Kết nối chủ rừng với nguồn tài chính xanh thông qua mô hình chứng chỉ FSC

Sáng 6/11, Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp HTX Chứng chỉ rừng Tây Kim tổ chức hội thảo “Mô hình chứng chỉ FSC cho dịch vụ hệ sinh thái các-bon tại Việt Nam - giải pháp kết nối dựa vào thiên nhiên giữa các chủ rừng với nguồn tài trợ xanh”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong xu thế phát triển xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, giá trị của rừng không chỉ được nhìn nhận qua nguồn lợi từ gỗ và lâm sản mà còn ở những dịch vụ hệ sinh thái quan trọng như bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, duy trì cân bằng sinh thái và điều hòa khí hậu. Đặc biệt, khả năng hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, mở ra cơ hội huy động các nguồn tài chính xanh, gia tăng giá trị kinh tế từ dịch vụ môi trường rừng và tạo thêm động lực phát triển lâm nghiệp bền vững.

Mô hình chứng chỉ FSC cho dịch vụ hệ sinh thái các-bon (FSC ES2) là mô hình quản lý rừng bền vững; trong đó các tác động tích cực của hoạt động bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng đối với khả năng hấp thụ, lưu giữ các-bon được đo lường, đánh giá và xác minh độc lập theo quy trình của FSC.

Phó Trưởng ﻿ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại hội thảo.

Thông qua quá trình này, các chủ rừng đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC có thể chứng minh giá trị môi trường của rừng, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp để tiếp cận nguồn tài trợ xanh, tạo thêm nguồn lực phục vụ bảo vệ, phát triển rừng và cải thiện sinh kế cho người dân. Hà Tĩnh là địa phương có diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng khá lớn.

Những năm qua, Hà Tĩnh đã quan tâm ban hành và triển khai nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững; từng bước chuyển đổi tư duy từ khai thác tài nguyên rừng sang quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị đa chức năng của rừng. Trong đó, việc đẩy mạnh quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế của rừng mà còn tạo nền tảng để khai thác hiệu quả các dịch vụ hệ sinh thái, hướng tới phát triển kinh tế lâm nghiệp xanh, bền vững.

Tiến sĩ Vũ Thị Quế Anh - Giám đốc Quốc gia của FSC tại Việt Nam thông tin về tiềm năng phát triển dịch vụ hệ sinh thái các-bon rừng và cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về cơ sở lý luận, các tiêu chuẩn quốc tế đối với mô hình chứng chỉ FSC cho dịch vụ hệ sinh thái các-bon và kinh nghiệm triển khai trong thực tiễn. Trong đó, nhiều nội dung được quan tâm như khái niệm FSC, tiêu chuẩn FSC cho dịch vụ hệ sinh thái các-bon; cơ chế quản lý, giám sát và bảo đảm tính toàn vẹn của hệ sinh thái; kinh nghiệm bảo tồn rừng gắn với phát triển sinh kế cho cộng đồng địa phương; những lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội từ việc triển khai dịch vụ hệ sinh thái các-bon. Đặc biệt là tiềm năng, cơ hội tiếp cận nguồn tài chính xanh, gia tăng thu nhập cho chủ rừng và người dân tham gia bảo vệ rừng.

Giám đốc Liên hiệp HTX Chứng chỉ rừng Tây Kim Võ Văn Biển chia sẻ quá trình tiếp cận dịch vụ hệ sinh thái FSC ES2 về hấp thụ và lưu giữ các-bon.

Đáng chú ý, Liên hiệp HTX Chứng chỉ rừng Tây Kim là một trong những đơn vị tại Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động giám sát các-bon rừng và tiếp cận nguồn tài trợ quốc tế cho dịch vụ hệ sinh thái theo tiêu chuẩn của FSC. Trong quá trình hoạt động, đơn vị được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn tư vấn, đồng hành thực hiện giám sát, xây dựng báo cáo đánh giá trữ lượng các-bon và xác định mức tăng trưởng trên diện tích 978,47 ha rừng tự nhiên theo phương pháp giám sát các-bon rừng có sự tham gia (SNV).

Năm 2026, Liên hiệp HTX Chứng chỉ rừng Tây Kim trở thành một trong những đơn vị HTX nhận được tài trợ từ doanh nghiệp nước ngoài cho dịch vụ hệ sinh thái FSC ES2 về hấp thụ và lưu giữ các-bon, giúp duy trì, gia tăng trữ lượng các-bon trong rừng. Đây là hướng tiếp cận nhằm phát huy giá trị môi trường của rừng, tạo thêm nguồn lực phục vụ công tác bảo vệ, quản lý rừng và từng bước kết nối các chủ rừng với nguồn tài chính xanh tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hoàng Cẩm Thạch thông tin về một số định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn.

Những thông tin, kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo là cơ sở để hộ dân, chủ rừng, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, thúc đẩy triển khai mô hình xác minh dịch vụ hệ sinh thái các-bon theo quy trình của FSC, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng, cải thiện sinh kế cho người dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững.