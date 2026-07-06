Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ

(Baohatinh.vn) - Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm phát huy vai trò chủ thể của ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác IUU và xây dựng nghề cá hiệu quả, bền vững.
Chiều 6/7, UBND xã Lộc Hà tổ chức hội nghị ra mắt Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ và thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
Tại hội nghị, UBND xã Lộc Hà đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà với 198 thành viên.
Tổ được giao quản lý vùng biển có ranh giới: phía Bắc giáp vùng biển ven bờ xã Cổ Đạm; phía Nam giáp vùng biển ven bờ xã Thạch Khê; phía Đông giáp tuyến bờ theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/1/2026 (đường ranh giới kỹ thuật do Nhà nước xác lập bằng tọa độ địa lý để phân định các vùng biển phục vụ công tác quản lý nghề cá); phía Tây giáp địa giới hành chính xã Lộc Hà.
Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà được UBND xã giao các quyền: tổ chức, quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản; bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản trong khu vực được giao quản lý; kiểm tra hoạt động nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm Luật Thủy sản; ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Thủy sản và quy chế hoạt động của tổ; được tham vấn đối với các dự án, hoạt động có liên quan trực tiếp đến hệ sinh thái hoặc nguồn lợi thủy sản trong vùng biển được giao quản lý...
Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà có trách nhiệm: quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ của địa phương theo đúng nội dung được giao quyền quản lý và đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định.
Nhân dịp công bố quyết định và ra mắt, Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà đã thả 10 tấn sò huyết và 5 tấn ngao mật giống với mục đích tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ngoài việc bổ sung, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên thì đây còn là thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ hệ sinh thái biển, gìn giữ nguồn lợi để hướng tới phát triển nghề cá ổn định, bền vững, hiệu quả.
Việc thành lập Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát huy vai trò của người dân trong quản lý, bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản; đồng thời là cầu nối giữa chính quyền với ngư dân trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, địa phương về phát triển thủy sản bền vững.
Sau lễ ra mắt, chúng tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn để tổ phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về thủy sản; tích cực bảo vệ môi trường biển; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản trái phép; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Brand Finance vừa công bố Bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam (Brand Finance Vietnam 100 2026). Vinamilk tiếp tục được xếp hạng AAA+, mức cao nhất trên thang đo sức mạnh thương hiệu và duy trì vị trí thứ 2 suốt 4 năm qua.
Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, đối với các kiến nghị, đề xuất của Hà Tĩnh về bổ sung, điều chỉnh các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn, Bộ Công Thương cơ bản đồng ý và sẽ xem xét, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trong thời gian tới.
Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Tài chính đề xuất học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng để phù hợp với biến động chi phí sinh hoạt và học phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Sau một tháng triển khai trên phạm vi cả nước, chưa ghi nhận phản ánh xăng sinh học E10 gây hỏng động cơ như một số lo ngại trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.