Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh dài 107,28km không chỉ chia sẻ lưu lượng phương tiện với các tuyến quốc lộ, rút ngắn thời gian di chuyển, tăng an toàn giao thông, mà còn nối liền các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và cửa khẩu quốc tế của Hà Tĩnh với các tỉnh, thành phố khác.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối là một trong những khâu đột phá chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ hai con số trở lên. Những năm qua, diện mạo giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ với việc hoàn thành các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khơi thông nhiều trục kết nối quan trọng.

Tiếp nối đà phát triển đó, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tập trung chuẩn bị đầu tư, hứa hẹn tạo “sức bật” mới, mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế của tỉnh trên bản đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ cũng như hành lang kinh tế Đông - Tây.

Việc đầu tư tuyến cao tốc Hà Tĩnh – Cầu Treo, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối liên vùng, giảm áp lực cho quốc lộ 8, tạo động lực phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại và tăng cường liên kết kinh tế quốc tế.

Đặc biệt, mới đây, Bộ Xây dựng đã giao cho Hà Tĩnh đầu tư đoạn cao tốc từ đường Hồ Chí Minh lên Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo dài 51 km với tổng mức đầu tư dự kiến 15.000 tỷ đồng. Đây là 1 trong 2 đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo mới được Bộ Xây dựng bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dài khoảng 85 km, quy mô 4-6 làn xe, dự kiến được đầu tư trước và sau năm 2030.

Khi tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo hình thành, thời gian di chuyển từ trung tâm tỉnh lên biên giới sẽ được rút ngắn đáng kể, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) và tạo trục kết nối tốc độ cao, xuyên suốt từ cảng biển nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương sang Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar. Dự án không chỉ giải tỏa áp lực cho quốc lộ 8 mà còn đánh thức tiềm năng kinh tế cửa khẩu, đưa KKT CKQT Cầu Treo trở thành đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa sôi động bậc nhất khu vực.

Ngày 13/11, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Hồng Vinh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Vũng Áng – Mụ Giạ và phương án hướng tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng – Cha Lo.

Song hành với trục ngang hướng Tây, hành lang kinh tế ven biển phía Nam của tỉnh cũng đón nhận những tín hiệu mang tính chiến lược khi Chính phủ, Bộ Xây dựng đang giao các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai các bước chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt và đường bộ cao tốc nối từ Khu kinh tế Vũng Áng tới Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Trị).

Tuyến đường sắt và cao tốc Vũng Áng - Cha Lo không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa khối lượng lớn, chi phí thấp cho các dự án công nghiệp nặng tại Vũng Áng mà còn mở ra tuyến hành lang vận tải chiến lược mới, thu hút nguồn hàng quá cảnh từ Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan ra Biển Đông. Sự cộng hưởng giữa cảng biển nước sâu, đường sắt và cao tốc sẽ tạo nên hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho Hà Tĩnh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

﻿ Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) sẽ được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe cơ giới.

Bên cạnh các tuyến trục chính kết nối liên vùng và quốc tế, bài toán giải tỏa áp lực giao thông nội tỉnh và nâng cao năng lực khai thác trên tuyến huyết mạch Bắc - Nam cũng đang được tính toán căn cơ. Theo đó, các dự án nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường tránh trên quốc lộ 1, gồm tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) và tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ), với tổng mức đầu tư hơn 3.428 tỷ đồng, cũng đang được xúc tiến triển khai.

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đồng bộ 2 tuyến đường tránh này không chỉ giúp phân luồng giao thông hợp lý, giảm thiểu tai nạn, đảm bảo lưu thông thông suốt trên trục quốc lộ 1 mà còn tạo dư địa để chỉnh trang, mở rộng không gian phát triển đô thị văn minh, hiện đại tại trung tâm đô thị và khu vực phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh động viên các công nhân thi công đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương (tháng 9/2026).

Ông Đặng Văn Thành – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẳng định: Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút dự án đầu tư chiến lược, trọng tâm là khu, cụm công nghiệp quy mô lớn, logistics, giao thông kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, cửa khẩu với hệ thống giao thông quốc gia; hạ tầng khu vực ga đường sắt tốc độ cao (theo mô hình TOD); xây dựng, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước, góp phần tạo động lực mới, quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.