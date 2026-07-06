Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ

Chiều 6/7, UBND xã Lộc Hà tổ chức hội nghị ra mắt Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ và thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tặng hoa chúc mừng Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà.

Tại hội nghị, UBND xã Lộc Hà đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà với 198 thành viên.

Tổ được giao quản lý vùng biển có ranh giới: phía Bắc giáp vùng biển ven bờ xã Cổ Đạm; phía Nam giáp vùng biển ven bờ xã Thạch Khê; phía Đông giáp tuyến bờ theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/1/2026 (đường ranh giới kỹ thuật do Nhà nước xác lập bằng tọa độ địa lý để phân định các vùng biển phục vụ công tác quản lý nghề cá); phía Tây giáp địa giới hành chính xã Lộc Hà.

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà Trần Phi Long phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ.

Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà được UBND xã giao các quyền: tổ chức, quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản; bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản trong khu vực được giao quản lý; kiểm tra hoạt động nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm Luật Thủy sản; ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Thủy sản và quy chế hoạt động của tổ; được tham vấn đối với các dự án, hoạt động có liên quan trực tiếp đến hệ sinh thái hoặc nguồn lợi thủy sản trong vùng biển được giao quản lý...

Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà có trách nhiệm: quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ của địa phương theo đúng nội dung được giao quyền quản lý và đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

Tặng áo phao cho các ngư dân là thành viên Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà.

​Nhân dịp công bố quyết định và ra mắt, Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà đã thả 10 tấn sò huyết và 5 tấn ngao mật giống với mục đích tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ngoài việc bổ sung, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên thì đây còn là thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ hệ sinh thái biển, gìn giữ nguồn lợi để hướng tới phát triển nghề cá ổn định, bền vững, hiệu quả.

Thả sò huyết và ngao mật để góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản.