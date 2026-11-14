Tăng tốc trên các công trình nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh

Tại các dự án nhà ở xã hội, các chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực, tăng tốc thi công, quyết tâm đưa các dự án về đích đúng kế hoạch. Đồng hành cùng nhà đầu tư, tỉnh cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Cùng với đẩy nhanh các dự án đang triển khai, tỉnh tiếp tục rà soát, bố trí quỹ đất, thu hút nhà đầu tư có năng lực để mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội. Đặc biệt, công tác quản lý, xét duyệt đối tượng mua nhà sẽ được tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm chính sách nhà ở xã hội đến đúng người có nhu cầu, nhất là công nhân, người lao động và người thu nhập thấp.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Hà Tĩnh