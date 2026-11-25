Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Sáng 25/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức làm việc, nghe báo cáo tiến độ thực hiện nội dung hợp tác với Công ty Cổ phần Nafoods Group và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện các doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Nafoods Group tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, về nội dung hợp tác với Công ty CP Nafoods Group, UBND xã Sơn Tiến phối hợp với công ty thực hiện các thủ tục đề xuất thành lập Cụm công nghiệp Sơn Lễ, diện tích 30 ha, để bố trí dự án “Nhà máy chế biến nông sản; trung tâm sản xuất cây giống công nghệ sinh học; nhà máy công nghiệp tuần hoàn - phân bón hữu cơ vi sinh, điện sinh khối”. Ngày 21/11/2026, UBND tỉnh đã phê duyệt thành lập Cụm công nghiệp Sơn Lễ tại Quyết định số 2830/QĐ-UBND, với tổng mức vốn đầu tư dự kiến hơn 417 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo về nội dung hợp tác với Công ty CP Nafoods Group và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Đối với nội dung khảo sát, lập dự án phát triển vùng nguyên liệu (vùng lõi), công ty đã đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Tổ hợp Nông, lâm nghiệp công nghệ cao Nafoods Hà Tĩnh”, thực hiện trồng cây ăn quả, gia vị, dược liệu, chăm sóc rừng, ương giống cây công nghiệp. Đồng thời, công ty chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiến hành khảo sát, lập hồ sơ dự án theo quy định, hướng dẫn của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tham dự buổi làm việc.

Công ty cũng đã xây dựng phần mềm trên nền tảng Natrack nội bộ của Nafoods, có thể sử dụng trên các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính có kết nối internet. Sau khi triển khai sản xuất tại vùng nguyên liệu lõi và vùng liên kết theo các dự án, phần mềm có thể được sử dụng để nhập dữ liệu, quản lý hồ sơ vùng trồng, nhật ký canh tác và truy xuất nguồn gốc.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Group phát biểu tại buổi làm việc.

Về nội dung hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, đến nay, 68/69 xã, phường đã ký kết hợp tác với tập đoàn; 29 xã, phường có hộ dân được đào tạo và 42 xã, phường có hộ dân tham gia sản xuất liên kết. Toàn tỉnh hiện có 79 cơ sở chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị với Quế Lâm; diện tích lúa sản xuất theo chuỗi giá trị đạt gần 90 ha, giá thu mua đạt 8.500 đồng/kg. Hệ thống 13 cửa hàng nông sản sạch, hữu cơ tiếp tục được duy trì.

Ông Nguyễn Hữu Tưởng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Về xây dựng làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm, xã Thạch Lạc đã đưa vào vận hành điểm xử lý rác thải hữu cơ, triển khai mô hình chăn nuôi an toàn sinh học tại 15 hộ; ban hành quy ước, hương ước và tổ chức ra mắt làng nông nghiệp hữu cơ. Xã Kim Hoa đã phát triển 14 cơ sở chăn nuôi liên kết, bước đầu hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn với quy mô gần 4 ha.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng, nhà đầu tư đang tập trung thi công đồng bộ các hạng mục. Trong đó, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đang hoàn thiện phần móng nhà xưởng, nhà máy chế biến lúa gạo chuẩn bị lợp mái. Đồng thời, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án, bảo đảm thực hiện các mục tiêu, định hướng sản xuất đã đề ra.

Ông Phan Trọng Bình - Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai các nội dung hợp tác đầu tư của 2 doanh nghiệp; làm rõ những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật và phát triển vùng nguyên liệu. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa tỉnh và doanh nghiệp trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đánh giá cao tinh thần hợp tác của các doanh nghiệp, sự chủ động, tích cực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai các nội dung hợp tác.

Về nội dung hợp tác với Công ty CP Nafoods Group, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư Cụm công nghiệp Sơn Lễ để sớm khởi công xây dựng nhà máy; khẩn trương rà soát, lấy ý kiến thẩm định, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án "Tổ hợp nông, lâm nghiệp công nghệ cao Nafoods Hà Tĩnh" trong tháng 12/2026. Đồng thời, nghiên cứu phương án phát triển dược liệu dưới tán rừng, bổ sung một số loài cây phù hợp vào danh mục cây trồng lâm nghiệp chính của tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Về xây dựng nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp có văn bản đề xuất cụ thể; giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét phương án xây dựng nhà ở xã hội hoặc nhà ở phục vụ chuyên gia, công nhân làm việc tại cụm công nghiệp và các dự án. Công ty CP Nafoods Group chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư; triển khai các dự án bảo đảm mục tiêu, quy mô và tiến độ cam kết; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và Văn phòng UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Về nội dung hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hơn 30 ha còn lại của dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; phát triển hệ thống cửa hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hữu cơ.

Các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể trong năm 2027, chủ động phối hợp với công ty triển khai hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; tập trung xây dựng thành công mô hình thí điểm làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn tại xã Thạch Lạc và Kim Hoa.

Đối với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục thuộc Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng, phấn đấu đưa nhà máy sấy lúa, xay xát và nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng vào hoạt động trong quý I/2027; hoàn thiện hồ sơ đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự án liên kết theo hướng dẫn; tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đồng hành cùng người dân phát triển sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết bền vững.