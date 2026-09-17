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Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh chuyển giao lưới điện

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tham mưu Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng xử lý phù hợp trong chuyển giao lưới điện hạ áp trên địa bàn.

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Đại biểu dự buổi làm việc.

Chiều 17/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan về thực trạng quản lý, vận hành, kinh doanh bán lẻ điện và việc chuyển giao lưới điện hạ áp trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện còn 5 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ điện. Các đơn vị này cơ bản đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và thực hiện giá bán điện theo quy định. Tuy nhiên, tỷ lệ tổn thất điện năng tại một số đơn vị còn ở mức 6 - 9%; nguồn lực tài chính, nhân lực và khả năng đầu tư cải tạo, hiện đại hóa lưới điện còn hạn chế.

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Ông Dương Thanh Hoà, Phó Giám đốc Sở Công Thương báo cáo về thực trạng quản lý, vận hành, kinh doanh bán lẻ điện và việc chuyển giao lưới điện hạ áp trên địa bàn tỉnh.

Việc chuyển giao lưới điện của 5 hợp tác xã này cho ngành điện quản lý chưa thực hiện được do chưa có hướng dẫn về cơ chế hoàn trả vốn đối với lưới điện trung áp và lưới điện hạ áp đầu tư sau ngày 12/2/2009.

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Ông Trần Đức Sơn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin về công tác chuyển giao các công trình lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ nguồn gốc, giá trị tài sản lưới điện và cơ chế hoàn trả vốn; tình trạng quá tải, chất lượng điện tại một số khu vực; việc đo đếm công tơ và quyền lợi của khách hàng tại 5 hợp tác xã đang quản lý, kinh doanh điện…

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Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu; đồng thời đề nghị Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát cụ thể từng công trình, tài sản lưới điện, xác định rõ những vướng mắc thuộc thẩm quyền để tập trung tháo gỡ. Trước mắt, cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị bán lẻ điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và quyền lợi của người dân.

Đối với những khó khăn về cơ chế chuyển giao, xác định giá trị tài sản và hoàn trả vốn đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng xử lý phù hợp, từng bước tháo gỡ những tồn tại kéo dài trong chuyển giao lưới điện.

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Tags:

#Bàn giao lưới điện nông thôn #đảm bảo quyền lợi người dân trong mua điện trực tiếp

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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