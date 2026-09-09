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Hà Tĩnh phê duyệt dự án đường gần 700 tỷ đồng kết nối ven biển với cao tốc

An Nhiên
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(Baohatinh.vn) - Dự án đường kết nối cao tốc tại Hà Tĩnh có tổng vốn gần 700 tỷ đồng được triển khai nhằm mở rộng giao thông, thúc đẩy du lịch, kinh tế địa phương.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc tại Km527+580, đoạn nối Quốc lộ 1 thuộc xã Cẩm Xuyên đến Quốc lộ 15B thuộc xã Yên Hòa, với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng.

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Tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc tại Km527+580, đoạn nối Quốc lộ 1 thuộc xã Cẩm Xuyên đến Quốc lộ 15B thuộc xã Yên Hòa có chiều dài 8,37 km.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án được triển khai trên địa bàn xã Cẩm Xuyên và xã Yên Hòa; điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại Km524+700, điểm cuối giao với Quốc lộ 15B tại Km39+030. Tuyến đường có chiều dài 8,37 km, diện tích sử dụng đất hơn 26 ha.

Dự án thuộc loại dự án đầu tư công, nhóm B, công trình giao thông cấp II. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Quy mô tổng thể được xác định là 4 làn xe; trong giai đoạn đầu tư này, dự án phân kỳ xây dựng 2 làn xe, với phần đất dự trữ để mở rộng, hoàn chỉnh tuyến đường trong tương lai.

Trên tuyến sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật, các nút giao và đường giao dân sinh. Dự án bố trí 2 nút giao cùng mức tại Quốc lộ 1 và Quốc lộ 15B, đồng thời đầu tư hệ thống chiếu sáng, biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Tổng mức đầu tư dự án là 699,628 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 363,97 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 251,78 tỷ đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2030. Nguồn vốn gồm 630 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và 69,628 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Dự án nhằm hình thành trục giao thông ngang chiến lược, kết nối các tuyến, địa bàn ven biển như Yên Hòa, Thiên Cầm, Đồng Tiến với nút giao cao tốc Bắc - Nam; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo thuận lợi cho kết nối giữa các địa phương và các tuyến giao thông huyết mạch. Qua đó, dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và toàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng quy định, chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư. UBND các xã Cẩm Xuyên, Yên Hòa tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai thi công theo kế hoạch.

Việc đầu tư tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối cao tốc Bắc - Nam với hệ thống giao thông khu vực ven biển, mở rộng không gian phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các địa phương phía Nam Hà Tĩnh.

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