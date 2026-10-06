Điện lực miền Bắc đầu tư gần 207 tỷ đồng vào 2 dự án truyền tải, phân phối điện ở Hà Tĩnh

Các dự án truyền tải, phân phối điện góp phần hoàn thiện hạ tầng năng lượng ở Hà Tĩnh.

Dự án Đường dây và TBA 110kV KCN Bắc Thạch Hà vốn dự kiến 114,6 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận Tổng công ty Điện lực miền Bắc là nhà đầu tư thực hiện Dự án Đường dây và Trạm biến áp (TBA) 110kV Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (thuộc địa bàn xã Việt Xuyên), với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 114,6 tỷ đồng.

Dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng truyền tải, phân phối điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải phục vụ sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà.

Theo phương án được chấp thuận, dự án xây dựng khoảng 0,05km đường dây 110kV mạch kép, sử dụng dây AC300/39, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV TBA 500kV Hà Tĩnh - Hồng Lĩnh. Tuyến có điểm đầu tại cột xây dựng mới dưới đường dây 110kV TBA 500kV Hà Tĩnh - Hồng Lĩnh và điểm cuối tại TBA 110kV Bắc Thạch Hà xây dựng mới.

Hạng mục trọng tâm của dự án là TBA 110kV Bắc Thạch Hà, quy mô 2x63MVA-110/35/22kV, áp dụng công nghệ trạm biến áp kỹ thuật số. Trong giai đoạn 1, dự án dự kiến lắp đặt một máy biến áp.

Dự án sử dụng khoảng 1,9142ha, gồm 0,085ha đất xây dựng móng cột, 0,75ha hành lang tuyến và 1,0792ha xây dựng TBA. Phạm vi, ranh giới sử dụng đất sẽ được xác định cụ thể trong quá trình thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định.

Dự án có thời hạn hoạt động đến ngày 29/8/2073 và đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý IV/2027.

Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong suốt quá trình đầu tư, thi công và vận hành công trình, bảo đảm đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1.

VSIP Hà Tĩnh sẽ tạo điều kiện về mặt bằng, tuyến công trình theo phương án vị trí, hướng tuyến đã thống nhất; đồng thời phối hợp tổ chức thi công, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Thống nhất để Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý, vận hành TBA 110kV và thực hiện phân phối, bán điện cho các nhà đầu tư thứ cấp tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà theo quy định pháp luật.

Hai bên sẽ phối hợp cung cấp thông tin về tiến độ triển khai và nhu cầu phụ tải của các dự án thứ cấp, qua đó giúp ngành điện chủ động phương án cấp điện.

Dự án Đường dây và TBA 110kV KCN Gia Lách vốn dự kiến 92 tỷ đồng

Cùng với dự án trên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng được UBND tỉnh chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Gia Lách.

Dự án được triển khai tại Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (thuộc địa bàn xã Nghi Xuân) nhằm phục vụ hoạt động truyền tải, phân phối điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Theo quyết định của UBND tỉnh, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 92 tỷ đồng, gồm 2 hạng mục chính là đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV. Phần đường dây có chiều dài khoảng 0,08km, sử dụng dây dẫn AC300, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Hưng Nguyên – 110kV Nghi Xuân.

Đối với hạng mục trạm biến áp, dự án đầu tư xây dựng trạm 110kV với quy mô 2 máy biến áp, công suất 40MVA mỗi máy, cấp điện áp 110/35/22kV. Trong giai đoạn này, dự án lắp đặt một máy biến áp 40MVA, áp dụng công nghệ trạm biến áp kỹ thuật số; đồng thời lắp đặt hệ thống tủ phân phối 22kV với 6 tủ xuất tuyến.

Diện tích dự kiến sử dụng đất gồm khoảng 0,04 ha đất xây dựng móng cột và 0,12 ha hành lang tuyến đường dây; 0,58 ha đất xây dựng trạm biến áp và 0,023 ha đất đường vào trạm. Quy mô diện tích và ranh giới sử dụng đất cụ thể sẽ được xác định trong quá trình thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định.

Dự án có thời hạn hoạt động đến ngày 25/11/2074, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2027.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc có trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn, triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ được chấp thuận; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai, điện lực, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các lĩnh vực liên quan.