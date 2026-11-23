Công nhân Công ty TNHH Bảo Lâm (nhà thầu) và cán bộ Ban QLRPH Hương Khê trồng cây bản địa để làm giàu cho các rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn xã Hương Xuân.

Những ngày này, tại tiểu khu 269, thuộc địa bàn xã Hương Xuân, cán bộ Đội Bảo vệ rừng Rào Tre (Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê) thường xuyên kiểm tra tình hình sinh trưởng của những cây lim xanh được trồng dưới tán rừng tự nhiên nghèo kiệt. Điều đáng mừng là sau 7 tháng trồng, những cây bản địa được trồng bằng nguồn vốn của Thỏa thuận giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đã bắt đầu bén rễ giữa đại ngàn.

Anh Trần Tuyền Thống – Đội trưởng Đội bảo vệ Rào Tre phấn khởi: “Đến nay, cây lim xanh cơ bản thích nghi với điều kiện sinh trưởng dưới tán rừng tự nhiên, nhiều cây đã ra lá non và phát triển chồi mới. Để cây sinh trưởng tốt, cán bộ trạm thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng phát triển, kịp thời phát dọn dây leo, bụi rậm, xử lý sâu bệnh và chăm sóc cây. Chúng tôi chú trọng bảo vệ cây ngay từ giai đoạn đầu, bởi đây là yếu tố quyết định để cây bản địa phát triển ổn định, từng bước phục hồi cấu trúc và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên”.

Phát quang dây leo, bụi rậm, cây thứ sinh ở Tiểu khu 269 để tạo khoảng không cho các loài cây bản địa phát triển.

Từ nguồn ERPA, trong 3 năm (2024-2026), Ban QLRPH Hương Khê được hưởng lợi khoảng 15 tỷ đồng để thực hiện các biện pháp lâm sinh và tăng cường năng lực bảo vệ rừng. Đến nay, đơn vị đã triển khai nuôi dưỡng 257 ha rừng tự nhiên, làm giàu 159 ha bằng cách trồng bổ sung cây lim xanh từ năm 2024 đến nay. Chương trình góp phần phục hồi cấu trúc rừng, nâng cao trữ lượng gỗ, khả năng phòng hộ và hấp thụ cacbon, qua đó gia tăng giá trị sinh thái và bảo vệ tài nguyên rừng bền vững.

Ông Hoàng Xuân Tài – Phó Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê cho biết: “ERPA không chỉ bổ sung nguồn lực cho công tác bảo vệ rừng mà còn tạo điều kiện để chúng tôi đầu tư nâng cao chất lượng những diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt. Việc trồng bổ sung lim xanh và nuôi dưỡng rừng giúp phục hồi cấu trúc, tăng trữ lượng cây gỗ, cải thiện khả năng phòng hộ và hấp thụ cacbon. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, bảo vệ để những diện tích được đầu tư thực sự phát huy hiệu quả, mang đến ý nghĩa lâu dài, bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao giá trị tài nguyên rừng”.

Những cây lim xanh mới được trồng đã bén rễ.

Không chỉ cải thiện những diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, Ban QLRPH Hương Khê còn kiên trì vận động người dân trả lại đất rừng đã lấn chiếm để trồng keo. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng bởi yếu tố lịch sử này liên quan trực tiếp đến diện tích sản xuất và sinh kế của người dân, trong đó có những hộ đã lấn chiếm trồng keo, tràm 15 – 25 năm. Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này, người dân giao trả khoảng 400 ha trong tổng số gần 2.000 ha bị lấn chiếm (riêng năm nay là 224 ha); số còn lại chủ rừng đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giao trả.

Cán bộ, nhân viên Đội bảo vệ rừng Khe Táy kiểm tra hiện trường những diện tích mới được người dân giao trả để xây dựng phương án trồng rừng phòng hộ.

Sau khi tiếp nhận, Ban QLRPH Hương Khê tổ chức quản lý, bảo vệ, ngăn tái lấn chiếm và xây dựng kế hoạch phục hồi bằng cây bản địa như lim, táu, mỡ, dẻ... Từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế do tỉnh cấp, năm 2026, đơn vị triển khai trồng 50 ha tại các xã Hương Khê, Hương Đô, Phúc Trạch. Hiện nay, chủ rừng đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thủ tục đầu tư để đầu năm 2027 trồng tiếp 88 ha rừng thay thế nữa.

Ông Phan Giáp ở thôn La Khê (xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Gia đình tôi sử dụng 5 ha đất lấn chiếm trồng keo từ năm 2011. Khi giao trả lại, cả nhà đều phân tâm bởi diện tích này đã gắn bó với cuộc sống, sản xuất, thu nhập của gia đình. Nhưng khi được tuyên truyền, vận động, tôi hiểu rằng, đây là đất rừng phòng hộ, có vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước, giữ đất, chống xói mòn và bảo vệ môi trường sinh thái. Vì lợi ích lâu dài, gia đình tự nguyện trả lại đất, mong muốn diện tích này sớm được phủ xanh bằng các loài cây bản địa có giá trị phòng hộ cao”.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại những cánh rừng tự nhiên nghèo kiệt, dễ cháy tại Tiểu khu 247 để có phương án làm giàu, bảo vệ.

Cùng với các giải pháp lâm sinh, phục hồi đất rừng, Ban QLRPH Hương Khê còn chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và làm giàu tài nguyên rừng, nhất là đối với 53 hộ gia đình nhận khoán bảo vệ khoảng 23.600 ha rừng phòng hộ. Thông qua hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra và giám sát, người dân từng bước nâng cao ý thức sử dụng đất đúng mục đích, chủ động tuần tra, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng. Đặc biệt, việc gắn quyền lợi với trách nhiệm bảo vệ rừng tạo điều kiện để cộng đồng cùng chủ rừng duy trì độ che phủ, chăm sóc, phục hồi và nâng cao chất lượng những cánh rừng.

Lãnh đạo Ban QLRPH Hương Khê giao nhiệm vụ cho Đội bảo vệ rừng Rào Rồng về việc khảo sát, xây dựng phương án trồng rừng thay thế.

Ông Hoàng Xuân Tài – Phó Trưởng ban QLRPH Hương Khê khẳng định: “Chúng tôi được giao quản lý, bảo vệ 31.027 ha rừng; trong đó có 27.362 ha rừng tự nhiên, đất chưa có rừng 321 ha, còn lại rừng trồng. Việc phục hồi, làm giàu rừng tự nhiên và khôi phục những diện tích đất rừng bị lấn chiếm luôn được đơn vị tập trung cao, vào cuộc kiên trì, trách nhiệm. Qua đó, không chỉ giúp mở rộng diện tích rừng mà còn góp phần nâng cao chất lượng, phục hồi hệ sinh thái và phát huy giá trị phòng hộ của các cánh rừng đầu nguồn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, ứng dụng giải pháp lâm sinh phù hợp, đồng thời gắn trách nhiệm của cán bộ, chủ rừng với cộng đồng dân cư để giúp đại ngàn thêm sức sống”.