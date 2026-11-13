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Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp DragonIZ Hà Tĩnh diễn ra vào ngày mai

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp DragonIZ Hà Tĩnh và khánh thành Trung tâm điều hành dự án sẽ diễn ra vào ngày mai (14/11). Sự kiện nhằm đẩy mạnh kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, xúc tiến thu hút đầu tư và đánh dấu bước tiến mới trong quá trình triển khai dự án.

Với quy mô khoảng 300 đại biểu, điểm nhấn của hội nghị là nghi thức khánh thành, công bố Trung tâm điều hành dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng (KCN DragonIZ Hà Tĩnh) tại xã Nghi Xuân chính thức đi vào hoạt động. Công trình được xây dựng theo định hướng phát triển chung của KCN, chú trọng các tiêu chuẩn ESG, hướng tới mô hình quản lý chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

Phối cảnh KCN DragonIZ Hà Tĩnh.

Phối cảnh KCN DragonIZ Hà Tĩnh.

Trung tâm điều hành dự án có tổng diện tích sàn hơn 3.000m2 và đầy đủ công năng hiện đại, giữ vai trò đầu mối quản lý, điều phối, kết nối các hoạt động của khu công nghiệp; đồng thời là địa điểm tiếp đón, cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai hoạt động tại dự án.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức sẽ trao chứng nhận đầu tư, trao các biên bản ghi nhớ hợp tác cho đối tác chiến lược và nhà đầu tư. Đây là những hoạt động nhằm ghi nhận kết quả kết nối, hợp tác, đồng thời mở rộng mạng lưới nhà đầu tư tại KCN DragonIZ Hà Tĩnh.

KCN DragonIZ Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 25/11/2024, do Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long làm nhà đầu tư. Dự án có tổng diện tích 194,36 ha, tổng vốn đầu tư 2.265,268 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 339,79 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

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KCN DragonIZ Hà Tĩnh có tổng diện tích 194,36 ha, trong đó đất sản xuất công nghiệp và kho bãi chiếm khoảng 66%.

Theo quy hoạch, đất sản xuất công nghiệp và kho bãi chiếm khoảng 66% tổng diện tích, tương đương khoảng 128,4 ha, tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu xây dựng nhà máy, mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phần diện tích còn lại được bố trí cho hệ thống giao thông, cây xanh, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.

Một trong những giá trị chiến lược của DragonIZ Hà Tĩnh là nằm ở vị trí cửa ngõ phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, trên trục kết nối quan trọng giữa Bắc Trung Bộ với các trung tâm kinh tế, thương mại và logistics trong khu vực. Dự án sở hữu khả năng tiếp cận nhiều phương thức giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và kết nối chuỗi cung ứng.

KCN DragonIZ Hà Tĩnh định hướng thu hút các ngành sản xuất, chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, công nghiệp sạch và công nghệ cao; ưu tiên những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Dự án được phát triển gắn kết với KCN Gia Lách hiện hữu, từng bước hình thành không gian công nghiệp liên hoàn, tối ưu hiệu quả khai thác hạ tầng, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Nghi Xuân nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

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