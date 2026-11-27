Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ tháng 12/2026 đến tháng 5/2027, nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng có thể xuất hiện sớm, gay gắt; rét đậm, rét hại ít hơn, chủ yếu tập trung từ nửa cuối tháng 12/2026 đến nửa đầu tháng 2/2027. Hình thái thời tiết này tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi đối với quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

Một số khâu như làm đất, hoàn thành hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất,... đang được các địa phương quan tâm thực hiện.

Ngoài ra, thời điểm xuống giống tập trung từ tháng 1 đến đầu tháng 2/2027, khả năng trùng với các đợt rét đậm, rét hại. Trong khi đó, giai đoạn làm đòng, trổ bông có thể gặp không khí lạnh muộn, mưa ẩm, làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh đạo ôn cổ bông và các đối tượng dịch hại khác. Trước những diễn biến khó lường của thời tiết và dịch bệnh những năm gần đây, ngành NN&MT Hà Tĩnh đã chú trọng xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt ngay từ khâu bố trí thời vụ. Theo đó, căn cứ thời gian sinh trưởng của từng giống, nông dân tiến hành bắc mạ trong khung thời vụ từ ngày 5- 30/1/2027; các vùng thâm canh ưu tiên xuống giống vào cuối khung thời vụ.

Bám sát định hướng của ngành chuyên môn, hiện nay, các địa phương đang khẩn trương triển khai đề án sản xuất, xây dựng lịch thời vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn. Vụ xuân 2027, xã Cẩm Hưng đặt mục tiêu gieo cấy 1.500 ha lúa, định hướng sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững.

Xã Cẩm Hưng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ xuân năm 2027.

Theo ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng: Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương xác định việc tuân thủ lịch thời vụ là một trong những yếu tố quyết định năng suất, sản lượng. Hiện nay, xã đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ xuân năm 2027; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con bố trí thời điểm gieo cấy phù hợp với từng nhóm giống, không xuống giống sớm hơn khung thời vụ khuyến cáo.

Cùng với các địa phương, các HTX cung ứng dịch vụ mạ khay, máy cấy trên địa bàn tỉnh cũng đang chủ động xây dựng phương án sản xuất, chuẩn bị nguồn giống, vật tư, máy móc, bố trí kế hoạch bắc mạ phù hợp với lịch gieo cấy.

Các HTX cung ứng dịch vụ mạ khay, máy cấy trên địa bàn tỉnh bố trí kế hoạch bắc mạ phù hợp với lịch gieo cấy và diễn biến của thời tiết. Ảnh tư liệu

Bà Trần Thị Thuỷ - Giám đốc HTX Nông nghiệp Trung Hòa (xã Can Lộc) cho biết: “Trước dự báo vụ xuân ấm, HTX sẽ căn cứ thời gian sinh trưởng của từng giống, lịch cấy của các địa phương để bố trí gieo mạ thành từng đợt (khả năng sớm hơn lịch bắc mạ chung của tỉnh 7 ngày), tránh tình trạng mạ quá tuổi. Đồng thời, chủ động chăm sóc, che phủ, bảo vệ mạ trước những diễn biến bất thường của thời tiết”.

Vụ xuân 2027, tỉnh định hướng sử dụng 12 giống lúa chủ lực, gồm 10 giống lúa thuần và 2 giống lúa lai.

Bên cạnh việc bố trí thời vụ hợp lý, lựa chọn cơ cấu giống phù hợp cũng là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng và hạn chế rủi ro trong vụ xuân ấm. Theo ông Phan Văn Huân - Phó Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh (Sở NN&MT), vụ xuân 2027, tỉnh thu gọn bộ giống lúa chủ lực so với vụ xuân 2026, tạo thuận lợi cho công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch tập trung. Cụ thể, tỉnh định hướng sử dụng 12 giống lúa chủ lực, gồm 10 giống lúa thuần: Bắc Thịnh, Nếp 98, Nếp 87, Hà Phát 3, Khang Dân đột biến, Khang Dân 18, BT09, ADI168, VNR20, TBR97 và 2 giống lúa lai là Nhị Ưu 838, Thái Xuyên 111.

Lựa chọn cơ cấu giống phù hợp là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng sản xuất vụ xuân 2027.

Đối với một số giống mới có triển vọng như Syn112, TBR125, HG244, VT868, VT404, J01, QR1, QR15, Nếp Thơm 88, Dự Hương 8…, tỉnh định hướng tiếp tục tổ chức sản xuất có kiểm soát trên diện hẹp. Các địa phương chủ động theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, chống chịu sâu bệnh, chống đổ ngã, năng suất và chất lượng trước khi đề xuất mở rộng diện tích, hạn chế rủi ro khi đưa giống mới vào sản xuất đại trà.

Đối với một số giống mới có triển vọng, tỉnh định hướng tiếp tục tổ chức sản xuất có kiểm soát trên diện hẹp trong vụ xuân 2027.

Trên cơ sở định hướng của tỉnh, các địa phương chủ động chọn lọc những giống lúa đã khẳng định được năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Trường Lưu: “Toàn xã dự kiến gieo cấy hơn 1.600 ha lúa, sử dụng 4 - 5 giống có năng suất, chất lượng ổn định, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt như Nếp 87, Nếp 98, Bắc Thịnh, BT09, Hà Phát 3...; đồng thời bố trí một số giống đặc thù, giống phục vụ sản xuất theo hướng hữu cơ. Trên diện tích đã thực hiện chuyển đổi, tập trung ruộng đất, địa phương khuyến khích bà con sản xuất theo hướng “một giống, một thời vụ”, tạo thuận lợi cho ứng dụng cơ giới hóa, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đồng loạt. Xã cũng tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ giống lúa theo Nghị định 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ”.

Xã Trường Lưu chú trọng tổ chức sản xuất, ưu tiên bộ giống chất lượng trên các vùng sau chuyển đổi, tập trung ruộng đất.

Vụ xuân 2027, Hà Tĩnh cũng chú trọng tổ chức sản xuất, ưu tiên bộ giống chất lượng trên 23.800 ha thuộc 766 vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao tại 56 xã, phường. Đây là nền tảng để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo thuận lợi cho việc thống nhất cơ cấu giống, lịch thời vụ, áp dụng đồng bộ các quy trình kỹ thuật, đầu tư hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng, đẩy mạnh cơ giới hóa và thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.