Tăng tốc trên các công trình nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trên các công trường nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm đưa các dự án "về đích" đúng kế hoạch.
Đến nay, dự án đã đạt tiến độ khoảng 70%.
Thời điểm này, trên công trường, liên danh các nhà thầu đang huy động hơn 300 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị để tăng tốc thi công.
Hạng mục chính được tập trung nhất hiện nay là gia trát, lát gạch, sơn, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các khối nhà.
Công nhân đang gấp rút lắp đặt thiết bị để chuẩn bị cho công tác đổ sàn tầng 2.
Từ những công trường đang ngày đêm tăng tốc, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của Hà Tĩnh đang từng bước được hiện thực hóa, mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại các dự án nhà ở xã hội, các chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực, tăng tốc thi công, quyết tâm đưa các dự án về đích đúng kế hoạch. Đồng hành cùng nhà đầu tư, tỉnh cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Cùng với đẩy nhanh các dự án đang triển khai, tỉnh tiếp tục rà soát, bố trí quỹ đất, thu hút nhà đầu tư có năng lực để mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội. Đặc biệt, công tác quản lý, xét duyệt đối tượng mua nhà sẽ được tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm chính sách nhà ở xã hội đến đúng người có nhu cầu, nhất là công nhân, người lao động và người thu nhập thấp.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Hà Tĩnh
Theo Sở Xây dựng, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 5.724 căn nhà ở xã hội, cao hơn 2.024 căn so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Hiện, tỉnh đang triển khai 3 dự án độc lập gồm: Nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen với 509 căn; nhà ở xã hội phường Trần Phú với 1.558 căn và nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân tại phường Trần Phú với 890 căn.
Tỉnh cũng đã bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại 3 dự án khu đô thị, gồm: Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ; Khu đô thị tại phường Trần Phú và xã Thạch Hà; Khu đô thị mới tại phường Sông Trí. Các dự án này dự kiến cung cấp thêm 2.248 căn nhà ở xã hội, góp phần mở rộng nguồn cung và hiện thực hóa mục tiêu an cư cho người thu nhập thấp. cũng dành quỹ đất xây dựng hơn 2.200 căn.
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