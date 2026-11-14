Hội nghị xúc tiến đầu tư và khánh thành Trung tâm điều hành Dự án KCN DragonIZ Hà Tĩnh

Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Uông Chu Lưu – Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tặng hoa chúc mừng DragonGroup.

Các đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng DragonGroup.

Chiều 14/11, tại xã Nghi Xuân, Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp DragonIZ Hà Tĩnh và khánh thành Trung tâm điều hành dự án. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Uông Chu Lưu – Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; đại diện Đại sứ quán, các tổ chức ngoại giao, tổ chức xúc tiến thương mại; các nhà đầu tư trong và ngoài nước… Về phía tỉnh Hà Tĩnh, có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Về phía chủ đầu tư, có bà Vũ Thị Thà – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long; ông Vũ Ngọc Anh – Tổng Giám đốc Công ty cùng ban lãnh đạo công ty.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (KCN DragonIZ Hà Tĩnh) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 25/11/2024.

Dự án do Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.265 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 339,79 tỷ đồng. Quy mô dự án hơn 194 ha, thời hạn hoạt động 50 năm.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo quy hoạch, đất sản xuất công nghiệp và kho bãi chiếm khoảng 66,09% tổng diện tích, tương đương khoảng 128,4 ha. Phần diện tích còn lại được bố trí cho hệ thống giao thông, cây xanh, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ. Cơ cấu quy hoạch hướng tới sự đồng bộ giữa không gian sản xuất, hạ tầng kỹ thuật và các yếu tố cảnh quan, môi trường, đáp ứng nhu cầu hoạt động lâu dài của doanh nghiệp.

DragonIZ sở hữu lợi thế kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch và hệ thống logistics của khu vực Bắc Trung Bộ; khả năng kết nối với quốc lộ 1, cao tốc Bắc – Nam, tuyến đường sắt Bắc – Nam, sân bay Vinh và các cảng biển trong khu vực, đặc biệt là cảng nước sâu Vũng Áng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, lưu thông hàng hóa và kết nối chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

Đại biểu theo dõi phóng sự giới thiệu dự án KCN DragonIZ Hà Tĩnh.

Về định hướng thu hút đầu tư, KCN DragonIZ Hà Tĩnh hướng tới các ngành sản xuất, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí và các lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghệ cao. Dự án ưu tiên những ngành nghề có giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, DragonIZ Hà Tĩnh được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, lấy các tiêu chuẩn ESG làm nền tảng trong quá trình đầu tư và vận hành.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Ngọc Anh – Tổng Giám đốc DragonGroup nhấn mạnh: Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng là một vùng đất có lợi thế về vị trí và tiềm năng phát triển, có đầy đủ điều kiện để hình thành một hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ hiện đại, đồng bộ và bền vững. DragonGroup lựa chọn Hà Tĩnh không chỉ bởi vị trí địa lý chiến lược và tiềm năng kết nối của địa phương, mà quan trọng hơn là niềm tin vào định hướng phát triển, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, tinh thần đổi mới, kiến tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Vũ Ngọc Anh – Tổng Giám đốc DragonGroup phát biểu tại hội nghị.

DragonIZ Hà Tĩnh đặt mục tiêu hình thành một mặt bằng đất khu công nghiệp để cho thuê; hướng tới xây dựng một môi trường đầu tư có hạ tầng đồng bộ, có dịch vụ hỗ trợ và có một chủ đầu tư sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Việc khai trương Trung tâm điều hành dự án là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở làm việc, quản lý, điều phối và kết nối giữa chủ đầu tư với các nhà đầu tư, đối tác và doanh nghiệp. Trung tâm được định hướng trở thành đầu mối tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kết nối và phối hợp giải quyết các nội dung liên quan đến quá trình tìm hiểu, triển khai đầu tư tại KCN DragonIZ Hà Tĩnh.

Tòa nhà Trung tâm điều hành dự án KCN DragonIZ Hà Tĩnh.

DragonGroup cam kết đầu tư thực chất, bảo đảm tiến độ và chất lượng hạ tầng; đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư đến cùng và kiên trì định hướng phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) nhấn mạnh: KCN DragonIZ Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để thu hút các dự án đầu tư. Với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, sự đồng hành của các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nhân Nghệ An và Hà Tĩnh, sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của chủ đầu tư, sự phối hợp chặt chẽ của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính và VAFIE trong hoạt động xúc tiến đầu tư, KCN DragonIZ Hà Tĩnh sẽ sớm được lấp đầy bằng các dự án công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long; sự phối hợp, hỗ trợ của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án và sự đồng thuận, chia sẻ của Nhân dân trong vùng dự án.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hồ Huy Thành khẳng định: Hà Tĩnh luôn coi thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư là một phần quan trọng trong thành công chung của tỉnh. Chính quyền tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp, bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật. Ban Quản lý KKT tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình triển khai. Đồng thời, mong các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hiệp hội và tổ chức xúc tiến đầu tư tiếp tục quan tâm, tìm hiểu, kết nối để những cơ hội hợp tác sớm trở thành các dự án cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Hồ Huy Thành tin tưởng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, quyết tâm của chủ đầu tư, sự đồng hành của các cấp, ngành và sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tại hội nghị, DragonGroup đã trao biên bản ghi nhớ với các đối tác chiến lược và các nhà đầu tư. Đây là hoạt động ghi nhận bước tiến trong quá trình kết nối, hợp tác và mở rộng mạng lưới đầu tư tại KCN DragonIZ Hà Tĩnh, tạo tiền đề để các bên tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến và triển khai những cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo DragonGroup và đại biểu trao biên bản ghi nhớ cho nhà đầu tư.

Lãnh đạo DragonGroup đã trao biên bản ghi nhớ với các đối tác chiến lược.

Tiếp đó, Ban Quản lý KKT tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho CP Đầu tư và Phát triển DragonVentures thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê DragonLeasing FlexFactory tại KCN DragonIZ Hà Tĩnh. Đây là dự án đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho CP Đầu tư và Phát triển DragonVentures.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.