Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Bước vào quý III/2026, công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục tăng tốc, giữ vai trò "đầu kéo" của nền kinh tế. Công nghiệp chế biến - chế tạo duy trì đà tăng trưởng, các sản phẩm chủ lực phát huy công suất; sản xuất, phân phối điện tăng khá, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của sản xuất và đời sống.

Cùng đó, các dự án công nghiệp trọng điểm tiếp tục vận hành, mở rộng năng lực sản xuất; hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp duy trì sôi động, tạo thêm động lực cho "chặng nước rút" năm 2026. Với nền tảng hiện hữu và những động lực mới đang được hình thành, công nghiệp tiếp tục được kỳ vọng là trụ cột tăng trưởng, mở rộng dư địa phát triển cho Hà Tĩnh.

Dây chuyền sản xuất thép tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất.

Ông Nguyễn Trung Thành – Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "8 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành chế biến – chế tạo và ngành sản xuất - phân phối điện tiếp tục là hai động lực mang tính quyết định".

Theo ghi nhận, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 39,40%, đóng góp 29,94 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành. Động lực tăng trưởng chính đến từ việc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh duy trì các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn, tạo đà bứt phá cho năng lực sản xuất và tiêu thụ thép ngay từ những tháng đầu năm. Nhờ tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, thép Formosa Hà Tĩnh đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia và thị trường nội địa cũng gia tăng thị phần nhờ chất lượng sản phẩm được khẳng định. Sản lượng thép không gỉ của Formosa Hà Tĩnh trong 8 tháng đạt 2.903 tấn, tăng 21,95% so với cùng kỳ năm 2025. Đây vẫn là nền tảng quan trọng trong cơ cấu công nghiệp chế biến – chế tạo của tỉnh.

Nhà máy sản xuất pin và ô tô điện VinFast Hà Tĩnh nâng công suất, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh vận hành từ tháng 4/2026 góp phần thúc đẩy tăng trưởng IIP của tỉnh.

Bên cạnh sản phẩm truyền thống, những sản phẩm công nghiệp mới có hàm lượng công nghệ cao đã đóng góp quan trọng vào IIP của Hà Tĩnh.

Thời gian qua, các nhà máy sản xuất pin và ô tô điện VinFast Hà Tĩnh của Tập đoàn Vingroup nâng công suất vận hành với sản lượng pack pin 8 tháng đạt 64.167 pack (gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2025), cell pin đạt gần 14,7 triệu cell (tăng 22% so với cùng kỳ năm trước), sản lượng ô tô điện đạt 53.983 chiếc. Ngoài ra, từ tháng 4/2026, Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh vận hành thương mại với sản lượng đến nay đạt hơn 132.000 sản phẩm. Đây là những nhân tố mới góp phần đáng kể vào mức tăng của ngành công nghiệp.

Cùng với thép, pin và thiết bị điện, các ngành dệt, sản xuất sợi, bia… trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Theo đó, sản lượng sợi 8 tháng đạt 8.698 tấn, tăng 33,5%; sản lượng bia đạt gần 61,2 triệu lít, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhà máy SAVABECO có công suất 100 triệu lít bia/năm.

Hiện nay, Công ty CP Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO) đang đẩy mạnh dây chuyền sản xuất để phục vụ thị trường cuối năm. Theo ông Biện Thanh Hải – Giám đốc marketing SAVABECO, nhà máy có công suất 100 triệu lít bia/năm. Đơn vị đang tập trung nguồn lực phục vụ thị trường cao điểm cuối năm. Để đưa sản phẩm chất lượng ra thị trường, các công đoạn từ xử lý nguyên liệu, nấu bia, lên men, lọc, chiết rót đến đóng gói đều được nhân viên triển khai theo quy chuẩn.

Cùng với ngành công nghiệp chế biến – chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện cũng là một động lực tăng trưởng quan trọng của công nghiệp Hà Tĩnh. Lũy kế 8 tháng, sản lượng điện sản xuất đạt 12,4 tỷ kWh, tăng 54,06% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này gắn với việc năng lực phát điện của các nhà máy được nâng lên, trong đó Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vận hành thương mại đồng thời cả hai tổ máy từ tháng 4/2026. 8 tháng qua, nhà máy này đã sản xuất 4,3 tỷ kWh.

Kỹ sư Hà Huy Quang - Trưởng ca vận hành, Phân xưởng Vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II) cho hay: “Việc nhà máy vận hành đồng thời hai tổ máy phát điện với tổng công suất 1.330 MW tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng IIP của tỉnh. Từ nay đến cuối năm, nhu cầu điện phục vụ sản xuất tiếp tục gia tăng. Để bảo đảm vận hành an toàn, đội ngũ kỹ sư sẽ theo dõi sát từng thiết bị, giám sát chặt các thông số khi tăng, giảm tải, chủ động xử lý và ngăn ngừa sự cố”.

Kỹ sư vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Theo ông Thái Hoàng Nhật – Trưởng phòng Công nghiệp (Sở Công Thương): Lũy kế 8 tháng, IIP tăng 40,19% so cùng kỳ năm 2025 là tín hiệu tích cực, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho ngành công nghiệp Hà Tĩnh trong những năm tiếp theo. Thực tế cho thấy, một phần động lực tăng trưởng hiện nay đến từ việc các dự án lớn nâng công suất hoặc bước vào giai đoạn sản xuất mới. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng công nghiệp, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục mở rộng không gian công nghiệp, thu hút thêm các dự án có quy mô, công nghệ và sức lan tỏa cao.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tập trung theo dõi sát hoạt động của các nhà máy hiện hữu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án động lực như: Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III (phường Hoành Sơn); Nhà máy Sản xuất thép VinMetal (phường Vũng Áng)… Cùng đó, các khu công nghiệp như VSIP Hà Tĩnh, Gia Lách mở rộng, Hưng Long Hà Tĩnh, Bắc Hồng Lĩnh… đang được đẩy nhanh tiến độ đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư mới