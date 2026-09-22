Khởi công Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham dự.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Chủ tịch danh dự Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam tham dự.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham dự.

Sáng 22/9, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức lễ khởi công Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lê Minh Hoan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Xuân Cường - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch danh dự Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam; Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía Tập đoàn Quế Lâm có bà Dương Thị Quế - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm, ông Nguyễn Thanh Vĩnh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm cùng các thành viên ban lãnh đạo Tập đoàn.

Toàn cảnh lễ khởi công.

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng được triển khai tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên với diện tích gần 47 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 1.300 tỷ đồng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng, đơn vị thành viên của Tập đoàn Quế Lâm làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F: Farm - Food - Feed – Fertilizer (Nông trại - Thực phẩm - Thức ăn chăn nuôi - Dinh dưỡng cho cây trồng).

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham dự.

Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cao; sản xuất dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học; đồng thời, tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân, từng bước phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Thanh Vĩnh phát biểu khai mạc.

Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống 5 nhà máy sản xuất, chế biến được đầu tư đồng bộ, gồm: nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy chế biến, sản xuất dinh dưỡng vật nuôi, công suất 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, công suất 150.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược, công suất 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất viên nén, chất đốt, công suất 50.000 tấn/năm.

Bên cạnh hệ thống nhà máy, dự án còn bố trí các khu vực trang trại chăn nuôi, trồng trọt cùng hệ thống công trình phụ trợ, tạo thành chuỗi sản xuất tuần hoàn và đồng bộ. Các nguồn tài nguyên được sử dụng hiệu quả, phụ phẩm được quay trở lại chu trình sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng.

Các đại biểu theo dõi phim tư liệu tổng hợp về hành trình gieo mầm xanh của Tập đoàn Quế Lâm.

Theo quy hoạch, dự án sẽ hình thành trang trại nuôi ruồi lính đen, khu vực chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, bò và các loại gia cầm như gà, vịt… Đây là những hợp phần quan trọng trong chuỗi sản xuất, góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ, bao gồm các tuyến đường trục chính, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước và các công trình xử lý chất thải, bảo đảm yêu cầu về môi trường trong toàn bộ quá trình hoạt động.

Theo nhà đầu tư, trong 15 tháng đầu, dự án sẽ tập trung triển khai các hạng mục chính gồm nhà điều hành, khu vực lưu trú, nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược. Khi đưa vào hoạt động, tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng sẽ hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, sử dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Không chỉ là một trung tâm nghiên cứu, thực nghiệm, đào tạo và sản xuất, dự án còn hướng tới trở thành một mô hình mẫu dẫn dắt kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; kết nối các chuỗi giá trị của Quế Lâm; góp phần kiến tạo một nền nông nghiệp sinh thái, xanh, bền vững cho tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của Tập đoàn Quế Lâm.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị; từ phương thức sản xuất tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn. Trong tiến trình đó, sản phẩm nông nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu về năng suất, sản lượng mà phải có chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng cao; bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, thân thiện với môi trường. Qua đó, từng bước kiến tạo nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, có sức cạnh tranh, nâng cao đời sống người nông dân và đóng góp bền vững vào sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cách tiếp cận mới trong phát triển nông nghiệp theo hướng xanh hơn, sạch hơn, thông minh hơn, tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, góp phần nâng cao đời sống người nông dân một cách bền vững. Đây cũng là minh chứng sinh động, cụ thể cho việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Mô hình 4F cơ bản đáp ứng yêu cầu của nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, hình thành chu trình khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến thực phẩm; trong đó phụ phẩm, chất thải của quá trình sản xuất được thu gom, xử lý, tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho các khâu tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan liên quan, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đối với Tập đoàn Quế Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị doanh nghiệp cùng với người dân nghiên cứu kỹ thị trường; xây dựng công khai, minh bạch các quy chuẩn, tiêu chuẩn sản phẩm; chú trọng xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Trong quá trình đó, yếu tố tiên quyết để tạo dựng niềm tin và phát triển bền vững là sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, có sức cạnh tranh. Mục tiêu quan trọng hướng đến là cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng chung sức kiến tạo nền nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, hiện đại và bền vững; sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh cao, bảo đảm an toàn, thân thiện với môi trường; nâng cao đời sống người nông dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, tuần hoàn; nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh xác định nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn là một trong những hướng đi quan trọng, phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Vì thế, Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tỉnh Hà Tĩnh cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, coi thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với nhà đầu tư để triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Đối với Tập đoàn Quế Lâm cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực và tinh thần trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các quy định của pháp luật; tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đồng thời, quan tâm phối hợp chặt chẽ với tỉnh và các địa phương trong tạo việc làm, đào tạo và nâng cao năng lực cho người nông dân, chuyển giao khoa học, công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, để người dân thực sự trở thành chủ thể và là đối tượng được hưởng lợi từ quá trình phát triển chuỗi nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường Ngô Hồng Giang trao bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Tập đoàn Quế Lâm.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao bằng khen cho Tập đoàn Quế Lâm vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị, góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường; UBND tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen cho 2 cá nhân thuộc Tập đoàn Quế Lâm vì đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng.

Khu vực triển khai dự án.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã thực hiện các nghi thức bấm nút khởi công Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng.