“Đầu kéo” đưa công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng

Theo ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương, 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 42,17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 38,88%, đóng góp 29,67 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 55,58%, đóng góp 10,45 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Doanh nghiệp công nghiệp Hà Tĩnh đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh những tháng cuối năm.

Trong cơ cấu công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất thép tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Sau giai đoạn khó khăn do giá thép giảm và thị trường tiêu thụ biến động, hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã phục hồi tích cực. 9 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép của doanh nghiệp này đạt hơn 4,75 triệu tấn, lượng tiêu thụ sản phẩm thép đạt hơn 4,59 triệu tấn, doanh thu hơn 2,51 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 189,7 triệu USD. Đây tiếp tục là một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp và thu ngân sách của địa phương.

Nếu sự phục hồi của ngành thép tạo nền tảng vững chắc thì sự xuất hiện của Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh mở ra động lực tăng trưởng mới. Chính thức vận hành thương mại từ tháng 4/2026, nhà máy nhanh chóng bước vào giai đoạn tăng tốc với việc mở rộng danh mục sản phẩm, đưa thêm vào dây chuyền sản xuất các mẫu xe mới như: KYO, KINET…

Ông Nguyễn Duy Hùng - Trưởng bộ phận kỹ thuật phân xưởng hàn, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Công suất hiện tại của nhà máy đạt 4.000 xe/ngày, tăng 1.000 xe/ngày so với giai đoạn đầu năm. Những tháng cuối năm, các phân xưởng tập trung duy trì nhịp độ sản xuất, bảo đảm số lượng và chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu”.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Không chỉ tập đoàn, doanh nghiệp lớn tạo nên sức bật cho công nghiệp địa phương, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng góp phần đáng kể vào bức tranh tăng trưởng chung. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (CCN Bắc Cẩm Xuyên) tận dụng cơ hội từ sự gia tăng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình, dự án trên địa bàn để mở rộng hoạt động sản xuất.

Bà Trần Thị Thanh - Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu cho hay: “Năm 2026, nhiều công trình, dự án được triển khai và đẩy nhanh tiến độ tạo thêm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của doanh nghiệp. 10 tháng qua, sản lượng bê tông thương phẩm cung ứng ra thị trường tăng 38%, sản lượng cấu kiện đúc sẵn tăng 60%, doanh thu tăng 68% so với cùng kỳ năm 2025. Không chỉ tăng doanh thu, điều quan trọng là doanh nghiệp đã trở thành “mắt xích” cung ứng sản phẩm cho các dự án trọng điểm trên địa bàn”.

Kỹ sư vận hành các tổ máy phát điện của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I tại Phòng điều khiển trung tâm.

Bên cạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng nổi bật của Hà Tĩnh năm 2026. Đáng chú ý, việc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đưa tổ máy số 2 vào vận hành thương mại từ tháng 4/2026 đã bổ sung đáng kể sản lượng điện. Cùng đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I gia tăng sản lượng điện thương mại; các nhà máy thủy điện và điện mặt trời tiếp tục phát huy năng lực sản xuất.

Ông Trần Văn Nhường - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Hà Tĩnh thông tin: “Sự kết hợp giữa các nguồn nhiệt điện, thủy điện và điện mặt trời tạo nên cơ cấu phát điện tương đối đa dạng, giúp Hà Tĩnh khai thác tốt hơn tiềm năng và hạ tầng năng lượng hiện có. Năm 2026, tỉnh phấn đấu sản lượng điện sản xuất 20 tỷ kWh, tăng hơn 25% so với năm 2025. Kết quả này không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của ngành sản xuất, phân phối điện mà còn tạo nền tảng năng lượng quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn”.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 42,17% sau 10 tháng là kết quả đáng ghi nhận, phản ánh sự phục hồi và mở rộng mạnh mẽ của hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, mức tăng trưởng cao cũng đặt ra không ít thách thức cho năm 2027. Để giữ đà phát triển, Hà Tĩnh xác định việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các ngành chức năng tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời nắm bắt những vướng mắc về thị trường, nguyên liệu, lao động và hạ tầng; qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động, mở rộng quy mô và nâng cao sức cạnh tranh.

Tỉnh hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh.

Cùng đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm, coi đây là nguồn lực quan trọng để bổ sung năng lực sản xuất và tạo động lực tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Trọng tâm là tháo gỡ “nút thắt” trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án lớn sớm triển khai đúng tiến độ như: Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh…

Tỉnh cũng tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp như: VSIP Hà Tĩnh, Gia Lách mở rộng… để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ thi công, tạo điều kiện “hút” nhà đầu tư thứ cấp, từ đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế những năm tiếp theo.