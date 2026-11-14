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Chính trị

Tập hợp ngư dân, phát huy vai trò tự quản trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Đại hội Hội đồng quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được tổ chức nhằm tập hợp ngư dân, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

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Đại biểu tham dự đại hội.

Chiều 14/11, Hội đồng quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo sở, ngành, đơn vị liên quan và đại biểu các xã Cẩm Trung, Yên Hòa, Kỳ Xuân.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng đại hội.

Xã Thiên Cầm có hơn 5,7 km bờ biển, 5 thôn giáp biển với 358 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ven bờ. Đây là nghề truyền thống, tạo sinh kế cho ngư dân và việc làm cho nhiều lao động trong lĩnh vực dịch vụ, thu mua, chế biến thủy hải sản. Tuy nhiên, nghề cá ven bờ còn nhiều khó khăn do phương tiện nhỏ, công nghệ khai thác hạn chế, đầu ra thiếu ổn định; việc chấp hành quy định về thủy sản, chống khai thác IUU và bảo vệ môi trường biển cần được tăng cường.

Trước thực tế đó, việc thành lập hội nhằm tập hợp, đoàn kết ngư dân, phát huy vai trò tự quản trong khai thác, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.

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Đại diện Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội.

Hội đồng quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Thiên Cầm hiện có 170 thành viên. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình, quá trình vận động thành lập và phương hướng hoạt động. Đại hội cũng đã công bố quyết định thành lập và thông qua quyết định giao quyền cho hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, hội xác định phương châm hoạt động “Đoàn kết - Trách nhiệm - Tự nguyện - Tự quản - Đúng pháp luật - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Phát triển bền vững”. Trọng tâm là củng cố, phát triển tổ chức; tập hợp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; phát huy vai trò cộng đồng trong quản lý, khai thác, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, phòng chống khai thác IUU, bảo vệ môi trường biển; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo đảm an toàn nghề cá.

Hội phấn đấu 100% hội viên được tuyên truyền pháp luật về thủy sản, phòng chống khai thác IUU và ký cam kết khai thác có trách nhiệm, bảo vệ môi trường biển, duy trì hoạt động kết nối tiêu thụ thủy sản và đối thoại giữa ngư dân với chính quyền hằng năm.

Tham luận tại đại hội, đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò của cộng đồng ngư dân trong quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; trách nhiệm chấp hành pháp luật về khai thác thủy sản và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghề cá ven bờ.

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Lãnh đạo xã Thiên Cầm trao quyết định thành lập Hội đồng quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Thiên Cầm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 20 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra. Ban Chấp hành khóa mới ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng 20 thành viên BCH Hội đồng quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Thiên Cầm.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng 20 thành viên BCH Hội đồng quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Thiên Cầm.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Hữu Khanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và ngư dân Thiên Cầm trong vận động, thành lập hội.

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Ông Trần Hữu Khanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại đại hội.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hội sớm ổn định tổ chức, phát huy vai trò tự quản, hoạt động đúng quy định; vận động ngư dân chấp hành pháp luật về thủy sản, chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển. Khi phát hiện vi phạm, cần kịp thời báo cho chính quyền, lực lượng chức năng, không gây cản trở hoạt động khai thác hợp pháp. Đồng thời, đề nghị xã Thiên Cầm quan tâm quản lý hoạt động của hội, bảo đảm công khai, minh bạch tài chính. Sở sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động.

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Đại biểu trao biển số tàu cá cho các ngư dân xã Thiên Cầm.

Đại hội lần thứ I là dấu mốc khởi đầu cho hoạt động của hội, tạo cơ sở để tập hợp, đoàn kết ngư dân, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Qua đó, tăng cường liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, gắn phát triển nghề cá với dịch vụ, du lịch biển, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển và nâng cao đời sống người dân theo hướng bền vững.

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Tags:

#Thiên Cầm #nguồn lợi thủy sản #nghề cá ven bờ #chống khai thác IUU #ngư dân Thiên Cầm #bảo vệ môi trường biển

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

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