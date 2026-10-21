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Tổ máy 1 “trở lại đường đua”, tiếp sức Nhiệt điện Vũng Áng 1 về đích kế hoạch năm

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Sau hơn một tháng trung tu, tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đã hòa lưới trở lại, bổ sung nguồn điện cho hệ thống và tạo động lực để nhà máy sớm về đích mục tiêu sản xuất 1,7 tỷ kWh điện trong quý IV/2026.

Vào lúc 6 giờ 24 phút ngày 20/10/2026, tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) chính thức hòa lưới điện trở lại sau hơn một tháng tạm dừng để thực hiện công tác trung tu. Trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh tăng cao dịp cuối năm, việc đưa tổ máy công suất 600 MW trở lại vận hành không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động của doanh nghiệp mà còn góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống và thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh.

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Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chính thức hòa lưới điện trở lại vào ngày 20/10/2026.

Theo ông Thái Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh: Công tác trung tu tổ máy số 1 được triển khai từ ngày 15/9/2026, với sự tham gia của hơn 600 chuyên gia, kỹ sư và công nhân kỹ thuật đến từ hơn 10 nhà thầu. Theo đánh giá của chuyên gia, công tác trung tu được tổ chức bài bản, khoa học, hướng đến mục tiêu nâng cao độ khả dụng và khả năng vận hành ổn định của thiết bị; các hạng mục được triển khai đồng bộ, tuân thủ quy trình kỹ thuật, yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn. Sau quá trình trung tu, công tác nghiệm thu và vận hành chạy thử thiết bị được thực hiện thành công, tạo cơ sở để tổ máy số 1 hòa lưới trở lại.

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Công tác trung tu tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được tổ chức bài bản, khoa học.
﻿Ảnh: Nguyễn Trung.

Sau khi tổ máy số 1 hoạt động trở lại, cùng với tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hiện phát lên lưới 25 triệu kWh điện/ngày.

Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng ca vận hành, Phân xưởng vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cho biết: “Qua hơn 1 ngày theo dõi, tổ máy số 1 cơ bản vận hành ổn định. Tuy nhiên, giai đoạn sau trung tu vẫn đòi hỏi sự tập trung cao độ của đội ngũ vận hành, bởi mọi biến động bất thường về thông số, thiết bị đều cần được phát hiện và xử lý kịp thời. Với chế độ trực 3 ca, 5 kíp, các bộ phận chuyên môn của nhà máy tăng cường theo dõi máy móc, giám sát thông số vận hành và chủ động nhận diện nguy cơ phát sinh sự cố. Song song với công tác trực vận hành, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp triển khai bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị theo quy định”.

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Kỹ sư theo dõi thông số vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tại phòng Điều khiển Trung tâm.

Với sản lượng phát lên lưới 25 triệu kWh điện/ngày, hiện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tiêu thụ từ 11.000 - 12.000 tấn than/ngày. Theo đó, công tác tiếp nhận, vận chuyển và dự trữ nhiên liệu được đơn vị tập trung cao độ.

Ông Vũ Trần Thanh Hải - Phó Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) thông tin: “Thời tiết hiện nay tương đối thuận lợi, đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và vận chuyển than từ tàu về nhà máy. Mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận hơn 15.000 tấn than bằng đường biển. Để hạn chế rủi ro khi thời tiết diễn biến bất lợi, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã xây dựng phương án vận chuyển than bằng đường bộ, bổ sung cho phương thức vận tải đường biển. Theo đó, than được vận chuyển về các kho tại cảng Hòn La (Quảng Trị), cảng Vũng Áng và các địa điểm liên quan để tiếp tục đưa bằng đường bộ về nhà máy. Cùng với đó, nhà máy duy trì lượng than dự trữ an toàn với lượng than tồn kho hiện nay là 380.000 tấn, bảo đảm các tổ máy vận hành liên tục. Theo kế hoạch, quý IV/2026, nhà máy dự kiến tiêu thụ 780.000 tấn than”.

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Công tác tiếp nhận than tại cầu cảng chuyên dụng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phát lên lưới hơn 5,7 tỷ kWh điện, doanh thu hơn 10.600 tỷ đồng. Trên nền tảng kết quả đạt được, nhà máy đặt mục tiêu sản lượng điện thương mại 1,7 tỷ kWh điện trong quý IV/2026. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia bảo đảm các điều kiện cần thiết để nhà máy sẵn sàng được huy động công suất ở mức tối đa theo yêu cầu hệ thống.

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Cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh chặng cuối năm kéo theo nhu cầu phụ tải điện tăng cao.

Cùng với nhiệm vụ phát điện, đơn vị nâng cao hiệu quả vận hành thông qua công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị, nghiên cứu sáng kiến và cải tiến kỹ thuật. Trọng tâm là nâng cao hiệu suất các tổ máy, giảm suất tiêu hao than/dầu, qua đó tiết giảm chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận và cải thiện khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường điện.

Ngoài ra, công tác bảo trì, bảo dưỡng tiếp tục được thực hiện nghiêm nhằm duy trì độ khả dụng cao nhất của thiết bị; chú trọng quản lý kỹ thuật, thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; tăng cường an toàn lao động và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất điện gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường... Việc đồng bộ các giải pháp đang tạo nền tảng để Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sớm hoàn thành mục tiêu 1,7 tỷ kWh điện trong quý IV, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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#Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP #Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 #tổ máy số 1 vận hành trở lại #trung tu tổ máy số 1 #phát điện cuối năm #KKT Vũng Áng #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

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