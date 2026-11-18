Lợn hơi “rớt” giá, người chăn nuôi đối mặt với thua lỗ 08/11/2026 14:00 Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh hiện chỉ còn 44.000-46.000 đồng/kg, trong khi chi phí thức ăn, phòng dịch vẫn ở mức cao khiến nhiều trang trại, hộ chăn nuôi đối mặt với thua lỗ.

Mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm 08/11/2026 12:50 Đến nay, Hà Tĩnh có trên 500 hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết Quế Lâm, với tổng đàn hơn 7.000 con lợn, trong đó có 380 con lợn nái; diện tích canh tác lúa hữu cơ và theo hướng hữu cơ đạt 500 ha...

Đẩy nhanh tiến độ kê khai, cấp mã định danh cơ sở chăn nuôi 08/11/2026 05:30 Là một trong 3 địa phương thí điểm kê khai hoạt động chăn nuôi, cấp mã định danh cơ sở trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y, Hà Tĩnh đang tích cực rà soát, cập nhật, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ.

Trồng cây ăn quả kết hợp nuôi ong, anh nông dân ở Hương Đô thu lãi khá 07/11/2026 13:28 Từ vùng đồi Khe Mây, anh Nguyễn Văn Hòe (SN 1989), thôn Trung Đình, xã Hương Đô đã gây dựng mô hình trồng cam, bưởi kết hợp nuôi ong, tạo ra hai nguồn thu trên cùng diện tích sản xuất.

Tăng tốc phủ kín diện tích ngô vụ đông 06/11/2026 14:05 Để hoàn thành kế hoạch sản xuất ngô vụ đông, nông dân tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống, quyết tâm phủ kín diện tích như mục tiêu đã đề ra.

Kết nối chủ rừng với nguồn tài chính xanh thông qua mô hình chứng chỉ FSC 06/11/2026 12:23 Hội thảo về mô hình chứng chỉ FSC cho dịch vụ hệ sinh thái các-bon cung cấp thông tin về tiềm năng, cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh, kết nối các chủ rừng với các tổ chức tài trợ, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững.

Mướt mắt cánh đồng rau củ quả tiền tỷ của thanh niên Hà Tĩnh 06/11/2026 05:15 Từ vùng đất hoang hóa, anh Nguyễn Văn Dương (SN 1989, thôn Vân Lâm, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) đã gây dựng vùng sản xuất rau, củ, quả rộng gần 12 ha, xanh tốt quanh năm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo tăng cường kiểm soát dịch tả lợn châu Phi 05/11/2026 14:35 Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng tại Hà Tĩnh, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhất là trong những tháng cuối năm 2026.

Cam giòn Đồng Lộc trước nguy cơ thoái hóa giống 05/11/2026 14:01 Cam giòn là cây trồng đặc sản của xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), song tình trạng thoái hóa giống đang đặt ra yêu cầu bảo tồn nguồn gen và phát triển bền vững.

Giúp nông dân làm chủ công cụ truyền thông và bán hàng trên nền tảng số 05/11/2026 10:59 Chương trình “Đồng hành cùng nông dân liên kết sản xuất - Kết nối tiêu thụ nông sản” nhằm hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh quảng bá, kinh doanh và kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số.

Cam Lâm rộn ràng nhịp ra khơi đêm 05/11/2026 08:56 Khi màn đêm buông xuống, ngư dân làng biển Cam Lâm thuộc xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) lại tất bật ra khơi, thả lưới gần bờ, bắt đầu một hành trình lao động mới.

Hà Tĩnh giảm hơn 70% số thửa đất ruộng trên các vùng chuyển đổi 04/11/2026 15:00 Giai đoạn 2021 - 2025, sau quá trình thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, Hà Tĩnh đã giảm hơn 70% số thửa đất trên các vùng chuyển đổi, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh cơ giới hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiện đại.

Nuôi cá lóc trên đồng trũng, thu lãi hàng trăm triệu đồng 04/11/2026 09:29 Từ vùng đồng trũng sản xuất kém hiệu quả, anh Bùi Văn Đức, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi cá lóc trong giàn lưới, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đội đèn săn rươi, kiếm tiền triệu mỗi đêm 04/11/2026 05:19 Thời điểm này đang bắt đầu vào mùa rươi, bà con nông dân xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đổ ra đồng soi đèn săn “lộc trời” trong đêm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Hà Tĩnh định hình chuỗi giá trị sản phẩm hươu sao trên nền tảng khoa học 03/11/2026 14:31 Hà Tĩnh đang định hướng phát triển ngành hàng hươu sao trên nền tảng khoa học, công nghệ. Trong đó, các ngành, địa phương chú trọng phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, viện nghiên cứu, chuyên gia nhằm bảo tồn nguồn gen, nâng cao chất lượng đàn hươu, chuẩn hóa quy trình chăn nuôi và đẩy mạnh chế biến sâu.

Hợp tác phát triển bền vững chuỗi nông nghiệp hữu cơ Quế Lâm ở Hà Tĩnh 02/11/2026 12:29 Cụ thể hóa chương trình hợp tác sát thực tiễn, chọn hộ dân nòng cốt và tăng cường phối hợp đồng bộ là định hướng để Hà Tĩnh nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn Quế Lâm.

Sức dân làm đổi thay diện mạo nông thôn Đức Quang 01/11/2026 15:05 Từ sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) từng bước đổi thay diện mạo nông thôn với những tuyến đường rộng mở, vườn mẫu xanh đẹp và khu dân cư ngày càng khang trang.

Chuyển đổi ruộng đất ở Gia Hanh – thuận ý Đảng, hợp lòng dân 01/11/2026 13:00 Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân, việc chuyển đổi ruộng đất lần thứ 3 ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang từng bước mở hướng sản xuất tập trung, tạo động lực phát triển nông nghiệp địa phương.

Người dân Hà Tĩnh chủ động thích ứng trước những bất thường của thời tiết 01/11/2026 11:00 Những mùa vụ từng được tính toán theo diễn biến của thời tiết nay trở nên khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro trước những biến động bất thường của khí hậu. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén, linh hoạt và kinh nghiệm được tích lũy, người dân Hà Tĩnh đang từng bước thay đổi cách thức sản xuất, chủ động thích ứng với thiên nhiên để bảo vệ thành quả sản xuất, gìn giữ sinh kế.

Rừng phòng hộ sau bão, bao giờ mới được phủ xanh? 31/10/2026 14:58 Hơn 800 ha rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Kỳ Anh (Hà Tĩnh) quản lý bị bão quật đổ trong năm 2025, đến nay, nhiều diện tích vẫn chưa được phục hồi...

Kinh tế vườn đồi mở hướng giảm nghèo ở Trường Lưu 31/10/2026 14:00 Khai thác hiệu quả lợi thế vườn đồi, người dân Trường Lưu (Hà Tĩnh) phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp, tạo nguồn thu ổn định, mở hướng nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê 31/10/2026 11:25 Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nông dân Tùng Lộc biến đất hoang thành trang trại bò 3B 31/10/2026 08:07 Từ vùng đất ruộng bỏ hoang, anh Hồ Văn Khoa ở thôn Phúc Thắng, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đã xây dựng trang trại chăn nuôi bò 3B theo hướng tập trung, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Người dân chung tay giữ gìn những tuyến đường xanh - sạch - đẹp 30/10/2026 14:30 Để duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp, người dân Hà Tĩnh thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa và chỉnh trang những hàng rào xanh, tuyến đường hoa.

Khám phá trang trại nuôi gà Ai Cập quy mô lớn ở Hà Tĩnh 30/10/2026 10:27 Với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, trang trại nuôi gà Ai Cập của anh Nguyễn Hữu Dũng (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đang cho sản lượng hơn 28.000 quả trứng mỗi ngày.

Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài cuối): Kiến tạo động lực, nâng cao giá trị gia tăng 30/10/2026 08:38 Hà Tĩnh đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi thông nguồn lực, phát huy lợi thế 3 vùng sinh thái, từng bước đưa nông nghiệp sinh thái từ những mô hình tiên phong trở thành động lực tăng trưởng mới, hài hòa các giá trị kinh tế - xã hội - môi trường.

Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 2): Hành trình chuyển đổi còn nhiều thử thách 29/10/2026 09:05 Nông nghiệp sinh thái mở ra hướng đi tất yếu để Hà Tĩnh chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và tính bền vững. Tuy nhiên, hành trình trở thành phương thức sản xuất phổ biến vẫn còn nhiều thách thức. Quy mô sản xuất manh mún, nguồn lực đầu tư hạn chế và liên kết chuỗi thiếu bền chặt đang là những điểm nghẽn cản bước quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp...