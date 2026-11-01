Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt được vinh danh “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín"

Vừa qua, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố, vinh danh “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026” với chủ đề “Lan tỏa văn hóa kinh doanh - Kiến tạo niềm tin - Đồng hành phát triển”.

Chương trình năm nay tiếp nối hoạt động bình chọn năm 2025, thu hút đông đảo doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương trên cả nước tham gia. Các hồ sơ được hội đồng bình chọn rà soát, đánh giá độc lập theo quy chế và bộ tiêu chí, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026" .

Các tiêu chí bình chọn chú trọng kết quả sản xuất, kinh doanh, uy tín thương hiệu, việc chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Kết quả, 100 doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước đã được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”.

Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt là doanh nghiệp Hà Tĩnh duy nhất được vinh danh. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của công ty trong nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Ban lãnh đạo công ty tại buổi lễ vinh danh.

Những năm qua, công ty tập trung đổi mới công tác quản lý, cải tiến quy trình sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển thị trường, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Đơn vị hiện tạo việc làm ổn định cho hơn 290 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 20 triệu đồng/người/tháng; đồng thời bảo đảm chi phí hai bữa ăn chính và nâng mức ăn giữa ca cho người lao động. Các thiết chế văn hóa, thể thao cũng được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên.

Việc được vinh danh “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026” thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm xã hội của Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt còn tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, công ty đã hỗ trợ hơn 520 triệu đồng cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh để trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục và góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.

Danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026” tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của công ty theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn lợi ích doanh nghiệp với trách nhiệm đối với người lao động và cộng đồng xã hội.