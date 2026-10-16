Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ mất an toàn lưới điện 500kV

Các hộ dân ký cam kết bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 500kV.

Thôn Bộc Nguyên (xã Cẩm Duệ) hiện có 14 vị trí cột điện 500kV đi qua. Để phòng ngừa các nguy cơ về mất an toàn hành lang lưới điện, Công an xã Cẩm Duệ đã phối hợp với Tổ quản lý vận hành đường dây điện Hà Tĩnh (Truyền tải điện Hà Tĩnh), Tổ bảo vệ đường dây 500kV xã Cẩm Duệ, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống, sản xuất gần hành lang ký cam kết bảo vệ an toàn đường dây 500kV.

Thiếu tá Trịnh Đức Huy – Công an xã Cẩm Duệ cho biết: “Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, ngoài việc thông qua các buổi họp thôn, hệ thống loa truyền thanh của xã... chúng tôi còn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phổ biến các quy định về bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện 500kV, cũng như giải đáp những vấn đề người dân quan tâm...

Qua đó, giúp bà con nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn lưới điện. Với những nỗ lực đó, trong khoảng 2 năm trở lại đây, trên địa bàn xã Cẩm Duệ không xảy ra các vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện đến mức phải xử lý hành chính và hình sự”.

Cán bộ Truyền tải điện Hà Tĩnh hướng dẫn ông Trần Duy Hương (thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Duệ) nhận diện những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đường dây 500kV.

Ông Trần Duy Hương (64 tuổi) ở thôn Bộc Nguyên chia sẻ: “Sau khi được tuyên truyền, giải thích cặn kẽ, tôi và các hộ có đất sản xuất gần đường dây đều luôn chủ động kiểm tra, bảo đảm an toàn trong quá trình canh tác; không để cây cối, vật dụng hoặc hoạt động sản xuất ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ đường dây; không thả diều, bóng bay và các vật thể có nguy cơ vướng vào đường dây điện...

Chúng tôi luôn ý thức được rằng, lưới điện cao áp là công trình quan trọng, việc vi phạm hành lang an toàn không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ phóng điện, tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người và tài sản”.

Công an phường Sông Trí phổ biến các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 500kV cho người dân.

Trên địa bàn phường Sông Trí hiện có 46 vị trí cột điện 500kV đi qua, với 271 hộ dân ở gần khu vực hành lang an toàn của đường dây. Để chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn, hàng năm, Công an phường Sông Trí đều phối hợp với Tổ quản lý vận hành đường dây điện Kỳ Anh (Truyền tải điện Hà Tĩnh), Tổ bảo vệ đường dây 500kV phường Sông Trí, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cho người dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào việc hướng dẫn người dân nhận diện những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đường dây như: tự ý xây dựng, đào đắp, tập kết vật liệu trong hành lang bảo vệ; trồng cây có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn; thả diều, vật bay hoặc thực hiện các hoạt động có khả năng gây sự cố đối với đường dây, chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy cơ xâm phạm công trình điện lực....

Công an phường Sông Trí phối hợp với Tổ quản lý vận hành đường dây điện Kỳ Anh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 500kV.

“Các hộ dân cũng đã được vận động ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện 500kV, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ an toàn công trình điện lực. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn lưới điện”, Đại uý Trần Xuân Hoàn – cán bộ Công an phường Sông Trí cho hay.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành đường dây điện Kỳ Anh cho biết: “Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý vận hành hơn 308km đường dây 220kV-500kV, trong đó có 125km đường dây 500kV với 301 vị trí cột. Các tuyến đường dây đi trên nhiều địa hình phức tạp: đồi núi, dân cư đông đúc, khu vực hoạt động của các doanh nghiệp... nên vấn đề bảo vệ hành lang an toàn lưới điện là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức của người dân đối với việc bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện. Hiện tại, trên tất cả các tuyến đường dây mà chúng tôi quản lý đều vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả”.

Truyền tải điện Hà Tĩnh, hiện quản lý, vận hành 407,8 km đường dây 500kV, với tổng số 974 vị trí cột, đi qua 29 xã, phường.

Truyền tải điện Hà Tĩnh, hiện quản lý, vận hành 407,8 km đường dây 500kV, với tổng số 974 vị trí cột, đi qua 29 xã, phường. Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ quan trọng khác, công tác bảo vệ hệ thống đường dây 500kV đã được đơn vị và Công an Hà Tĩnh phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đặc biệt, với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 500kV cho Nhân dân, đã giúp phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ mất an toàn lưới điện 500kV. Qua đó, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN của đất nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.