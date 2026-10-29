Vũng Áng dồn sức giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Vừa qua, sau quá trình tuyên truyền, vận động, phường Vũng Áng đã phối hợp với các lực lượng tổ chức bảo vệ thi công san lấp mặt bằng tại khu vực Đồng Bến, TDP Thượng Phong, phục vụ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Vinhomes Vũng Áng.

Thường trực Đảng ủy phường Vũng Áng tham gia chỉ đạo công tác GPMB, di dời tái định cư.

Trước đó, trong quá trình thi công, một số người dân TDP Tây Yên cản trở việc san lấp với lý do diện tích đất thuộc quyền sử dụng của các hộ nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ. Qua xác minh, diện tích đất này thuộc các hộ dân TDP Thượng Phong và đã được thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND phường Vũng Áng đã ban hành quyết định bảo vệ thi công nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và tiến độ triển khai dự án. Quá trình tổ chức được thực hiện theo quy trình, quy định.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 13/7/2024, với quy mô ban đầu 964,84 ha. Công tác bồi thường, GPMB được triển khai theo 2 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 1 với diện tích 500 ha và giai đoạn 2 với diện tích 464 ha.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng đã được bàn giao phần lớn mặt bằng để triển khai san lấp.

Theo ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch UBND phường Vũng Áng, xác định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương và toàn tỉnh, thời gian qua, UBND phường đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư phường Sông Trí triển khai kiểm đếm, xác định giá trị bồi thường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân.

Đến nay, tại giai đoạn 1, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đã hoàn thành đối với 487,7/500 ha; còn 12,3 ha đất ở chưa triển khai bồi thường, hỗ trợ. Đối với giai đoạn 2, công tác bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp cơ bản hoàn thành. Hiện còn 1,85 ha liên quan đến 56 hộ dân đang được địa phương tập trung đối thoại, tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phấn đấu sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Cùng với dự án hạ tầng KCN, phường Vũng Áng đang tập trung GPMB Dự án Khu tái định cư tại TDP Trường Sơn (giai đoạn 1). Dự án có tổng diện tích thu hồi khoảng 115,2 ha, ảnh hưởng đến 293 hộ dân thuộc 6 tổ dân phố. Đây là công trình quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng tái định cư, tạo điều kiện để các hộ dân bị thu hồi đất ở phục vụ các dự án đầu tư có nơi ở mới ổn định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng.



Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm kê, xác định nguồn gốc đất và tài sản trên đất của 293/293 hộ. Phương án bồi thường, hỗ trợ đã được trình phê duyệt đối với 189 hộ, diện tích 52,39 ha. Phường đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 126 hộ và bàn giao hơn 45 ha mặt bằng để triển khai thi công.

Trong lĩnh vực giao thông, Vũng Áng đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng phục vụ 2 dự án: Đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1, đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ), đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương; đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh. Việc bàn giao mặt bằng góp phần tạo điều kiện để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các khu công nghiệp, cảng biển và các dự án trọng điểm trong KKT Vũng Áng.

Nhiều dự án hạ tầng giao thông chiến lược tại KKT Vũng Áng đã hoàn thành nhờ triển khai hiệu quả công tác GPMB.

Ông Trần Kiên – Trưởng phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh cho biết: “Sau khi được chính quyền bàn giao mặt bằng, đơn vị đã đôn đốc các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực, tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án, từng bước hoàn thiện hạ tầng tại vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh”.

Cùng với những dự án đang triển khai, KKT Vũng Áng tiếp tục mở ra dư địa phát triển mới khi Ban Quản lý KKT tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương; đồng thời điều chỉnh mở rộng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng từ 964,84 ha lên 1.458,6 ha. Quy mô đầu tư ngày càng lớn mở ra cơ hội thu hút các dự án thứ cấp, phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ hậu cảng. Tuy nhiên, đi cùng với đó là áp lực ngày càng cao đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB tại địa phương, nhất là đối với phường Vũng Áng.

Phối cảnh Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương. Ảnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cung cấp.

Ông Trần Xuân Phượng – Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng nhấn mạnh: “Xác định giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư, phường coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hiện nay. Cùng với huy động cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phường sẽ chủ động phối hợp với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư phường Sông Trí và các sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân”.