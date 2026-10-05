Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là đầu tàu về nộp ngân sách, giải quyết việc làm

(Baohatinh.vn) - Trong 9 tháng năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đóng nộp ngân sách trên 4.900 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động.
Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiếp tục đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách và tăng trưởng của tỉnh Hà Tĩnh.
Theo báo cáo từ doanh nghiệp, trong 9 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép đạt hơn 4,75 triệu tấn, lượng tiêu thụ sản phẩm thép đạt hơn 4,59 triệu tấn, doanh thu đạt hơn 2,51 tỷ USD.
Nhờ lượng tiêu thụ sản phẩm ổn định, Formosa Hà Tĩnh đã đóng nộp vào ngân sách hơn 189,7 triệu USD (quy đổi theo giá USD hiện tại tương đương hơn 4.900 tỷ đồng).
Cảng nước sâu Sơn Dương tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác khi đón 786 lượt tàu ra vào cảng, lượng bốc dỡ khoảng hơn 20,5 triệu tấn.
Hệ thống sản xuất năng lượng của Formosa Hà Tĩnh vận hành ổn định.
Nhà máy nhiệt điện của công ty đã phát khoảng 2,94 triệu MWh điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất của khu liên hợp và bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia.
Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng và nguồn thu ngân sách, Formosa Hà Tĩnh đang tạo việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng.
Doanh nghiệp đã đầu tư 12 dãy ký túc xá, 2 nhà ăn, 304 căn hộ cùng hệ thống trường mầm non tại phường Hoành Sơn, từng bước hoàn thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động.
Đặc biệt, từ tháng 1/2026, Formosa Hà Tĩnh đã tăng lương bình quân khoảng 30%, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động.
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