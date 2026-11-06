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Hà Tĩnh chấp thuận VinEnergo đầu tư trạm biến áp 220kV Vũng Áng 2

Trần Vương (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Dự án có tổng vốn dự kiến 456 tỷ đồng, công suất 500MVA, góp phần bảo đảm nguồn điện cho Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, trong đó có Tổ hợp gang thép VinMetal ở Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND chấp thuận Công ty CP Năng lượng VinEnergo làm nhà đầu tư Dự án xây dựng Trạm biến áp 220kV Vũng Áng 2 và đường dây 220kV đấu nối tại phường Vũng Áng.

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Trước đó, tháng 10/2025, dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đường dây đấu nối do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư đã hoàn thành đóng điện.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 456 tỷ đồng, nhằm xây dựng hạ tầng truyền tải, phân phối điện, bảo đảm cung cấp điện cho Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, trong đó có Tổ hợp gang thép liên hợp Vũng Áng - VinMetal; đồng thời nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định của hệ thống điện khu vực.

Theo quy mô được chấp thuận, trạm biến áp được lắp đặt 2 máy biến áp, công suất 250MVA mỗi máy, sử dụng các cấp điện áp 220/110/22kV và bố trí 8 ngăn lộ 220kV.

Dự án còn có tuyến đường dây 220kV mạch kép dài khoảng 1,65km, đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220kV từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đến Trạm biến áp 220kV Vũng Áng.

Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 4,22ha, trong đó 3,5ha dành cho trạm biến áp và 0,72ha phục vụ xây dựng móng cột đường dây. Ranh giới, diện tích cụ thể sẽ được xác định trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai.

Theo kế hoạch, VinEnergo phải hoàn thành, đưa công trình vào vận hành trong quý II/2027. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài đến ngày 13/7/2094.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì quản lý nhà nước đối với dự án, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan. Nhà đầu tư có trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn, triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ được chấp thuận; thực hiện đầy đủ các quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng, điện lực, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, tháng 10/2025, dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đường dây đấu nối do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư đã hoàn thành đóng điện. Trạm biến áp Vũng Áng 2 là công trình mới, có phương án đấu nối chuyển tiếp vào tuyến đường dây 220kV hiện hữu.

Việc đầu tư thêm trạm biến áp và đường dây đấu nối sẽ bổ sung hạ tầng cấp điện cho khu vực Vũng Áng, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các dự án công nghiệp, nhất là Tổ hợp gang thép liên hợp Vũng Áng - VinMetal.

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#Công ty CP Năng lượng VinEnergo #trạm biến áp 220 kV Vũng Áng 2 #Khu công nghiệp Vinhomes #Tổ hợp gang thép VinMetal

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