổi các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về kỹ thuật và cơ chế hỗ trợ nông dân chuyển đổi sản xuất.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về những khó khăn trong tổ chức sản xuất, duy trì liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân. Các ý kiến tập trung vào đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ chuyển đổi phương thức trồng trọt, chăn nuôi, xử lý chất thải và bảo đảm đầu ra cho nông sản.

Các đại biểu cũng đề cập việc cụ thể hóa chương trình hợp tác thành kế hoạch phù hợp với điều kiện từng địa phương; lựa chọn hộ nông dân nòng cốt để xây dựng, nhân rộng mô hình. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức hội và doanh nghiệp trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia chuỗi liên kết.

Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc Trần Xuân Hoàng chia sẻ thực tiễn triển khai và những khó khăn trong quá trình xây dựng mô hình tại cơ sở.

Đối với năm 2027, Tập đoàn Quế Lâm kiến nghị triển khai 3 dự án khoa học và công nghệ, gồm: ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý rác hữu cơ tại chợ dân sinh thành phân bón; xây dựng tổ hợp lai trên nền lợn nái bản địa; chuyển giao công nghệ nuôi ruồi lính đen cho nông hộ nhằm tận dụng phụ phẩm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại tọa đàm.

Với việc định hình rõ lộ trình hỗ trợ kỹ thuật, cam kết bao tiêu đầu ra và tiên phong ứng dụng các dự án khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất năm 2027, tọa đàm đã tạo bước chuyển quan trọng cho chuỗi liên kết Quế Lâm tại Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Sự cộng hưởng trách nhiệm giữa chính quyền, các tổ chức hội, doanh nghiệp và nhà nông được kỳ vọng sẽ sớm đưa mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ - tuần hoàn lan tỏa đồng đều, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn Hà Tĩnh phát triển xanh, hiệu quả và bền vững.