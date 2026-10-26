Điều chỉnh quy mô dự án KCN Vinhomes Vũng Áng lên trên 23,4 nghìn tỷ đồng

BQL Khu kinh tế tỉnh vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Theo đó, nội dung quy mô sử dụng đất của dự án được điều chỉnh lên 1.458,60 ha, gồm 1.433,27 ha đất khu công nghiệp và 25,33 ha đất bố trí tuyến đường giao thông thay thế đoạn tuyến đường trục chính trung tâm hiện hữu và kết nối hạ tầng, nằm ngoài diện tích đất khu công nghiệp. Tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng lên thành 23.437,847 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại phường Vũng Áng, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng được điều chỉnh mở rộng lên 1.458,60 ha.

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án, số liệu tính toán tổng vốn đầu tư và các văn bản giải trình, cam kết gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp điều chỉnh phù hợp với Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng; quy hoạch chi tiết phải xác định vị trí, quy mô khu nhà ở, cơ sở lưu trú, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động thay thế các ô đất NO4-1, NO4-2, bảo đảm khoảng cách an toàn môi trường với khu sản xuất; dành tối thiểu 5 ha đất công nghiệp cho các đối tượng theo khoản 4 Điều 9 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP; đánh giá khả năng che khuất chập tiêu D3, D4 dẫn luồng vào bến cảng Sơn Dương đối với các công trình có chiều cao lớn hoặc nhô ra phía biển.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng cơ sở lưu trú, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo cam kết tại hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. Nhà đầu tư được chủ động lựa chọn hình thức đầu tư, phân kỳ đầu tư, tổ chức quản lý, vận hành theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện cam kết, bảo đảm các điều kiện về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, môi trường, an toàn và các quy định có liên quan.

Đối với đoạn tuyến đường trục chính trung tâm hiện hữu trong phạm vi dự án (từ Km2+830 đến Km4+800, dài khoảng 1,97 km, thuộc tuyến 2 Dự án Đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình thay thế có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định. Bảo vệ, sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa theo quy định của pháp luật về trồng trọt, đất đai.

Cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng đang tập trung cao cho công tác GPMB.

Phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan xác định cụ thể hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp trong phần diện tích mở rộng để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; không tác động vào rừng khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền.

Các công trình hạ tầng xã hội, giao thông, kênh mương thủy lợi, thoát nước bị ảnh hưởng phải có phương án di dời, hoàn trả phù hợp tổng thể khu vực, hoàn thành trước khi thu hồi đất. Thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường đối với phần diện tích mở rộng theo quy định. Rà soát, cập nhật nhu cầu phụ tải điện toàn khu công nghiệp theo từng giai đoạn; phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành lưới điện thống nhất phương án cấp điện và phương án giữ nguyên, cải tạo, di dời hoặc hoàn trả các công trình điện hiện hữu trong phạm vi dự án.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phối hợp với UBND các phường Vũng Áng, Sông Trí, Hoành Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công khai, minh bạch, đúng quy định, hạn chế phát sinh khiếu nại; bố trí đủ kinh phí theo tiến độ thu hồi đất. Đồng thời, phối hợp triển khai đồng bộ việc bồi thường, tái định cư đối với người dân tổ dân phố Hải Thanh, bảo đảm quyền lợi tương đồng giữa các hộ, tránh tình trạng dân cư bị chia cắt, xen kẹt giữa các dự án; hoàn thành di dời, bố trí cơ sở giáo dục trước khi thu hồi đất để không gián đoạn việc học tập của học sinh. Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề và ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương.