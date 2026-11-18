Từ năm 2012, Hà Tĩnh là một trong những địa phương sớm triển khai mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ. Đặc biệt, thông qua Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD), tỉnh đã hỗ trợ thành lập 15 tổ đồng quản lý nghề cá tại các địa bàn có hoạt động khai thác thủy sản tập trung, thu hút hơn 1.650 thành viên tham gia. Trong đó, 8/15 tổ đã được giao quyền quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các khu vực biển ven bờ, với tổng diện tích khoảng 900 km².

Bên cạnh những kết quả đạt được, mô hình vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Hoạt động của một số tổ chưa thường xuyên, thiếu đồng đều; năng lực tổ chức, điều hành và huy động sự tham gia của các thành viên còn hạn chế. Đặc biệt, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động đồng quản lý nghề cá ven bờ càng trở nên cần thiết.

Thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ thành lập 15 tổ đồng quản lý nghề cá tại các địa bàn có hoạt động khai thác thủy sản tập trung, với hơn 1.650 thành viên tham gia.

Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1629/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030. Theo đó, tỉnh chú trọng củng cố, phát triển các tổ chức cộng đồng trên nền tảng các mô hình đã có theo hướng tổ chức bài bản, xây dựng cơ chế hoạt động rõ ràng và hiệu quả hơn. Qua đó, từng bước chuyển từ mô hình quản lý thuần túy của nhà nước sang mô hình quản trị dựa vào cộng đồng, trong đó cộng đồng ngư dân là hạt nhân trung tâm, trực tiếp tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phục hồi hệ sinh thái biển (rạn đá, thảm cỏ biển, rong biển, bãi đẻ…) tại các vùng biển đã được giao quyền.

Lãnh đạo xã Thiên Cầm trao quyết định thành lập Hội đồng quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Thiên Cầm.

Hiện thực hóa các nội dung trọng tâm của đề án, vừa qua, Hội đồng quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Thiên Cầm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo ông Nguyễn Trọng Tỏa - Chủ tịch Hội đồng quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Thiên Cầm, toàn xã hiện có hơn 350 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ven bờ. Việc thành lập hội đồng nhằm tập hợp, đoàn kết ngư dân, tạo sự thống nhất trong thực hiện các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đồng thời phát huy trách nhiệm của mỗi thành viên trong gìn giữ ngư trường, bảo vệ môi trường biển.

Hội đồng quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Thiên Cầm phối hợp tuyên truyền về các quy định trong phòng chống khai thác IUU.

Không chỉ tập hợp, đoàn kết các chủ tàu và ngư dân, hội còn là đầu mối phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn trong tuyên truyền, giám sát hoạt động khai thác và triển khai các giải pháp bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ông Hoàng Kim Túy - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ hội triển khai các hoạt động. Cùng đó, tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định trong khai thác thủy sản, phòng chống khai thác IUU; từng bước nâng cao hiệu quả mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ, đảm bảo sinh kế cho ngư dân”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt Hội Cộng đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Kỳ Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với Thiên Cầm, xã Kỳ Xuân cũng đang từng bước phát huy vai trò của tổ chức cộng đồng trong quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ. Hiện nay, Hội Cộng đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Kỳ Xuân đã có sự tham gia của hơn 280 thành viên. Dù mới được thành lập, hội đã xác định rõ phương hướng hoạt động, phát huy tinh thần tự quản, khai thác thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển.

Ông Nguyễn Thanh Long - Chủ tịch Hội Cộng đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Kỳ Xuân cho biết: “Nhiệm vụ trọng tâm của hội là vận động các thành viên tự giác chấp hành quy định pháp luật; tích cực tham gia giám sát, tuần tra, bảo vệ ngư trường; ngăn chặn những hình thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt như xung điện, chất nổ, giã cào… Hội phấn đấu 100% hội viên được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 100% tàu cá thuộc diện phải đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định".

Hiện nay, Hội Cộng đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Kỳ Xuân đã có hơn 280 thành viên.

Việc hình thành các tổ chức cộng đồng tại Thiên Cầm và Kỳ Xuân đánh dấu bước chuyển trong phương thức quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ của Hà Tĩnh. Thay vì chỉ thực hiện các quy định do cơ quan quản lý nhà nước triển khai, ngư dân từng bước được tham gia xây dựng phương án quản lý, giám sát hoạt động khai thác, phát hiện và thông báo các hành vi vi phạm; đồng thời cùng chính quyền đề xuất giải pháp bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Việc tham gia mô hình đồng quản lý nghề cá góp phần giúp người dân nắm bắt quy định, khai thác có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Hữu Toàn – Trưởng phòng Khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: “Theo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 13 tổ chức cộng đồng được công nhận và giao quyền vào năm 2030. Thời gian tới, ngành chuyên môn sẽ tiếp tục củng cố, phát triển và nhân rộng mô hình đồng quản lý theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; phát huy vai trò nòng cốt của cộng đồng ngư dân, gắn công tác bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản với phát triển sinh kế bền vững, phòng chống khai thác IUU. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển trong hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức cộng đồng, làm cơ sở nhân rộng những mô hình phù hợp, hiệu quả”.