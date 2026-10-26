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Giữ nhịp sản xuất điện trước áp lực phụ tải cuối năm

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh tăng cao dịp cuối năm đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung an toàn, liên tục. Các nhà máy điện tại Hà Tĩnh tập trung duy trì độ khả dụng của tổ máy, linh hoạt phương án vận hành, tận dụng thời cơ phát điện.

Những tháng cuối năm, nhu cầu điện thường tăng khi hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ bước vào cao điểm. Tại Hà Tĩnh, điều kiện vận hành của các nhà máy thủy điện vẫn chịu tác động từ diễn biến thời tiết. Dù mực nước hồ chứa của các nhà máy đã được cải thiện so với giai đoạn nắng nóng, song lượng mưa năm nay nhìn chung ít, khiến lưu lượng nước về hồ có thời điểm hạn chế. Vì vậy, các đơn vị phải tính toán chặt chẽ phương án vận hành, vừa tranh thủ những thời điểm thuận lợi để gia tăng sản lượng, vừa bảo đảm an toàn hồ đập và hiệu quả sử dụng nguồn nước.

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Mực nước hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô hiện ở cao trình 69,1 m.

Ông Nguyễn Bá Tuấn - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho biết: “Nửa đầu năm 2026, nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít khiến lưu lượng nước về hồ suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát điện. Bởi vậy hiện nay đơn vị đang tận dụng cơ hội để nâng sản lượng, chủ động điều chỉnh phương thức vận hành theo điều kiện thủy văn thực tế. Với mực nước hồ chứa ở cao trình 69,1 m, nhà máy đang duy trì sản lượng điện thương mại 150.000 kWh/ngày. Lũy kế 10 tháng năm 2026, nhà máy đã hòa lưới hơn 24,7 triệu kWh, doanh thu gần 35 tỷ đồng”.

Cùng với nhiệm vụ phát điện, công tác phòng, chống thiên tai tiếp tục được Nhà máy Thủy điện Hố Hô đặt lên hàng đầu. Các bộ phận thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, quan trắc lượng mưa, theo dõi lưu lượng nước về hồ theo từng thời điểm; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo cảnh báo của ngành chuyên môn, nguy cơ El Nino tiếp tục tác động với xác suất cao có thể làm giảm lượng mưa, ảnh hưởng đến nguồn nước tại các hồ thủy điện. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường huy động các nguồn nhiệt điện than được xem là một trong những giải pháp nhằm cân đối cung – cầu điện của hệ thống. Theo đó, các nhà máy nhiệt điện tại Hà Tĩnh đang tập trung bảo đảm nhiên liệu, nâng cao độ khả dụng của tổ máy và tối ưu hiệu suất vận hành.

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Kỹ sư theo dõi thông số vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 tại Phòng điều khiển trung tâm.

Anh Bùi Xuân Lộc - Kỹ sư vận hành, Phân xưởng Vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2) cho hay: “Từ tháng 4 đến tháng 10/2026, nhà máy đã phát lên lưới hơn 4,5 tỷ kWh điện. Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn cuối năm của đơn vị là duy trì vận hành ổn định, chủ động nguồn nhiên liệu và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng theo lộ trình. Dự kiến tháng 11/2026, nhà máy trung tu tổ máy số 1 nhằm nâng cao độ khả dụng. Cùng đó, nhà máy chủ động kế hoạch nhập than phục vụ dây chuyền sản xuất, hướng tới mục tiêu sản lượng điện thương mại 7,8 tỷ kWh trong năm nay”.

Trong khi đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ghi nhận tín hiệu tích cực khi tổ máy số 1 hòa lưới trở lại từ ngày 20/10/2026 sau hơn một tháng tạm ngừng hoạt động để trung tu. Việc đưa tổ máy trở lại vận hành không chỉ bổ sung nguồn cung cho hệ thống trong giai đoạn nhu cầu phụ tải tăng cao, mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh.

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Hiện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phát lên lưới 25 triệu kWh điện/ngày.

Theo ông Thái Văn Quang - Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1: Sau khi tổ máy số 1 vận hành trở lại, nhà máy phát lên lưới 25 triệu kWh điện/ngày. Đơn vị đang tập trung các giải pháp để sớm hoàn thành mục tiêu sản xuất 1,7 tỷ kWh điện trong quý IV/2026. Theo đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động công suất. Ngoài ra, công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, dự phòng nhiên liệu và vật tư được tăng cường, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Qua đó, giúp nâng cao độ tin cậy của các tổ máy, tối ưu chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của nhà máy trên thị trường điện.

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Nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp tăng cao dịp cuối năm.

Ông Trần Văn Nhường - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Hà Tĩnh thông tin: Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục gia tăng cùng với đà phát triển kinh tế, việc chủ động nguồn phát và nâng cao hiệu quả vận hành các nhà máy điện có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, việc phối hợp, huy động linh hoạt các loại hình nguồn điện sẽ góp phần nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải và bảo đảm an ninh năng lượng.

Với cơ cấu nguồn điện tương đối đa dạng (nhiệt điện, thủy điện và điện mặt trời), Hà Tĩnh đang tập trung khai thác hiệu quả năng lực phát điện hiện có, phấn đấu đạt sản lượng điện 20 tỷ kWh trong năm 2026, tăng hơn 25% so với năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, các nhà máy điện cần tiếp tục chủ động xây dựng phương án vận hành phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện an toàn trong quá trình vận hành, bảo đảm an toàn công trình và an toàn lao động. Đồng thời, các đơn vị phải duy trì trạng thái sẵn sàng vận hành, đáp ứng yêu cầu huy động công suất theo lệnh điều độ của cấp điều độ hệ thống điện có quyền điều khiển, góp phần bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và tin cậy.

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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