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Phát huy hiệu quả nguồn vốn bảo trì hạ tầng giao thông

Văn Thành
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(Baohatinh.vn) - Năm 2026, Hà Tĩnh bố trí 311,6 tỷ đồng để bảo dưỡng, khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông. Đến nay, 15/19 công trình đã hoàn thành, các dự án còn lại đạt trên 85% khối lượng thi công.

Năm 2026, Sở Xây dựng Hà Tĩnh được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 9 tuyến đường tỉnh, 8 tuyến quốc lộ, cầu Cửa Hội và 3 tuyến đường thủy nội địa. Đồng thời, đơn vị làm chủ đầu tư 19 công trình, dự án, gồm 8 dự án sửa chữa định kỳ, 6 dự án khắc phục hậu quả thiên tai, 1 dự án sửa chữa đột xuất và 4 dự án chuyển tiếp từ năm 2025.

Đến nay, 15/19 công trình, dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; các dự án còn lại đạt trên 85% khối lượng thi công. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn được giao đạt trên 90%.

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Dự án sửa chữa nền mặt đường và hệ thống cống thoát nước trên quốc lộ 281

Quốc lộ 281, đoạn qua xã Lộc Hà và xã Mai Phụ, vừa hoàn thành sửa chữa định kỳ và đưa vào khai thác. Với tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng, dự án đã sửa chữa hơn 3 km mặt đường hư hỏng, xuống cấp bằng kết cấu bê tông nhựa, tạo mặt đường bằng phẳng, êm thuận. Tại các nút giao, hệ thống gờ giảm tốc, vạch sơn phản quang, biển báo và đèn tín hiệu cũng được bổ sung nhằm tăng cường cảnh báo, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Đức Bính (thôn Thạch Châu, xã Mai Phụ) cho biết: "Trước đây mặt đường rất xấu, mương thoát nước không có. Tại ngã tư giao nhau ở thôn Thạch Châu thì đi lại rất lộn xộn do vạch sơn đường, biển chỉ dẫn không rõ ràng. Giờ có dự án duy tu bảo dưỡng, con đường rất đẹp và đi lại dễ dàng hơn. Người dân rất phấn khởi".

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Người dân phấn khởi khi dự án sửa chữa quốc lộ 281 hoàn thành, đảm bảo an toàn giao thông.

Trong khi đó, tại cầu Chợ Giấy trên quốc lộ 15, đoạn qua xã Đức Thịnh, công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình có tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương bổ sung để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành phần mặt cầu, đang lắp đặt lan can, khối lượng thi công đạt hơn 90%.

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Dự án cầu Chợ Giấy trên quốc lộ 15 hiện đạt hơn 90% khối lượng công trình.

Ông Nguyễn Đức Văn (xã Đức Thịnh) chia sẻ: "Cây cầu cũ bị hư hỏng nặng, mất an toàn giao thông, người dân đi lại qua đây trong mùa mưa bão rất sợ tai nạn. Nay được Nhà nước đầu tư làm lại cầu mới kiên cố, bà con mừng lắm. Chỉ mong cầu sớm hoàn thành để việc đi lại thuận lợi, an toàn".

Theo ông Nguyễn Danh Bảo - Chỉ huy công trường, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Tĩnh, khối lượng công việc còn lại khoảng 10%, chủ yếu là lắp đặt lan can và thảm mặt cầu bằng bê tông nhựa. Đơn vị dự kiến hoàn thành các hạng mục trong tháng 11 và bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong năm 2026.

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Dự án sửa chữa cầu Linh Cảm và gia cố trụ móng cầu trên quốc lộ 8 đã hoàn thành,
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Dự án sửa chữa cầu Lâm Lĩnh trên quốc lộ 8C đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 10/2026.

Bên cạnh các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều dự án sửa chữa định kỳ trên các tuyến giao thông cũng đã hoàn thành. Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác 15 công trình sửa chữa định kỳ, khắc phục hậu quả bão lụt.

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#Sở Xây dựng Hà Tĩnh #nguồn vốn bảo trì hạ tầng giao thông

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