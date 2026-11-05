Giúp nông dân làm chủ công cụ truyền thông và bán hàng trên nền tảng số

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Đồng hành cùng nông dân liên kết sản xuất - Kết nối tiêu thụ nông sản” nhằm hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh quảng bá, kinh doanh và kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số.
Sáng 5/11, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay và xã Vũ Quang tổ chức chương trình “Đồng hành cùng nông dân liên kết sản xuất - Kết nối tiêu thụ nông sản”.
Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, lấy nhu cầu thị trường làm định hướng.
Sự phát triển của thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số đang mở ra nhiều cơ hội để nông dân quảng bá sản phẩm, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là hướng đi tất yếu nhằm tăng sức cạnh tranh cho nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
Đối với Hà Tĩnh, cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Trong đó, người nông dân phải thực sự trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi, không chỉ nâng cao năng lực sản xuất mà còn chủ động trong tổ chức kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra tọa đàm “Đồng hành cùng nông dân liên kết sản xuất - Kết nối tiêu thụ nông sản”. Đây là diễn đàn để các nhà quản lý, ngành chuyên môn, tổ chức Hội và các chủ thể sản xuất cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy liên kết sản xuất, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Qua đó, từng bước hình thành các mối liên kết bền vững giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị phân phối, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị.
Tại chương trình, các hội viên nông dân cũng đã được hướng dẫn kỹ thuật livestream bán hàng với sự tham gia của các KOL và trực tiếp bán hàng trên các nền tảng số. Đây là hoạt động có tính thực hành cao, giúp cán bộ, hội viên, nông dân tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại; được hướng dẫn kỹ năng giới thiệu sản phẩm, xây dựng nội dung, tương tác với khách hàng và tổ chức các phiên livestream hiệu quả.
Hoạt động giúp bà con từng bước hình thành kỹ năng và thói quen ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tự tin hơn trong quảng bá sản phẩm, từng bước làm chủ các công cụ truyền thông và bán hàng trên nền tảng số.
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