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Chủ động bảo đảm nguồn điện cho sản xuất cuối năm

Tuệ Trang
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(Baohatinh.vn) - Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao dịp cuối năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư, nâng cấp lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Những tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung tăng tốc sản xuất, hoàn thành đơn hàng và kế hoạch kinh doanh. Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm tại Hà Tĩnh đạt 1.698 triệu kWh, tăng 19,04% so với cùng kỳ năm 2025 và bằng 84,74% kế hoạch điều chỉnh cả năm. Dự báo, nhu cầu điện tiếp tục tăng, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều nhà máy, doanh nghiệp quy mô lớn.

Trước thực tế đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại 69 xã, phường tăng cường kiểm tra, rà soát, duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp lưới điện. Các hệ thống giám sát, điều khiển tự động được khai thác hiệu quả, giúp theo dõi tình trạng vận hành đường dây, trạm biến áp theo thời gian thực, kịp thời phát hiện và xử lý những dấu hiệu bất thường, hạn chế nguy cơ sự cố.

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Phiên làm việc trên lưới của Điện lực Kỳ Anh để xử lý tồn tại, khiếm khuyết, thay thế thiết bị có nguy cơ mất an toàn.

Tại khu vực Kỳ Anh - địa bàn tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất lớn, Điện lực Kỳ Anh đang tập trung nguồn lực củng cố hạ tầng lưới điện. Đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai 92 phiên làm việc trên lưới điện để duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị, thí nghiệm định kỳ và chỉnh trang lưới điện theo tiêu chí 5S. Công tác kiểm tra được tăng cường cả ngày lẫn đêm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết.

Nhiều công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn cũng được tập trung triển khai, gồm: sửa chữa lưới điện trung thế các xuất tuyến 373, 372, 374, 471 E18.5; sửa chữa lưới điện hạ thế tại xã Kỳ Hoa, phường Sông Trí và đầu tư xây dựng đường dây cao, hạ thế chống quá tải, giảm số khách hàng có điện áp thấp tại các xã, phường: Hải Ninh, Vũng Áng, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng.

Cùng với đó, từ nguồn vật tư được Công ty Điện lực Hà Tĩnh cấp, đơn vị tập trung thay thế 2.300 m cáp nguồn xuống hộp công tơ, 5 bộ cầu chì trạm biến áp, 1.800 m dây đấu nối trong hộp công tơ, 370 hộp đựng công tơ, 15.000 m đường dây 0,4 kV và 62 aptomat tại các trạm biến áp.

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Triển khai nâng cấp, thay thế các thiết bị để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp.

Ông Hoàng Trung Dũng – Phó Trưởng Điện lực Kỳ Anh cho biết: "Đơn vị đang tập trung triển khai các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên, đồng thời thực hiện 92 phiên làm việc trên lưới điện để xử lý tồn tại, khiếm khuyết, thay thế thiết bị có nguy cơ mất an toàn. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực vận hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của doanh nghiệp".

Không chỉ chú trọng nâng cấp hạ tầng, ngành điện còn tăng cường phối hợp với khách hàng trong quản lý, sử dụng điện, nhất là các doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ lớn. Thông qua theo dõi biểu đồ phụ tải, ngành điện tư vấn doanh nghiệp bố trí thời gian vận hành thiết bị hợp lý, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực cho hệ thống.

Tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh, nguồn điện ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của các dây chuyền sản xuất, tiến độ thực hiện đơn hàng. Anh Nguyễn Tiến Lợi – Trưởng phòng Cơ điện, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh chia sẻ: "Nguồn điện ổn định giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục, bảo đảm tiến độ sản xuất. Vì vậy, chúng tôi luôn phối hợp với ngành điện trong kiểm tra hệ thống, đồng thời chủ động rà soát thiết bị nội bộ và sử dụng điện hợp lý, an toàn, tiết kiệm".

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Ngành điện chủ động phối hợp với doanh nghiệp trong kiểm tra hệ thống, rà soát thiết bị nội bộ và hướng dẫn sử dụng điện hợp lý, an toàn, tiết kiệm.

Trong 10 tháng, năm 2026 công suất và sản lượng tăng cao so với cùng kỳ năm 2025, nguyên nhân do năm 2026 nắng nóng xuất hiện sớm bắt đầu từ tháng 6 so với tháng 8 của năm 2025. Bên cạnh đó tăng trưởng của các phụ tải công nghiệp nên công suất, sản lượng tăng cao so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Dương Hải Đăng – Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh: "Đơn vị đang tăng cường theo dõi tình hình mang tải tại các đường dây, trạm biến áp để chủ động điều chỉnh phương thức vận hành, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ. Cùng với đó, phương án ứng trực theo phương châm "4 tại chỗ" được duy trì; nhân lực, vật tư và thiết bị dự phòng được chuẩn bị sẵn sàng để xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Đối với khu vực có phụ tải lớn, ngành điện chủ động tính toán phương án chuyển tải qua các mạch vòng, ưu tiên cấp điện cho hoạt động sản xuất quan trọng".

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Điện lực Hà Tĩnh chủ động tính toán phương án chuyển tải, ưu tiên cấp điện cho hoạt động sản xuất quan trọng.

Song song với các giải pháp kỹ thuật, công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cũng được đẩy mạnh theo từng nhóm khách hàng, góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện, giảm áp lực phụ tải trong thời gian cao điểm.

Với sự chủ động trong dự báo, đầu tư nâng cấp lưới điện, ứng dụng công nghệ và phối hợp với khách hàng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang nỗ lực bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục trong những tháng cuối năm 2026, góp phần giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, hoàn thành kế hoạch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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