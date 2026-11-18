(Baohatinh.vn) - Nhiều tuyến kênh mương xuống cấp đang ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh. Các địa phương đang huy động nguồn lực kiên cố hóa kênh mương, bảo đảm nước tưới cho đồng ruộng.
Tại xã Toàn Lưu, nhiều tuyến mương ở các cánh đồng Vẽ, đồng Râm, đồng Cửa Trập (thôn Tân Đình); đồng Đại Liệu (thôn Bến Toàn); đồng Cơn Chim, thôn Song Hoành và đồng Đùng (thôn Yên Nghĩa) trước đây bị hư hỏng hoặc chưa được xây dựng bằng bê tông. Việc kiên cố hóa các tuyến mương góp phần khắc phục tình trạng thất thoát nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu.
Chủ động nguồn nước tưới là điều kiện quan trọng để nâng cao năng suất, ổn định mùa vụ.
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