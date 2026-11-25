Bộ Công Thương đề xuất sớm nghiên cứu tuyến truyền tải điện một chiều ±800 kV từ duyên hải Nam Trung Bộ đến Đồng bằng sông Hồng, với vốn đầu tư sơ bộ gần 3,5 tỷ USD.
Trong đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đang lấy ý kiến, Bộ Công Thương đề xuất xem xét ưu tiên tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp (HVDC) đầu tiên, dài khoảng 1.050 km.
Tuyến có công suất truyền tải dự kiến 6.000-8.000 MW. Trạm ở đầu tuyến phía Nam Trung Bộ sẽ gom thêm điện từ các nguồn ở Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ qua lưới 500 kV để đưa ra miền Bắc.
Hiện, hệ thống liên kết Bắc - Nam gồm 4 mạch đường dây xoay chiều 500 kV, trong đó hai mạch đầu tiên được đưa vào vận hành từ những năm 1994 và 2005. Còn đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối (mạch kép) được hoàn thành, đóng điện trong năm 2024. Trước đó, EVNNPT ước tính trong những ngày cao điểm nắng nóng, 4 mạch đường dây 500 kV Bắc - Nam cung cấp gần 20% sản lượng điện cho miền Bắc.
Khác biệt chính của tuyến được đề xuất nằm ở cách truyền điện. Lưới 500 kV hiện nay truyền điện xoay chiều, thuận tiện kết nối nhiều trạm và nhà máy dọc tuyến.
Còn với HVDC, trạm đầu tuyến sẽ gom điện từ lưới 500 kV rồi chuyển sang dòng một chiều. Tại đầu nhận, điện được chuyển lại thành xoay chiều để đưa vào lưới miền Bắc. Công nghệ này cũng cho phép điều chỉnh trực tiếp công suất truyền qua đường dây.
So sánh sơ bộ của Viện Năng lượng cho thấy phương án một chiều ±800 kV mới có vốn đầu tư khoảng 3,47 tỷ USD và chi phí quy đổi về hiện tại khoảng 3,6 tỷ USD. Hai chỉ tiêu này đều thấp nhất trong số các phương án được xem xét, gồm một công nghệ truyền tải một chiều khác và hai phương án xoay chiều 765 kV, 1.000 kV. Do quá trình chuẩn bị và xây dựng có thể mất 7-10 năm, Viện Năng lượng kiến nghị sớm nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư.
Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai trung tâm tiêu thụ điện lớn của cả nước. Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) tính toán lượng điện truyền từ miền Trung ra miền Bắc có thể tăng từ 32,8 tỷ kWh năm 2027 lên 47,4 tỷ kWh năm 2030.
Những năm tới, lưới 500 kV sẽ đảm nhận toàn bộ lượng điện truyền tải tăng thêm. Để đáp ứng nhu cầu này, đề án tính bổ sung hai trục truyền tải 500 kV, gồm tuyến Vũng Áng - Hòa Bình - Tây Hà Nội và tuyến nối Quỳnh Lưu, Quỳnh Lập, Nghi Sơn với Hưng Yên.
Sau năm 2030, nhu cầu chuyển điện ra Bắc tăng nhanh hơn. Đến 2035, Đồng bằng sông Hồng có thể nhận 90,5 tỷ kWh từ miền Trung, trong đó trục xoay chiều 500 kV từ Bắc Trung Bộ đảm nhận khoảng 45,5 tỷ kWh. Hành lang truyền tải một chiều mới được tính để chuyển khoảng 45 tỷ kWh còn lại.
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