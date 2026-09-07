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Khảo sát hoạt động kinh doanh bán lẻ điện ở xã Nghi Xuân

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - HTX Dịch vụ Điện Xuân Viên, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mong muốn sớm bàn giao hệ thống điện đang quản lý cho ngành điện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Sáng 7/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khảo sát thực trạng quản lý, vận hành, kinh doanh bán lẻ điện của Hợp tác xã Dịch vụ Điện Xuân Viên, xã Nghi Xuân. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương.

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Toàn cảnh buổi khảo sát.

Hợp tác xã Dịch vụ Điện Xuân Viên hiện quản lý 7 trạm điện, hệ thống đường dây hạ áp và 1.600 công tơ, cung cấp điện cho 1.600 khách hàng. Qua nhiều năm vận hành, một số hạng mục lưới điện đã xuống cấp; việc đầu tư, cải tạo còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện và yêu cầu bảo đảm an toàn. Từ năm 2014, hợp tác xã đã đề nghị bàn giao hệ thống điện đang quản lý cho ngành điện tiếp nhận, vận hành.

Ông Phan Văn Thành (thôn Viên Lĩnh) phản ánh tình trạng điện yếu và việc khắc phục sự cố của Hợp tác xã Dịch vụ Điện Xuân Viên còn chậm.

Ông Phan Văn Thành (thôn Viên Lĩnh) phản ánh tình trạng điện yếu và việc khắc phục sự cố của Hợp tác xã Dịch vụ Điện Xuân Viên còn chậm.

Tại buổi khảo sát, chính quyền địa phương, hợp tác xã và các hộ sử dụng điện đã phản ánh những bất cập liên quan đến chất lượng điện, giá bán điện, việc ghi chỉ số công tơ, tiếp nhận và xử lý sự cố. Các ý kiến cũng tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện hồ sơ, xác định nguồn gốc, chủ sở hữu và giá trị tài sản khiến quá trình chuyển giao lưới điện kéo dài nhiều năm.

Ông Hoàng Văn Quang (thôn Xuân Viên) mong muốn sớm bàn giao hệ thống điện do Hợp tác xã Dịch vụ Điện Xuân Viên quản lý cho ngành điện tiếp nhận, vận hành.

Ông Hoàng Văn Quang (thôn Xuân Viên) mong muốn sớm bàn giao hệ thống điện do Hợp tác xã Dịch vụ Điện Xuân Viên quản lý cho ngành điện tiếp nhận, vận hành.

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Ông Trần Đức Sơn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận lưới điện do hợp tác xã quản lý.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đề nghị Hợp tác xã Dịch vụ Điện Xuân Viên tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị quản lý, vận hành; kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tại buổi khảo sát.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tại buổi khảo sát.

Các hộ sử dụng điện cần nâng cao ý thức bảo vệ hành lang lưới điện, chủ động phối hợp với hợp tác xã khi phát hiện sự cố. Trước nguyện vọng bàn giao hệ thống cho ngành điện quản lý, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần khẩn trương rà soát hiện trạng, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc và giá trị tài sản, làm cơ sở tháo gỡ những vướng mắc kéo dài.

Trên cơ sở kết quả khảo sát tại các hợp tác xã dịch vụ điện trên toàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp, làm việc với các cơ quan liên quan để đề xuất phương án chuyển giao phù hợp, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Trước đó, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát thực trạng hệ thống đường dây, trạm biến áp do Hợp tác xã Dịch vụ Điện Xuân Viên quản lý.

Trước đó, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát thực trạng hệ thống đường dây, trạm biến áp do Hợp tác xã Dịch vụ Điện Xuân Viên quản lý.

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Hệ thống đường dây, trạm biến áp đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện.

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Tags:

#Hợp tác xã Dịch vụ Điện Xuân Viên #bàn giao hệ thống điện cho ngành Điện quản lý

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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