Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Hội Nông dân Hà Tĩnh tìm giải pháp nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Tiến Thành - Vũ Bằng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Diễn đàn “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi - Đổi mới, phát triển” năm 2026 tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường liên kết, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản Hà Tĩnh.

Sáng 24/9, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “Diễn đàn Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi - Đổi mới, phát triển” năm 2026.

Tham dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

bqbht_br_a5.jpg
Đại biểu tham dự “Diễn đàn Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi - Đổi mới, phát triển” năm 2026.

Theo báo cáo đề dẫn, toàn tỉnh hiện có 78.157 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, hơn 1.000 hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng/năm trở lên và gần 6.000 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng/năm. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn những khó khăn như số hộ sản xuất quy mô lớn hạn chế; tích tụ ruộng đất và tổ chức sản xuất hàng hóa chưa đồng đều; liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thiếu bền vững.

bqbht_br_a8.jpg
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng tham dự Diễn đàn.

Tại diễn đàn, các ý kiến tập trung vào yêu cầu đổi mới tư duy, chủ động tổ chức sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi số để mở rộng thị trường, giảm chi phí, nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời, các đại biểu kiến nghị tăng cường hỗ trợ về vốn, giống, vật tư, đất đai và thị trường; thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, xây dựng chuỗi giá trị và phát triển kinh tế tập thể.

bqbht_br_a2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các tổ chức, đơn vị quá trình tổ chức sản xuất phải xuất phát từ nhu cầu thị trường; chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quản trị chi phí và đầu ra sản phẩm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong quá trình tổ chức sản xuất phải xuất phát từ nhu cầu thị trường; chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quản trị chi phí và đầu ra sản phẩm. Các mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cần chuyển từ hình thức sang thực chất, gắn với sản phẩm, tiêu chuẩn và trách nhiệm cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp tỉnh trong kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thành viên.

Sau diễn đàn, các nội dung thống nhất cần sớm được cụ thể hóa; tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, ưu tiên nguồn lực cho những mô hình hiệu quả, có khả năng liên kết, mở rộng và tạo sinh kế bền vững.

bqbht_br_a9.jpg
Ký kết Chương trình phối hợp giữa HND tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong tuyên truyền, vận động cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông sản Hà Tĩnh.

Dịp này, quyết định kiện toàn Câu lạc bộ và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của tỉnh được công bố; Hội Nông dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp trong tuyên truyền, vận động cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh. Đồng thời, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hợp tác xã ký kết hợp tác sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ nông sản.

Tin liên quan

Tags:

#“Diễn đàn Nông dân sản xuất #phát triển” năm 2026 #Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành #Câu lạc bộ Nông dân sản xuất #kinh doanh giỏi

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 không còn nhiều, trong khi mùa mưa có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, điều hành linh hoạt nguồn vốn để nâng khả năng hấp thụ của từng dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân.
Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khởi công Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng

Khởi công Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng sẽ hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn, bền vững tại Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Không để thực phẩm bẩn “phá cỗ” Tết Trung thu

Không để thực phẩm bẩn “phá cỗ” Tết Trung thu

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát của các đoàn liên ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở ở Hà Tĩnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân dịp Tết Trung thu.
“Đánh thức” MICE tạo động lực mới cho du lịch Hà Tĩnh

“Đánh thức” MICE tạo động lực mới cho du lịch Hà Tĩnh

Với lợi thế hạ tầng giao thông ngày càng kết nối rộng mở và nguồn tài nguyên phong phú, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch MICE. Đây được xem là “chìa khóa” quan trọng giúp tăng doanh thu, bù đắp khoảng trống và giảm thiểu tính mùa vụ của du lịch địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!