Định hình tầm vóc mới cho cực tăng trưởng Vũng Áng

Đón dòng vốn lớn, mở rộng không gian phát triển

Những ngày cuối tháng 10, KKT Vũng Áng liên tiếp đón nhận các quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án quy mô lớn. Ngày 24/10, Ban Quản lý KKT tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương với tổng vốn 39.600 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 472,63 ha, công suất thiết kế 50 triệu tấn hàng hóa thông qua mỗi năm, gắn với hệ thống cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương.

Phối cảnh minh họa Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương. Ảnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cung cấp.

Tiếp đó, ngày 27/10, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng quy mô sử dụng đất lên khoảng 1.458,6 ha, tổng vốn hơn 23.437 tỷ đồng.

Đây không đơn thuần là sự gia tăng về quy mô vốn hay diện tích dự án, mà còn cho thấy bước chuyển trong định hướng thu hút đầu tư tại Vũng Áng. Nếu các dự án công nghiệp tạo nguồn hàng và nhu cầu vận chuyển, xuất nhập khẩu thì hệ thống kho bãi, dịch vụ hậu cảng sẽ bổ sung năng lực lưu trữ, trung chuyển, phân phối, nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển nước sâu.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng được điều chỉnh mở rộng lên 1.458,60 ha. Ảnh: Đình Nhất.

Từ đầu năm đến nay, KKT Vũng Áng thu hút 19 dự án trong nước và 4 dự án FDI. Bên cạnh các dự án công nghiệp, sự xuất hiện của các dự án hạ tầng khu công nghiệp, logistics và dịch vụ hậu cảng mở ra cơ hội phát triển công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ vận tải, lưu kho và phân phối.

Theo ông Nguyễn Nhật Văn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hoành Sơn, sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn đang tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp địa phương. Khi các khu công nghiệp, nhà máy và hệ thống dịch vụ hậu cần cảng được đầu tư đồng bộ, nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ, nhân lực và công nghiệp hỗ trợ sẽ gia tăng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

﻿ ﻿ ﻿ KKT Vũng Áng đang từng bước định hình trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics quy mô lớn.

Cùng với dòng vốn đầu tư, những quyết sách về quy hoạch đang tạo nền tảng cho Vũng Áng bước vào giai đoạn phát triển với quy mô và tầm nhìn dài hạn hơn. Ngày 5/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1487/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng đến năm 2050, định hướng phát triển khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, lấy công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics làm động lực.

Ngày 2/10/2026, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 1918/QĐ-TTg phê duyệt mở rộng KKT Vũng Áng, nâng tổng diện tích lên khoảng 72.998 ha, gấp hơn 3 lần quy mô trước đây.

KKT Vũng Áng được điều chỉnh quy mô diện tích từ khoảng 22.781 ha lên 72.998 ha. Ảnh: Đình Nhất.

Ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cho biết: "Việc điều chỉnh quy hoạch chung và mở rộng không gian phát triển KKT Vũng Áng có ý nghĩa chiến lược, tạo dư địa mới để Hà Tĩnh chủ động đón đầu các cơ hội đầu tư, nhất là những dòng vốn quy mô lớn, có tính lan tỏa và hàm lượng công nghệ cao. Đây không chỉ là việc mở rộng quỹ đất, mặt nước, mà còn là cơ hội để tổ chức lại không gian phát triển một cách đồng bộ, hình thành các khu chức năng gắn kết giữa công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị và dịch vụ. Trong bối cảnh các dự án công nghiệp quy mô lớn tiếp tục được triển khai, nhu cầu về hạ tầng kết nối, kho bãi, dịch vụ hậu cần và không gian đô thị ngày càng tăng, quy hoạch được điều chỉnh sẽ tạo nền tảng quan trọng để phát triển KKT Vũng Áng theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả lợi thế cảng biển nước sâu và vị trí kết nối liên vùng. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ".

Dồn sức hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Quy hoạch được mở rộng, dòng vốn đầu tư gia tăng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong tổ chức thực hiện. Với Hà Tĩnh, nhiệm vụ trọng tâm không dừng ở thu hút dự án mà còn là chuyển hóa các quyết sách thành tiến độ triển khai cụ thể, đưa nguồn lực đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Trong đó, giải phóng mặt bằng, tái định cư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các dịch vụ thiết yếu... là những nhiệm vụ có tính quyết định.

Ngày 24/9/2026, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư ở phường Sông Trí. Ảnh: Văn Đức.

Trên tinh thần đó, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển KKT Vũng Áng. Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Ban Quản lý KKT tỉnh và các địa phương thuộc địa bàn KKT Vũng Áng nêu rõ, Ban Quản lý KKT tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan ưu tiên tập trung giải quyết các công việc thuộc phạm vi KKT trong thời gian không quá 48 giờ kể từ khi nhận được đề xuất, kiến nghị; trong phạm vi quy định của pháp luật, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính xuống ít nhất 50% so với quy định.

Ngày 6/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn công tác đi kiểm tra các dự án triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Phúc Quang.

Cụ thể hóa chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, Ban Quản lý KKT tỉnh là đơn vị giữ vai trò đầu mối, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện. Theo ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương hỗ trợ nhà đầu tư gỡ các điểm nghẽn, triển khai dự án; tập trung đôn đốc các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư sớm chuyển sang giai đoạn thi công; bám sát đường găng tiến độ các dự án lớn như Nhà máy thép VinMetal, LNG Vũng Áng III, KCN Vinhomes Vũng Áng mở rộng...

Tại phường Vũng Áng - địa bàn tập trung nhiều dự án công nghiệp, hạ tầng quy mô lớn, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm an ninh trật tự và phối hợp bảo vệ thi công các công trình đang được tập trung thực hiện. Hiện nay, địa phương tiếp tục giải phóng mặt bằng KCN Vinhomes Vũng Áng sau mở rộng, các dự án khu tái định cư, tiêu thoát lũ chống ngập và đầu tư xây dựng nhà máy nước.

﻿ Thường trực Đảng ủy phường Vũng Áng tham gia chỉ đạo công tác GPMB xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Cùng với mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là điều kiện quyết định khả năng tiếp nhận, vận hành ổn định các dự án quy mô lớn. Khi hoạt động công nghiệp mở rộng, nhu cầu điện, nước và các dịch vụ hạ tầng thiết yếu tăng nhanh, đòi hỏi năng lực cung ứng phải được chuẩn bị tương ứng.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng đang tập trung triển khai các hạng mục đầu tư, nâng cao năng lực cấp nước cho các nhà máy, doanh nghiệp. Ông Phùng Văn Dần - Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Thời điểm này, công ty đang tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ống cấp nước phục vụ sản xuất cho Dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 11/2026”.

Bên cạnh hạ tầng sản xuất, sự phát triển của KKT Vũng Áng còn đặt ra yêu cầu về nhà ở và các dịch vụ xã hội phục vụ người lao động. Khi các dự án đi vào hoạt động, lực lượng lao động gia tăng sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở, trường học, y tế, các thiết chế văn hóa. Đây là những điều kiện quan trọng để thu hút, giữ chân lao động, bảo đảm sự phát triển ổn định, lâu dài của khu kinh tế.

﻿ Nhu cầu điện, nước và các dịch vụ hạ tầng thiết yếu ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ để đáp ứng tiến độ triển khai các dự án và quá trình phát triển của KKT Vũng Áng.

Hiện nay, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đang cho thuê, tạo chỗ ở cho khoảng 1.200 lao động làm việc tại KKT Vũng Áng. Từ nhu cầu thực tế và định hướng phát triển lâu dài, doanh nghiệp đang nghiên cứu phương án đa dạng hóa nguồn cung nhà ở cho người lao động. Ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Trên cơ sở hiện trạng các dự án và nhu cầu thực tế, chúng tôi đề xuất nghiên cứu phương án chuyển đổi một phần diện tích nhà ở xã hội đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai đầu tư từ hình thức cho thuê sang nhà ở xã hội để bán. Qua đó, đa dạng hóa hình thức tiếp cận nhà ở, tạo thêm cơ hội ổn định chỗ ở lâu dài cho người lao động”.

Những chuyển động về đầu tư và quy hoạch đang tạo thế và lực mới cho KKT Vũng Áng.

Những chuyển động về đầu tư và quy hoạch đang tạo thế và lực mới cho KKT Vũng Áng. Tuy nhiên, tầm vóc của một cực tăng trưởng không chỉ được quyết định bởi quy mô quy hoạch hay tổng vốn đầu tư đăng ký, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa lợi thế thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và sức lan tỏa đối với nền kinh tế. Với tầm nhìn dài hạn, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Hà Tĩnh đang từng bước tạo dựng nền tảng để Vũng Áng bứt phá, khẳng định vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh và cực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.